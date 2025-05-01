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    Сможет ли Соболенко прервать победную серию Свитолиной?

    Соболенко — Свитолина. Ставка (к. 2.68) и прогноз на турнир в Мадриде 1 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Соболенко — Свитолина
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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против украинки Элины Свитолиной в полуфинале турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 1 мая, начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Свитолина, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Женщины 01 Мая 2025 года

    Арина Соболенко

  • Белоруссия
    •  Арина Соболенко 22:30 Элина Свитолина

    Элина Свитолина

  • Украина
    •

    Соболенко

    Арина третий год подряд дошла на мадридском «тысячнике» до полуфинала.

    В 2023-м белорусская теннисистка стала чемпионкой турнира, а в 2024-м проиграла в финале Иге Свентек.

    В четвертьфинале текущего турнира у Соболенко был тяжелейший матч против украинки Марты Костюк: в первом сете она отыграла подачу на сет, а во втором — двойной сетбол на тай-брейке.

    Прогнозы на теннис

    В остальных матчах Арина выиграла у россиянки Анны Блинковой, бельгийки Элизы Мертенс и американки Пейтон Стернс.

    Соболенко выиграла 18 из 20-ти последних матчей.

    Свитолина

    Элина тем временем дошла до полуфинала на турнире WTA 1000 впервые с 2021 года.

    На текущем турнире украинская теннисистка до сих пор не проиграла ни одного сета.

    В четвертьфинале Свитолина за 54 минуты разгромила японку Моюку Утидзиму (6:2, 6:1), которая перед этим остановила Онс Жабер, Джессику Пегулу и Екатерину Александрову.

    В третьем раунде Свитолина одержала победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (6:3, 6:4), а в 1/8 финала выиграла с таким же счетом у гречанки Марии Саккари.

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    Победная серия Свитолиной составляет уже 11 матчей. В прошлом месяце она выиграла два матча на Кубке Билли Джин Кинг и стала чемпионкой грунтового турнира в Руане.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.47, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 2.68.

    Прогноз: Арина выиграла четыре из пяти предыдущих матчей против Элины. Но при этом важно отметить, что белоруска никогда не побеждала украинскую теннисистку с разгромным счетом. С учетом того, как Свитолина провела предыдущие матчи на этом турнире, логично предположить, что у Соболенко снова будут проблемы.

    Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной за 2.68.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Соболенко — Свитолина?

    Матч Соболенко — Свитолина состоится 01 мая 2025 года в 22:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Соболенко — Свитолина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Свитолиной.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Соболенко — Свитолина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Свитолиной» с коэффициентом у букмекеров 2.68.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Соболенко — Свитолина?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Соболенко — Свитолина?

    Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.47, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 2.68.

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    Соболенко — Свитолина: прогноз и ставка за 2.68, статистика, коэффициенты матча 01.05.202522:30. Сможет ли Соболенко прервать победную серию Свитолиной?
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