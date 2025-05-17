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    Египетская теннисистка выиграет чемпионство в Парме?

    Шериф — Мбоко. Ставка (к. 2.15) и прогноз на турнир в Парме 17 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Шериф — Мбоко
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    Маяр Шериф
    Маяр Шериф из Египта сыграет против Виктории Мбоко из Канады в финале турнира в Пармы. Матч пройдёт 17 мая, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шериф — Мбоко, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Шериф

    В полуфинале соревнований в Парме египетская теннисистка в двух сетах обыграла швейцарку Симону Вальтерт (6:4, 6:4).

    Матч длился 1 час 39 минут, за это время Маяр Шериф допустила всего лишь одну ошибку на собственной подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов.

    В Парме Шериф также выиграла у австралийки Присциллы Хон (6:3, 6:3) и у Катинки фон Дайхманн из Лихтенштейна (7:5, 6:2).

    Прогнозы на теннис

    На данный момент Маяр Шериф занимает 64 место в WTA.

    Мбоко

    Канадке Виктории Мбоко хватило 1 часа и 24 минут, чтобы одержать победу румынской теннисисткой Ириной-Камелией Бегу (6:1, 6:3).

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    • В полуфинальном поединке Мбоко три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

    На турнире в Парме Мбоко также преодолела барьер в лице китаянки Синьюй Ван (6:4, 6:0), швейцарки Жиль Тайхманн (6:7, 6:3, 6:2) и Нурии Парризас-Диас из Испании (5:7, 6:4, 6:3).

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    На данный момент Виктория Мбоко занимает 156 место в WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Мбоко в этом матче можно поставить за 1.65, на победу Шериф букмекеры предлагают за 2.15.

    Прогноз: Теннисистки на турнире в Паоме любят играть результативно, будет сыграно много геймов, а сам поединок завершится триумфом Маяр Шериф.

    Рекомендуемая ставка: П1 с коэффициентом 2.15.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шериф — Мбоко?

    Матч Шериф — Мбоко состоится 17 мая 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шериф — Мбоко?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шериф — Мбоко?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шериф — Мбоко?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шериф — Мбоко?

    Коэффициенты букмекеров: : На Мбоко в этом матче можно поставить за 1.65, на победу Шериф букмекеры предлагают за 2.15.

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    Шериф — Мбоко: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 17.05.202515:00. Египетская теннисистка выиграет чемпионство в Парме?
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