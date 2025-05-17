Шериф — Мбоко. Ставка (к. 2.15) и прогноз на турнир в Парме 17 мая 2025 года

Маяр Шериф из Египта сыграет против Виктории Мбоко из Канады в финале турнира в Пармы. Матч пройдёт 17 мая, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шериф — Мбоко, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Шериф

В полуфинале соревнований в Парме египетская теннисистка в двух сетах обыграла швейцарку Симону Вальтерт (6:4, 6:4).

Матч длился 1 час 39 минут, за это время Маяр Шериф допустила всего лишь одну ошибку на собственной подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов.

В Парме Шериф также выиграла у австралийки Присциллы Хон (6:3, 6:3) и у Катинки фон Дайхманн из Лихтенштейна (7:5, 6:2).

Прогнозы на теннис

На данный момент Маяр Шериф занимает 64 место в WTA.

Мбоко

Канадке Виктории Мбоко хватило 1 часа и 24 минут, чтобы одержать победу румынской теннисисткой Ириной-Камелией Бегу (6:1, 6:3).

В полуфинальном поединке Мбоко три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

На турнире в Парме Мбоко также преодолела барьер в лице китаянки Синьюй Ван (6:4, 6:0), швейцарки Жиль Тайхманн (6:7, 6:3, 6:2) и Нурии Парризас-Диас из Испании (5:7, 6:4, 6:3).

На данный момент Виктория Мбоко занимает 156 место в WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Мбоко в этом матче можно поставить за 1.65, на победу Шериф букмекеры предлагают за 2.15.

Прогноз: Теннисистки на турнире в Паоме любят играть результативно, будет сыграно много геймов, а сам поединок завершится триумфом Маяр Шериф.

Рекомендуемая ставка: П1 с коэффициентом 2.15.