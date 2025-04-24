Фонсека — Мёллер. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Мастерс в Мадриде 24 апреля 2025 года

Бразилец Жоао Фонсека сыграет против датчанина Элмера Мёллера в первом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 24 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фонсека — Мёллер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Фонсека

Жоао еще ни разу не играл в этом месяце, несмотря на то, что у него была возможность выступить на нескольких турнирах без участия в квалификации.

Свой предыдущий матч бразилец провел месяц назад, когда проиграл австралийцу Алексу Де Минору в третьем круге «Мастерса» в Майами. На этом же турнире он одержал победы над Лернером Тьеном и Юго Эмбером.

На данный момент у Фонсеки весьма солидный баланс — 22 победы и пять поражений.

Главным успехом 18-летнего теннисиста пока остается победа на грунтовом турнире в Буэнос-Айресе.

Прогнозы на теннис

Кроме того, в марте Фонсека выиграл престижный «челленджер» в Финиксе. Здесь он обыграл Павла Котова, Яна-Леннарда Штруффа, Юго Гастона, Кея Нисикори и Александра Бублика.

Мёллер

Элмер тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.

В отборе датчанин разгромил американца Нишеша Басаваредди и одержал волевую победу над поляком Камилем Майхшаком.

Теперь его победная серия составляет шесть матчей. На прошлой неделе Мёллер выиграл «челленджер» в португальском Оэйраше. В финале 21-летний теннисист спокойно переиграл аргентинца Франсиско Комесану.

В конце марта Мёллер остановился в шаге от победы на «челленджере» в Жироне. В решающем матче Элмер уступил бывшей третьей ракетке мира Марину Чиличу.

В прошлом году Мёллер провел на грунте больше 70 матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фонсеку в этом матче можно поставить за 1.25, победу Мёллера букмекеры предлагают за 3.94.

Прогноз: есть подозрение, что у фаворита будут проблемы в предстоящем матче. Датчанин как минимум способен навязать борьбу 18-летнему бразильцу.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.98.