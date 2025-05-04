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    Осака впервые в карьере выиграет грунтовый турнир?

    Юван — Осака. Ставка (к. 1.96) и прогноз на финал турнира в Сен-Мало 4 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Юван — Осака
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    Наоми Осака
    Японка Наоми Осака сыграет против словенки Кайи Юван в финале турнира WTA 125 в Сен-Мало (Франция). Матч пройдет 4 мая, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Юван — Осака, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Юван

    Кайя в конце января вернулась в тур после серьезной травмы, из-за которой ей пришлось пропустить весь прошлый сезон.

    До этой недели ее лучшим результатом в 2025-м был выход в полуфинал домашнего турнира ITF в Мурска-Соботе.

    В первом круге текущего турнира Юван выиграла у бельгийки Грэт Миннен — 6:1, 6:7, 6:3.

    Во втором раунде 24-летняя теннисистка одержала волевую победу над швейцаркой Селин Наэф — 2:6, 6:2, 6:2.

    Прогнозы на теннис

    В четвертьфинале Юван остановила американку Кэти Волынец (6:1, 3:6, 6:1), а в полуфинале — швейцарку Викторию Голубич (6:4, 6:4).

    Осака

    Наоми тем временем впервые в карьере дошла до финала на грунтовом турнире.

    В стартовом матче японка разгромила 19-летнюю хорватку Петру Марчинко — 6:2, 6:1.

    Во втором круге четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» одержала волевую победу над француженкой Диан Парри — 2:6, 6:3, 6:4.

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    В четвертьфинале Осака  выиграла у Эльзы Жакмо (6:3, 6:4), а в полуфинале — у Леолии Жанжан (6:2, 4:6, 6:0).

    На следующей неделе Осака вернется в топ-50.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Юван в этом матче можно поставить за 3.10, победу Осаки букмекеры предлагают за 1.35.

    Прогноз: похоже, словенка готова посоперничать с бывшей первой ракеткой мира за титул. Оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов. Есть подозрение, что Юван удивит Осаку.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.96.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Юван — Осака?

    Матч Юван — Осака состоится 04 мая 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Юван — Осака?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 21,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Юван — Осака?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 21,0» с коэффициентом у букмекеров 1.96.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Юван — Осака?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Юван — Осака?

    Коэффициенты букмекеров: на Юван в этом матче можно поставить за 3.10, победу Осаки букмекеры предлагают за 1.35.

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