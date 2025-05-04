Юван — Осака. Ставка (к. 1.96) и прогноз на финал турнира в Сен-Мало 4 мая 2025 года

Японка Наоми Осака сыграет против словенки Кайи Юван в финале турнира WTA 125 в Сен-Мало (Франция). Матч пройдет 4 мая, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Юван — Осака, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Юван

Кайя в конце января вернулась в тур после серьезной травмы, из-за которой ей пришлось пропустить весь прошлый сезон.

До этой недели ее лучшим результатом в 2025-м был выход в полуфинал домашнего турнира ITF в Мурска-Соботе.

В первом круге текущего турнира Юван выиграла у бельгийки Грэт Миннен — 6:1, 6:7, 6:3.

Во втором раунде 24-летняя теннисистка одержала волевую победу над швейцаркой Селин Наэф — 2:6, 6:2, 6:2.

Прогнозы на теннис

В четвертьфинале Юван остановила американку Кэти Волынец (6:1, 3:6, 6:1), а в полуфинале — швейцарку Викторию Голубич (6:4, 6:4).

Осака

Наоми тем временем впервые в карьере дошла до финала на грунтовом турнире.

В стартовом матче японка разгромила 19-летнюю хорватку Петру Марчинко — 6:2, 6:1.

Во втором круге четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» одержала волевую победу над француженкой Диан Парри — 2:6, 6:3, 6:4.

В четвертьфинале Осака выиграла у Эльзы Жакмо (6:3, 6:4), а в полуфинале — у Леолии Жанжан (6:2, 4:6, 6:0).

На следующей неделе Осака вернется в топ-50.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Юван в этом матче можно поставить за 3.10, победу Осаки букмекеры предлагают за 1.35.

Прогноз: похоже, словенка готова посоперничать с бывшей первой ракеткой мира за титул. Оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов. Есть подозрение, что Юван удивит Осаку.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.96.