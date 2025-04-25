Фриц — О'Коннелл. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Мастерс в Мадриде 25 апреля 2025 года

Тейлор Фритц
Christopher O'Connell
Фриц
Тейлор в этом сезоне еще ни разу не играл на грунте.
В начале апреля американец планировал выступить на «Мастерсе» в Монте-Карло, но в последний момент снялся из-за травмы мышц живота.
По этой же причине Фриц пропустил недавний «пятисотник» в Мюнхене.
Фриц провалил начало сезона, но в марте наконец-то начал демонстрировать свой лучший теннис.
После турнира в Индиан-Уэллс, на котором он проиграл в третьем круге Джеку Дрейперу, Фриц дошел до полуфинала на «тысячнике» в Майами.
В Мадриде Тейлору предстоит защищать почти 400 очков — в прошлом году он дошел здесь до полуфинала.
О'Коннелл
Кристофер в первом раунде одержал уверенную победу над аргентинским грунтовиком Камило Уго Карабельи — 6:3, 6:4.
Этот результат немного удивило, поскольку австралийцу действительно достался не самый приятный соперник.
На «пятисотнике» в Мюнхене О'Коннелл проиграл в квалификации Чан Хсинг Тсенгу, но попал в основную сетку как лаки-лузер. Дальше было поражение в первом круге от итальянца Лучано Дардери (6:7, 6:7).
В текущем сезоне О'Коннелл до сих пор смог выиграть больше одного матча только на турнире в Бухаресте. В столице Румынии он выиграл у Душана Лайовича и Николаса Харри.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.22, победу О'Коннелла букмекеры предлагают за 4.20.
Прогноз: в 2023-м Тейлор обыграл австралийца на этой же стадии в Мадриде со счетом 7:6, 6:4, а в 2024-м — американец спокойно остановил О'Коннелла на Уимблдоне. Скорее всего, Фрицу снова не понадобится дополнительная партия.
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Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал геймов меньше 22,5 за 1.96.