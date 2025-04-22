Вероника Кудерметова — Полина Кудерметова. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Мадриде 22 апреля 2025 года

Сестры Вероника и Полина Кудерметовы встретятся в первом круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 22 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Вероника Кудерметова — Полина Кудерметова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Вероника Кудерметова

Ранее в этом месяце Вероника успела сыграть уже на двух грунтовых турнирах, но в плане результатов ей пока нечем похвастаться.

На «пятисотнике» в Чарлстоне Кудерметова разгромила 234-ю ракетку мира Марию Матеас, после чего уступила Аманде Анисимовой (2:6, 2:6).

В Штутгарте Кудерметова спокойно прошла квалификацию, но в основной сетке сразу проиграла Диане Шнайдер.

Прогнозы на теннис

После Открытого чемпионата Австралии, на котором он дошла до 1/8 финала, Вероника до сих пор выиграла лишь четыре матча на уровне основной сетки.

В 2023 году Кудерметова дошла на мадридском «тысячнике» до полуфинала.

Полина Кудерметова

Полина тем временем провела пока лишь два матча на грунте.

В начале апреля 21-летняя теннисистка выиграла один матч в Чарлстоне — после победы над румынкой Ириной Бегу проиграла Диане Шнайдер.

В январе Полина сенсационно дошла до финала на «пятисотнике» в Брисбене, но с тех пор у нее был лишь один по-настоящему серьезный результат.

На крупном турнире в Индиан-Уэллс Кудерметова дошла до третьего круга, выиграв у Клер Лю и Екатерины Александровой.

Еще на четырех турнирах, включая Australian Open, Полина не прошла первый круг, а в Дубае россиянка уступила на старте квалификации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Веронику в этом матче можно поставить за 1.53, победу Полины букмекеры предлагают за 2.50.

Прогноз: сестры ранее ни разу не играли друг с другом, поэтому предстоящий матч для обеих теннисисток будет непростым в эмоциональном плане. В данном случае логично сделать ставку на количество геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.