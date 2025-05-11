Рыбакина — Андрееску. Ставка (к. 2.14) и прогноз на турнир в Риме 11 мая 2025 года

Елена Рыбакина
Бьянка Андрееску
Рыбакина
В первом матче на этой неделе Елена одержала победу над немкой Евой Лис — 7:6, 6:2.
Для теннисистки из Казахстана это всего лишь второй турнир на грунте в текущем сезоне.
В конце апреля Рыбакина провалила «тысячник» в Мадриде, проиграв в третьем круге украинке Элине Свитолиной.
Месяцем ранее Рыбакина не прошла ни одного раунда в Майами. Здесь она уступила американке Эшлин Крюгер.
Лучшим результатом Рыбакиной в 2025-м пока остается выход в полуфинал «тысячника» в Дубае.
Андрееску
Бьянка тем временем впервые в этом году выиграла два матча подряд.
В середине апреля теннисистка из Канады вернулась в тур после очередной травмы, из-за которой ей пришлось пропустить около шести месяцев.
В первом матче на этой неделе Андрееску разгромила 455-ю ракетку мира Федерику Ургези — 6:0, 6:3.
Во втором круге чемпионка US Open-2019 одержала победу над хорваткой Донной Векич — 6:1, 3:6, 6:2.
Перед этим Андрееску не прошла первый круг во французском Руане и испанском Вике, а также выиграла один матч на «тысячнике» в Мадриде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.24, победу Андрееску букмекеры предлагают за 4.05.
Прогноз: ранее Елена ни разу не проигрывала Бьянке. Две недели назад она разгромила Андрееску в Мадриде со счетом 6:3, 6:2. Рискнем предположить, что Рыбакина продлит победную серию в этом противостоянии.
- 1.94Соболенко — Кенин: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 2.00Фис — Циципас: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 1.93Попырин — Медведев: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной + тотал геймов меньше 20,5 за 2.14.