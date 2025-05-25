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    Сафиуллин удивит Тиафо?

    Тиафо — Сафиуллин. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 25 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Тиафо — Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 25 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тиафо — Сафиуллин, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Тиафо

    Фрэнсис вообще не напрягается в первой половине сезона, но при этом все равно продолжает оставаться в топ-20.

    Но этому есть объяснение: американец заработал большое количество очков во второй половине прошлого года. Самое интересное для него начнется только после Уимблдона.

    Этой весной Тиафо провел на грунте 13 матчей. На этом отрезке у него семь побед и шесть поражений.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В начале апреля Тиафо дошел до финала на домашнем турнире в Хьюстоне. Это пока что его лучший результат в 2025-м.

    Также стоит отметить, что на «Мастерсе» в Мадриде Тиафо выиграл два матча, а в Риме сразу уступил Себастьяну Офнеру.

    После 2021 года Тиафо ни разу не проигрывал в первом круге Ролан Гаррос.

    Сафиуллин

    Роман тем временем провалил первую половину сезона, но, несмотря на это, пока держится в топ-100.

    В этом году у российского теннисиста пока отрицательный баланс — девять побед и 11 поражений.

    Весной Сафиуллин не выиграл ни одного матча на грунте на уровне основной сетки ATP.

    На «Мастерсе» в Мадриде Сафиуллин проиграл в стартовом матче французу Артуру Риндеркнешу, а в Риме уступил представителю Казахстана Александру Бублику.

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    В середине апреля Роман дошел до полуфинала на грунтовом «челленджере» в португальском Оэйраше, но это сложно назвать серьезным успехом.

    В предыдущих сезонах Сафиуллину лишь однажды удалось пройти в Париже первый круг.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 1.42, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 2.87.

    Прогноз: в прошлом году Роман обыграл американца на «Мастерсе» в Шанхае — 5:7, 7:5, 7:6. Скорее всего, таким же сложным и нервным будет и предстоящий матч. Поэтому оптимальным вариантом здесь будет ставка на количество геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Тиафо — Сафиуллин?

    Матч Тиафо — Сафиуллин состоится 25 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: Ролан Гаррос.

    Прогноз: какой прогноз на матч Тиафо — Сафиуллин?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 38,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Тиафо — Сафиуллин?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 38,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Тиафо — Сафиуллин?

    Смотреть матч турнира Ролан Гаррос в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Тиафо — Сафиуллин?

    Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 1.42, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 2.87.

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    Тиафо — Сафиуллин: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 25.05.202512:00. Сафиуллин удивит Тиафо?
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