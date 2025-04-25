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    У Фиса будут проблемы в матче против аргентинского грунтовика?

    Комесана — Фис. Ставка (к. 1.93) и прогноз на Мастерс в Мадриде 25 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Комесана — Фис
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    Артур Фис
    Француз Артур Фис сыграет против аргентинца Франсиско Комесаны во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Комесана — Фис, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 25 Апреля 2025 года

    Francisco Comesana

  • Бухарест. Мужчины
    •  Francisco Comesana 11:00 Артур Филс

    Артур Филс

  • Франция
    •

    Комесана

    В первом раунде Франсиско одержал уверенную победу над испанцем Педро Мартинесом — 6:4, 6:4.

    На прошлой неделе аргентинец дошел до финала на «челленджере» в Оэйраше. В решающем матч 24-летний теннисист проиграл датчанину Элмеру Мёллеру.

    Стоит также обратить внимание, что в этом году Комесана провел на грунте уже 20 матчей.

    На этом отрезке у него 13 побед и семь поражений.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Комесаны, который занимает 70-е место в рейтинге ATP, пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Рио-де-Жанейро.

    Фис

    Артур оказался в числе сеяных, которые стартуют сразу со второго раунда.

    Француз успешно провел недавние турниры, по итогам которых поднялся в рейтинге на 14-ю строчку.

    В первой половине апреля Фис дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло.

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    На прошлой неделе 20-летний теннисист остановился в шаге от финала в Барселоне.

    В обоих случаях Фис проиграл испанцу Карлосу Алькарасу.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Комесану в этом матче можно поставить за 3.68, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.28.

    Прогноз: вряд ли здесь дойдет до сенсации, но при этом вполне логично предположить, что упертый латиноамериканец не позволит французу выиграть с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа Фиса + тотал геймов больше 19,5 за 1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Комесана — Фис?

    Матч Комесана — Фис состоится 25 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Комесана — Фис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Фиса + тотал геймов больше 19,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Комесана — Фис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Фиса + тотал геймов больше 19,5» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Комесана — Фис?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Комесана — Фис?

    Коэффициенты букмекеров: на Комесану в этом матче можно поставить за 3.68, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.28.

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