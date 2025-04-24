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    Фонсека проиграет на старте «Мастерса» в Мадриде?

    Фонсека — Мёллер. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Мастерс в Мадриде 24 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Фонсека — Мёллер
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    Жоао Фонсека
    Бразилец Жоао Фонсека сыграет против датчанина Элмера Мёллера в первом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 24 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фонсека — Мёллер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Фонсека

    Жоао еще ни разу не играл в этом месяце, несмотря на то, что у него была возможность выступить на нескольких турнирах без участия в квалификации.

    Свой предыдущий матч бразилец провел месяц назад, когда проиграл австралийцу Алексу Де Минору в третьем круге «Мастерса» в Майами. На этом же турнире он одержал победы над Лернером Тьеном и Юго Эмбером.

    На данный момент у Фонсеки весьма солидный баланс — 22 победы и пять поражений.

    Главным успехом 18-летнего теннисиста пока остается победа на грунтовом турнире в Буэнос-Айресе.

    Прогнозы на теннис

    Кроме того, в марте Фонсека выиграл престижный «челленджер» в Финиксе. Здесь он обыграл Павла Котова, Яна-Леннарда Штруффа, Юго Гастона, Кея Нисикори и Александра Бублика.

    Мёллер

    Элмер тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.

    В отборе датчанин разгромил американца Нишеша Басаваредди и одержал волевую победу над поляком Камилем Майхшаком.

    Теперь его победная серия составляет шесть матчей. На прошлой неделе Мёллер выиграл «челленджер» в португальском Оэйраше. В финале 21-летний теннисист спокойно переиграл аргентинца Франсиско Комесану.

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    В конце марта Мёллер остановился в шаге от победы на «челленджере» в Жироне. В решающем матче Элмер уступил бывшей третьей ракетке мира Марину Чиличу.

    В прошлом году Мёллер провел на грунте больше 70 матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фонсеку в этом матче можно поставить за 1.25, победу Мёллера букмекеры предлагают за 3.94.

    Прогноз: есть подозрение, что у фаворита будут проблемы в предстоящем матче. Датчанин как минимум способен навязать борьбу 18-летнему бразильцу.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.98.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фонсека — Мёллер?

    Матч Фонсека — Мёллер состоится 24 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фонсека — Мёллер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 21,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фонсека — Мёллер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 21,5» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фонсека — Мёллер?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фонсека — Мёллер?

    Коэффициенты букмекеров: на Фонсеку в этом матче можно поставить за 1.25, победу Мёллера букмекеры предлагают за 3.94.

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