Радукану — Костюк. Ставка (к. 1.83) и прогноз на турнир в Мадриде 25 апреля 2025 года

Эмма Радукану из Великобритании сыграет против украинки Марты Костюк во втором круге турнира в Мадриде. Матч пройдёт 25 апреля, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Радукану — Костюк, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Радукану

Эмма Радукану с победы стартовала на турнире в Мадриде, обыграв в первом круге Сюзан Ламенс из Нидерланд (7:6, 6:4). На корте теннисистки провели почти 2 часа.

За это время Радукану выполнила четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта.

Стоит отметить, что британская спортсменка только начала своё выступление на грунте, турнир в Мадриде — для Радукану первый в этом сезоне.

Прогнозы на теннис

В женской теннисной ассоциации Радукану занимает 49 место.

Костюк

Марта Костюк занимает 36 место в рейтинге WTA, благодаря этой строчке украинская спортсменка миновала первый круг испанского «тысячника». Три года назад на турнире в Мадриде Костюк уже играла с Радукану, проиграв британке в двух сетах.

В этом сезоне Костюк на грунте ещё не играла, последний турнир был на хард-покрытии в Майами. На соревнованиях в США Костюк смогла дойти до 1/8 финала, где уступила третьей ракетке планеты Джессике Пегуле из США (2:6, 3:6).

На турнирах в Майами, Индиан Уэллсе и Дубае Марта Костюк дальше третьего круга не смогла пройти.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Радукану в этом матче можно поставить за 1.83, Костюк букмекеры предлагают за 1.98.

Прогноз: Спустя три года их пути снова сойдутся в Мадриде, Эмма Радукану уже знает как обыгрывать Костюк на испанском корте. Британка вполне может повторить свой успех и пройти в третий круг «тысячника» в Мадриде.

Рекомендуемая ставка: Победа Радукану с коэффициентом 1.83.