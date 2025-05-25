Тиафо — Сафиуллин. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 25 мая 2025 года

Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 25 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тиафо — Сафиуллин, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Тиафо

Фрэнсис вообще не напрягается в первой половине сезона, но при этом все равно продолжает оставаться в топ-20.

Но этому есть объяснение: американец заработал большое количество очков во второй половине прошлого года. Самое интересное для него начнется только после Уимблдона.

Этой весной Тиафо провел на грунте 13 матчей. На этом отрезке у него семь побед и шесть поражений.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В начале апреля Тиафо дошел до финала на домашнем турнире в Хьюстоне. Это пока что его лучший результат в 2025-м.

Также стоит отметить, что на «Мастерсе» в Мадриде Тиафо выиграл два матча, а в Риме сразу уступил Себастьяну Офнеру.

После 2021 года Тиафо ни разу не проигрывал в первом круге Ролан Гаррос.

Сафиуллин

Роман тем временем провалил первую половину сезона, но, несмотря на это, пока держится в топ-100.

В этом году у российского теннисиста пока отрицательный баланс — девять побед и 11 поражений.

Весной Сафиуллин не выиграл ни одного матча на грунте на уровне основной сетки ATP.

На «Мастерсе» в Мадриде Сафиуллин проиграл в стартовом матче французу Артуру Риндеркнешу, а в Риме уступил представителю Казахстана Александру Бублику.

В середине апреля Роман дошел до полуфинала на грунтовом «челленджере» в португальском Оэйраше, но это сложно назвать серьезным успехом.

В предыдущих сезонах Сафиуллину лишь однажды удалось пройти в Париже первый круг.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 1.42, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 2.87.

Прогноз: в прошлом году Роман обыграл американца на «Мастерсе» в Шанхае — 5:7, 7:5, 7:6. Скорее всего, таким же сложным и нервным будет и предстоящий матч. Поэтому оптимальным вариантом здесь будет ставка на количество геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,5 за 1.92.