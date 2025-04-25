Фриц — О'Коннелл. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Мастерс в Мадриде 25 апреля 2025 года

Американец Тейлор Фриц сыграет против австралийца Кристофера О'Коннелл во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — О'Коннелл, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Фриц

Тейлор в этом сезоне еще ни разу не играл на грунте.

В начале апреля американец планировал выступить на «Мастерсе» в Монте-Карло, но в последний момент снялся из-за травмы мышц живота.

По этой же причине Фриц пропустил недавний «пятисотник» в Мюнхене.

Фриц провалил начало сезона, но в марте наконец-то начал демонстрировать свой лучший теннис.

После турнира в Индиан-Уэллс, на котором он проиграл в третьем круге Джеку Дрейперу, Фриц дошел до полуфинала на «тысячнике» в Майами.

Прогнозы на теннис

В Мадриде Тейлору предстоит защищать почти 400 очков — в прошлом году он дошел здесь до полуфинала.

О'Коннелл

Кристофер в первом раунде одержал уверенную победу над аргентинским грунтовиком Камило Уго Карабельи — 6:3, 6:4.

Этот результат немного удивило, поскольку австралийцу действительно достался не самый приятный соперник.

На «пятисотнике» в Мюнхене О'Коннелл проиграл в квалификации Чан Хсинг Тсенгу, но попал в основную сетку как лаки-лузер. Дальше было поражение в первом круге от итальянца Лучано Дардери (6:7, 6:7).

В текущем сезоне О'Коннелл до сих пор смог выиграть больше одного матча только на турнире в Бухаресте. В столице Румынии он выиграл у Душана Лайовича и Николаса Харри.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.22, победу О'Коннелла букмекеры предлагают за 4.20.

Прогноз: в 2023-м Тейлор обыграл австралийца на этой же стадии в Мадриде со счетом 7:6, 6:4, а в 2024-м — американец спокойно остановил О'Коннелла на Уимблдоне. Скорее всего, Фрицу снова не понадобится дополнительная партия.

Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал геймов меньше 22,5 за 1.96.