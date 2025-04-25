Комесана — Фис. Ставка (к. 1.93) и прогноз на Мастерс в Мадриде 25 апреля 2025 года

Француз Артур Фис сыграет против аргентинца Франсиско Комесаны во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Комесана — Фис, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Комесана

В первом раунде Франсиско одержал уверенную победу над испанцем Педро Мартинесом — 6:4, 6:4.

На прошлой неделе аргентинец дошел до финала на «челленджере» в Оэйраше. В решающем матч 24-летний теннисист проиграл датчанину Элмеру Мёллеру.

Стоит также обратить внимание, что в этом году Комесана провел на грунте уже 20 матчей.

На этом отрезке у него 13 побед и семь поражений.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Комесаны, который занимает 70-е место в рейтинге ATP, пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Рио-де-Жанейро.

Фис

Артур оказался в числе сеяных, которые стартуют сразу со второго раунда.

Француз успешно провел недавние турниры, по итогам которых поднялся в рейтинге на 14-ю строчку.

В первой половине апреля Фис дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло.

На прошлой неделе 20-летний теннисист остановился в шаге от финала в Барселоне.

В обоих случаях Фис проиграл испанцу Карлосу Алькарасу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Комесану в этом матче можно поставить за 3.68, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.28.

Прогноз: вряд ли здесь дойдет до сенсации, но при этом вполне логично предположить, что упертый латиноамериканец не позволит французу выиграть с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Фиса + тотал геймов больше 19,5 за 1.93.