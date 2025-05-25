Тиафо — Сафиуллин. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 25 мая 2025 года

Тиафо
Фрэнсис вообще не напрягается в первой половине сезона, но при этом все равно продолжает оставаться в топ-20.
Но этому есть объяснение: американец заработал большое количество очков во второй половине прошлого года. Самое интересное для него начнется только после Уимблдона.
Этой весной Тиафо провел на грунте 13 матчей. На этом отрезке у него семь побед и шесть поражений.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
В начале апреля Тиафо дошел до финала на домашнем турнире в Хьюстоне. Это пока что его лучший результат в 2025-м.
Также стоит отметить, что на «Мастерсе» в Мадриде Тиафо выиграл два матча, а в Риме сразу уступил Себастьяну Офнеру.
После 2021 года Тиафо ни разу не проигрывал в первом круге Ролан Гаррос.
Сафиуллин
Роман тем временем провалил первую половину сезона, но, несмотря на это, пока держится в топ-100.
В этом году у российского теннисиста пока отрицательный баланс — девять побед и 11 поражений.
Весной Сафиуллин не выиграл ни одного матча на грунте на уровне основной сетки ATP.
На «Мастерсе» в Мадриде Сафиуллин проиграл в стартовом матче французу Артуру Риндеркнешу, а в Риме уступил представителю Казахстана Александру Бублику.
В середине апреля Роман дошел до полуфинала на грунтовом «челленджере» в португальском Оэйраше, но это сложно назвать серьезным успехом.
В предыдущих сезонах Сафиуллину лишь однажды удалось пройти в Париже первый круг.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 1.42, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 2.87.
Прогноз: в прошлом году Роман обыграл американца на «Мастерсе» в Шанхае — 5:7, 7:5, 7:6. Скорее всего, таким же сложным и нервным будет и предстоящий матч. Поэтому оптимальным вариантом здесь будет ставка на количество геймов.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,5 за 1.92.