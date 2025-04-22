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    Вероника Кудерметова проиграет сестре Полине в Мадриде?

    Вероника Кудерметова — Полина Кудерметова. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Мадриде 22 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Вероника Кудерметова — Полина Кудерметова
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    Вероника Кудерметова
    Сестры Вероника и Полина Кудерметовы встретятся в первом круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 22 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Вероника Кудерметова — Полина Кудерметова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Вероника Кудерметова

    Ранее в этом месяце Вероника успела сыграть уже на двух грунтовых турнирах, но в плане результатов ей пока нечем похвастаться.

    На «пятисотнике» в Чарлстоне Кудерметова разгромила 234-ю ракетку мира Марию Матеас, после чего уступила Аманде Анисимовой (2:6, 2:6).

    В Штутгарте Кудерметова спокойно прошла квалификацию, но в основной сетке сразу проиграла Диане Шнайдер.

    Прогнозы на теннис

    После Открытого чемпионата Австралии, на котором он дошла до 1/8 финала, Вероника до сих пор выиграла лишь четыре матча на уровне основной сетки.

    В 2023 году Кудерметова дошла на мадридском «тысячнике» до полуфинала.

    Полина Кудерметова

    Полина тем временем провела пока лишь два матча на грунте.

    В начале апреля 21-летняя теннисистка выиграла один матч в Чарлстоне — после победы над румынкой Ириной Бегу проиграла Диане Шнайдер.

    В январе Полина сенсационно дошла до финала на «пятисотнике» в Брисбене, но с тех пор у нее был лишь один по-настоящему серьезный результат.

    На крупном турнире в Индиан-Уэллс Кудерметова дошла до третьего круга, выиграв у Клер Лю и Екатерины Александровой.

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    Еще на четырех турнирах, включая Australian Open, Полина не прошла первый круг, а в Дубае россиянка уступила на старте квалификации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Веронику в этом матче можно поставить за 1.53, победу Полины букмекеры предлагают за 2.50.

    Прогноз: сестры ранее ни разу не играли друг с другом, поэтому предстоящий матч для обеих теннисисток будет непростым в эмоциональном плане. В данном случае логично сделать ставку на количество геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вероника Кудерметова — Полина Кудерметова?

    Матч Вероника Кудерметова — Полина Кудерметова состоится 22 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Вероника Кудерметова — Полина Кудерметова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 21,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вероника Кудерметова — Полина Кудерметова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 21,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова — Полина Кудерметова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вероника Кудерметова — Полина Кудерметова?

    Коэффициенты букмекеров: на Веронику в этом матче можно поставить за 1.53, победу Полины букмекеры предлагают за 2.50.

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    Вероника Кудерметова — Полина Кудерметова: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 22.04.202512:00. Вероника Кудерметова проиграет сестре Полине в Мадриде?
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