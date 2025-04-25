ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Краснодар»«Краснодар», «Зенит» или «Спартак»? РПЛ ожидает интригующая развязка на финише «Спартак» — ЦСКА26-й тур РПЛ. Корнеев уверен в победе «Зенита» над «Динамо», Есипов не ждет голов в Дерби всея Руси Леонид Вайсфельд «Хорошо, что все результаты непредсказуемые». Леонид Вайсфельд — о сериях 1/4 финала Кубка Гагарина
    Все новости спорта

    Радукану снова переиграет соперницу на корте в Мадриде?

    Радукану — Костюк. Ставка (к. 1.83) и прогноз на турнир в Мадриде 25 апреля 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Радукану — Костюк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эмма Радукану
    Эмма Радукану из Великобритании сыграет против украинки Марты Костюк во втором круге турнира в Мадриде. Матч пройдёт 25 апреля, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Радукану — Костюк, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Мадрид. Женщины 25 Апреля 2025 года

    Эмма Радукану

  • Великобритания
    •  Эмма Радукану 16:30 Марта Костюк

    Марта Костюк

  • Украина
    •

    Радукану

    Эмма Радукану с победы стартовала на турнире в Мадриде, обыграв в первом круге Сюзан Ламенс из Нидерланд (7:6, 6:4). На корте теннисистки провели почти 2 часа.

    За это время Радукану выполнила четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта.

    Стоит отметить, что британская спортсменка только начала своё выступление на грунте, турнир в Мадриде — для Радукану первый в этом сезоне.

    Прогнозы на теннис

    В женской теннисной ассоциации Радукану занимает 49 место.

    Костюк

    Марта Костюк занимает 36 место в рейтинге WTA, благодаря этой строчке украинская спортсменка миновала первый круг испанского «тысячника». Три года назад на турнире в Мадриде Костюк уже играла с Радукану, проиграв британке в двух сетах.

    В этом сезоне Костюк на грунте ещё не играла, последний турнир был на хард-покрытии в Майами. На соревнованиях в США Костюк смогла дойти до 1/8 финала, где уступила третьей ракетке планеты Джессике Пегуле из США (2:6, 3:6).

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    На турнирах в Майами, Индиан Уэллсе и Дубае Марта Костюк дальше третьего круга не смогла пройти.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Радукану в этом матче можно поставить за 1.83, Костюк букмекеры предлагают за 1.98.

    Прогноз: Спустя три года их пути снова сойдутся в Мадриде, Эмма Радукану уже знает как обыгрывать Костюк на испанском корте. Британка вполне может повторить свой успех и пройти в третий круг «тысячника» в Мадриде.

    Рекомендуемая ставка: Победа Радукану с коэффициентом 1.83.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Радукану — Костюк?

    Матч Радукану — Костюк состоится 25 апреля 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Радукану — Костюк?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Радукану .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Радукану — Костюк?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Радукану » с коэффициентом у букмекеров 1.83.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Радукану — Костюк?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Радукану — Костюк?

    Коэффициенты букмекеров: : На Радукану в этом матче можно поставить за 1.83, Костюк букмекеры предлагают за 1.98.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Бадоса — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Риндеркнеш — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Комесана — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бонзи — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Кыргызалтын — Мурас Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Медведев — Джере
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Соболенко — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Александрова — Данилович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Попырин — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Худжанд — Баркчи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Фриц — О'Коннелл
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Барс — Илбирс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Куинн — Меншик
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Зверев — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Радукану — Костюк: прогноз и ставка за 1.83, статистика, коэффициенты матча 25.04.202516:30. Радукану снова переиграет соперницу на корте в Мадриде?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры