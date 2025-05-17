Гауфф — Паолини. Ставка (к. 1.94) и прогноз на финал турнира в Риме 17 мая 2025 года

Кори Гауфф
Жасмин Паолини
Гауфф
Кори дошла до финала на втором «тысячнике» подряд.
В начале мая американка проиграла белоруске Арине Соболенко в решающем матче на турнире в Мадриде.
В полуфинале текущего турнира у Гауфф был тяжелейший матч против Циньвэнь Чжэн — 7:6, 4:6, 7:6.
В решающей партии Коко дважды сделала обратный брейк и отыграла у китаянки подачу на матч при счете 4:5.
Как и в Мадриде, в четвертьфинале Гауфф выиграла у Мирры Андреевой. При этом ей снова хватило двух сетов для победы над 18-летней россиянкой — 6:4, 7:6.
В стартовом матче у Гауфф были небольшие проблемы против представительницы Канады Виктории Мбоко — 3:6, 6:2, 6:1.
В третьем круге Кори одержала победу над полькой Магдой Линетт — 7:5, 6:3. После этого третья ракетка мира разгромила чемпионку US Open-2020 Эмму Радукану — 6:1, 6:2.
Паолини
Жасмин тем временем второй раз в карьере сыграет в финале «тысячника».
В 2024-м он стала чемпионкой престижного турнира в Дубае.
На римском «тысячнике» итальянка до сих пор проиграла лишь один сет.
В четвертьфинале Паолини одержала победу над американкой Пейтон Стернс (7:5, 6:1), которая ранее Мэдисон Киз, Наоми Осаку и Элину Свитолину.
В четвертьфинале текущего турнира Жасмин совершила мощнейший камбэк в матче против Дианы Шнайдер — 6:7, 6:4, 6:2.
В первом сете она уступила на тай-брейке, а во втором — отыгралась со счета 0:4. К слову, в начале третьей партии россиянка тоже вела с брейком.
В 1/8 финала Паолини одержала победу над представительницей Латвии Аленой Остапенко — 7:5, 6:2. Перед этим она выиграла у Онс Жабер — 6:4, 6:3. Еще в одном матче пятая ракетка мира обыграла новозеландку Лулу Сун — 6:4, 6:3.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 1.47, победу Паолини букмекеры предлагают за 2.76.
Прогноз: в апреле Коко проиграла Жасмин на турнире в Штутгарте — 4:6, 3:6. Похоже, в предстоящем матче американке тоже будет тяжело. Миниатюрная итальянка уже неоднократно доказывала, что способна играть на равных с более атлетичными соперницами. Скорее всего, нейтральным болельщикам понравится женский финал в Риме.
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