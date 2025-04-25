Комесана — Фис. Ставка (к. 1.93) и прогноз на Мастерс в Мадриде 25 апреля 2025 года

Francisco Comesana
Артур Филс
Комесана
В первом раунде Франсиско одержал уверенную победу над испанцем Педро Мартинесом — 6:4, 6:4.
На прошлой неделе аргентинец дошел до финала на «челленджере» в Оэйраше. В решающем матч 24-летний теннисист проиграл датчанину Элмеру Мёллеру.
Стоит также обратить внимание, что в этом году Комесана провел на грунте уже 20 матчей.
На этом отрезке у него 13 побед и семь поражений.
Лучшим результатом Комесаны, который занимает 70-е место в рейтинге ATP, пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Рио-де-Жанейро.
Фис
Артур оказался в числе сеяных, которые стартуют сразу со второго раунда.
Француз успешно провел недавние турниры, по итогам которых поднялся в рейтинге на 14-ю строчку.
В первой половине апреля Фис дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло.
На прошлой неделе 20-летний теннисист остановился в шаге от финала в Барселоне.
В обоих случаях Фис проиграл испанцу Карлосу Алькарасу.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Комесану в этом матче можно поставить за 3.68, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.28.
Прогноз: вряд ли здесь дойдет до сенсации, но при этом вполне логично предположить, что упертый латиноамериканец не позволит французу выиграть с разгромным счетом.
- 2.04Попырин — Бублик: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
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Рекомендуемая ставка: победа Фиса + тотал геймов больше 19,5 за 1.93.