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    Рыбакина продлит серию побед над Андрееску?

    Рыбакина — Андрееску. Ставка (к. 2.14) и прогноз на турнир в Риме 11 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Рыбакина — Андрееску
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    Елена Рыбакина
    Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против канадской теннисистки Бьянки Андрееску в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 11 мая, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рыбакина — Андрееску, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 11 Мая 2025 года

    Елена Рыбакина

  • Казахстан
    •  Елена Рыбакина 15:30 Бьянка Андрееску

    Бьянка Андрееску

  • Канада
    •

    Рыбакина

    В первом матче на этой неделе Елена одержала победу над немкой Евой Лис — 7:6, 6:2.

    Для теннисистки из Казахстана это всего лишь второй турнир на грунте в текущем сезоне.

    В конце апреля Рыбакина провалила «тысячник» в Мадриде, проиграв в третьем круге украинке Элине Свитолиной.

    Месяцем ранее Рыбакина не прошла ни одного раунда в Майами. Здесь она уступила американке Эшлин Крюгер.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Рыбакиной в 2025-м пока остается выход в полуфинал «тысячника» в Дубае.

    Андрееску

    Бьянка тем временем впервые в этом году выиграла два матча подряд.

    В середине апреля теннисистка из Канады вернулась в тур после очередной травмы, из-за которой ей пришлось пропустить около шести месяцев.

    В первом матче на этой неделе Андрееску разгромила 455-ю ракетку мира Федерику Ургези — 6:0, 6:3.

    Во втором круге чемпионка US Open-2019 одержала победу над хорваткой Донной Векич — 6:1, 3:6, 6:2.

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    Перед этим Андрееску не прошла первый круг во французском Руане и испанском Вике, а также выиграла один матч на «тысячнике» в Мадриде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.24, победу Андрееску букмекеры предлагают за 4.05.

    Прогноз: ранее Елена ни разу не проигрывала Бьянке. Две недели назад она разгромила Андрееску в Мадриде со счетом 6:3, 6:2. Рискнем предположить, что Рыбакина продлит победную серию в этом противостоянии.

    Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной + тотал геймов меньше 20,5 за 2.14.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Рыбакина — Андрееску?

    Матч Рыбакина — Андрееску состоится 11 мая 2025 года в 15:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Рыбакина — Андрееску?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Рыбакиной + тотал геймов меньше 20,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Рыбакина — Андрееску?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Рыбакиной + тотал геймов меньше 20,5» с коэффициентом у букмекеров 2.14.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Рыбакина — Андрееску?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Рыбакина — Андрееску?

    Коэффициенты букмекеров: на Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.24, победу Андрееску букмекеры предлагают за 4.05.

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    Рыбакина — Андрееску: прогноз и ставка за 2.14, статистика, коэффициенты матча 11.05.202515:30. Рыбакина продлит серию побед над Андрееску?
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