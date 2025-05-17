Гауфф — Паолини. Ставка (к. 1.94) и прогноз на финал турнира в Риме 17 мая 2025 года

Американка Кори Гауфф сыграет против итальянки Жасмин Паолини в финале турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 17 мая, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гауфф — Паолини, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Гауфф

Кори дошла до финала на втором «тысячнике» подряд.

В начале мая американка проиграла белоруске Арине Соболенко в решающем матче на турнире в Мадриде.

В полуфинале текущего турнира у Гауфф был тяжелейший матч против Циньвэнь Чжэн — 7:6, 4:6, 7:6.

В решающей партии Коко дважды сделала обратный брейк и отыграла у китаянки подачу на матч при счете 4:5.

Как и в Мадриде, в четвертьфинале Гауфф выиграла у Мирры Андреевой. При этом ей снова хватило двух сетов для победы над 18-летней россиянкой — 6:4, 7:6.

Прогнозы на теннис

В стартовом матче у Гауфф были небольшие проблемы против представительницы Канады Виктории Мбоко — 3:6, 6:2, 6:1.

В третьем круге Кори одержала победу над полькой Магдой Линетт — 7:5, 6:3. После этого третья ракетка мира разгромила чемпионку US Open-2020 Эмму Радукану — 6:1, 6:2.

Паолини

Жасмин тем временем второй раз в карьере сыграет в финале «тысячника».

В 2024-м он стала чемпионкой престижного турнира в Дубае.

На римском «тысячнике» итальянка до сих пор проиграла лишь один сет.

В четвертьфинале Паолини одержала победу над американкой Пейтон Стернс (7:5, 6:1), которая ранее Мэдисон Киз, Наоми Осаку и Элину Свитолину.

В четвертьфинале текущего турнира Жасмин совершила мощнейший камбэк в матче против Дианы Шнайдер — 6:7, 6:4, 6:2.

В первом сете она уступила на тай-брейке, а во втором — отыгралась со счета 0:4. К слову, в начале третьей партии россиянка тоже вела с брейком.

В 1/8 финала Паолини одержала победу над представительницей Латвии Аленой Остапенко — 7:5, 6:2. Перед этим она выиграла у Онс Жабер — 6:4, 6:3. Еще в одном матче пятая ракетка мира обыграла новозеландку Лулу Сун — 6:4, 6:3.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 1.47, победу Паолини букмекеры предлагают за 2.76.

Прогноз: в апреле Коко проиграла Жасмин на турнире в Штутгарте — 4:6, 3:6. Похоже, в предстоящем матче американке тоже будет тяжело. Миниатюрная итальянка уже неоднократно доказывала, что способна играть на равных с более атлетичными соперницами. Скорее всего, нейтральным болельщикам понравится женский финал в Риме.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.94.