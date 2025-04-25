Радукану — Костюк. Ставка (к. 1.83) и прогноз на турнир в Мадриде 25 апреля 2025 года

Эмма Радукану
Марта Костюк
Радукану
Эмма Радукану с победы стартовала на турнире в Мадриде, обыграв в первом круге Сюзан Ламенс из Нидерланд (7:6, 6:4). На корте теннисистки провели почти 2 часа.
За это время Радукану выполнила четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта.
Стоит отметить, что британская спортсменка только начала своё выступление на грунте, турнир в Мадриде — для Радукану первый в этом сезоне.
В женской теннисной ассоциации Радукану занимает 49 место.
Костюк
Марта Костюк занимает 36 место в рейтинге WTA, благодаря этой строчке украинская спортсменка миновала первый круг испанского «тысячника». Три года назад на турнире в Мадриде Костюк уже играла с Радукану, проиграв британке в двух сетах.
В этом сезоне Костюк на грунте ещё не играла, последний турнир был на хард-покрытии в Майами. На соревнованиях в США Костюк смогла дойти до 1/8 финала, где уступила третьей ракетке планеты Джессике Пегуле из США (2:6, 3:6).
На турнирах в Майами, Индиан Уэллсе и Дубае Марта Костюк дальше третьего круга не смогла пройти.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Радукану в этом матче можно поставить за 1.83, Костюк букмекеры предлагают за 1.98.
Прогноз: Спустя три года их пути снова сойдутся в Мадриде, Эмма Радукану уже знает как обыгрывать Костюк на испанском корте. Британка вполне может повторить свой успех и пройти в третий круг «тысячника» в Мадриде.
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Рекомендуемая ставка: Победа Радукану с коэффициентом 1.83.