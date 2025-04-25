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    Фриц снова спокойно обыграет О'Коннелла?

    Фриц — О'Коннелл. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Мастерс в Мадриде 25 апреля 2025 года

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    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против австралийца Кристофера О'Коннелл во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — О'Коннелл, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 25 Апреля 2025 года

    Тейлор Фритц

  • США
    •  Тейлор Фритц 11:00 Christopher O'Connell

    Christopher O'Connell

  • Мадрид. Мужчины
    •

    Фриц

    Тейлор в этом сезоне еще ни разу не играл на грунте.

    В начале апреля американец планировал выступить на «Мастерсе» в Монте-Карло, но в последний момент снялся из-за травмы мышц живота.

    По этой же причине Фриц пропустил недавний «пятисотник» в Мюнхене.

    Фриц провалил начало сезона, но в марте наконец-то начал демонстрировать свой лучший теннис.

    После турнира в Индиан-Уэллс, на котором он проиграл в третьем круге Джеку Дрейперу, Фриц дошел до полуфинала на «тысячнике» в Майами.

    Прогнозы на теннис

    В Мадриде Тейлору предстоит защищать почти 400 очков — в прошлом году он дошел здесь до полуфинала.

    О'Коннелл

    Кристофер в первом раунде одержал уверенную победу над аргентинским грунтовиком Камило Уго Карабельи — 6:3, 6:4.

    Этот результат немного удивило, поскольку австралийцу действительно достался не самый приятный соперник.

    На «пятисотнике» в Мюнхене О'Коннелл проиграл в квалификации Чан Хсинг Тсенгу, но попал в основную сетку как лаки-лузер. Дальше было поражение в первом круге от итальянца Лучано Дардери (6:7, 6:7).

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    В текущем сезоне О'Коннелл до сих пор смог выиграть больше одного матча только на турнире в Бухаресте. В столице Румынии он выиграл у Душана Лайовича и Николаса Харри.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.22, победу О'Коннелла букмекеры предлагают за 4.20.

    Прогноз: в 2023-м Тейлор обыграл австралийца на этой же стадии в Мадриде со счетом 7:6, 6:4, а в 2024-м — американец спокойно остановил О'Коннелла на Уимблдоне. Скорее всего, Фрицу снова не понадобится дополнительная партия.

    Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал геймов меньше 22,5 за 1.96.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фриц — О'Коннелл?

    Матч Фриц — О'Коннелл состоится 25 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фриц — О'Коннелл?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Фрица + тотал геймов меньше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фриц — О'Коннелл?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Фрица + тотал геймов меньше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 1.96.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фриц — О'Коннелл?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фриц — О'Коннелл?

    Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.22, победу О'Коннелла букмекеры предлагают за 4.20.

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    Фриц — О'Коннелл: прогноз и ставка за 1.96, статистика, коэффициенты матча 25.04.202512:00. Фриц снова спокойно обыграет О'Коннелла?
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