Соболенко — Свитолина. Ставка (к. 2.68) и прогноз на турнир в Мадриде 1 мая 2025 года

Арина Соболенко
Элина Свитолина
Соболенко
Арина третий год подряд дошла на мадридском «тысячнике» до полуфинала.
В 2023-м белорусская теннисистка стала чемпионкой турнира, а в 2024-м проиграла в финале Иге Свентек.
В четвертьфинале текущего турнира у Соболенко был тяжелейший матч против украинки Марты Костюк: в первом сете она отыграла подачу на сет, а во втором — двойной сетбол на тай-брейке.
В остальных матчах Арина выиграла у россиянки Анны Блинковой, бельгийки Элизы Мертенс и американки Пейтон Стернс.
Соболенко выиграла 18 из 20-ти последних матчей.
Свитолина
Элина тем временем дошла до полуфинала на турнире WTA 1000 впервые с 2021 года.
На текущем турнире украинская теннисистка до сих пор не проиграла ни одного сета.
В четвертьфинале Свитолина за 54 минуты разгромила японку Моюку Утидзиму (6:2, 6:1), которая перед этим остановила Онс Жабер, Джессику Пегулу и Екатерину Александрову.
В третьем раунде Свитолина одержала победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (6:3, 6:4), а в 1/8 финала выиграла с таким же счетом у гречанки Марии Саккари.
Победная серия Свитолиной составляет уже 11 матчей. В прошлом месяце она выиграла два матча на Кубке Билли Джин Кинг и стала чемпионкой грунтового турнира в Руане.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.47, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 2.68.
Прогноз: Арина выиграла четыре из пяти предыдущих матчей против Элины. Но при этом важно отметить, что белоруска никогда не побеждала украинскую теннисистку с разгромным счетом. С учетом того, как Свитолина провела предыдущие матчи на этом турнире, логично предположить, что у Соболенко снова будут проблемы.
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Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной за 2.68.