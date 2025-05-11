Рыбакина — Андрееску. Ставка (к. 2.14) и прогноз на турнир в Риме 11 мая 2025 года

Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против канадской теннисистки Бьянки Андрееску в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 11 мая, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рыбакина — Андрееску, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Рыбакина

В первом матче на этой неделе Елена одержала победу над немкой Евой Лис — 7:6, 6:2.

Для теннисистки из Казахстана это всего лишь второй турнир на грунте в текущем сезоне.

В конце апреля Рыбакина провалила «тысячник» в Мадриде, проиграв в третьем круге украинке Элине Свитолиной.

Месяцем ранее Рыбакина не прошла ни одного раунда в Майами. Здесь она уступила американке Эшлин Крюгер.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Рыбакиной в 2025-м пока остается выход в полуфинал «тысячника» в Дубае.

Андрееску

Бьянка тем временем впервые в этом году выиграла два матча подряд.

В середине апреля теннисистка из Канады вернулась в тур после очередной травмы, из-за которой ей пришлось пропустить около шести месяцев.

В первом матче на этой неделе Андрееску разгромила 455-ю ракетку мира Федерику Ургези — 6:0, 6:3.

Во втором круге чемпионка US Open-2019 одержала победу над хорваткой Донной Векич — 6:1, 3:6, 6:2.

Перед этим Андрееску не прошла первый круг во французском Руане и испанском Вике, а также выиграла один матч на «тысячнике» в Мадриде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.24, победу Андрееску букмекеры предлагают за 4.05.

Прогноз: ранее Елена ни разу не проигрывала Бьянке. Две недели назад она разгромила Андрееску в Мадриде со счетом 6:3, 6:2. Рискнем предположить, что Рыбакина продлит победную серию в этом противостоянии.

Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной + тотал геймов меньше 20,5 за 2.14.