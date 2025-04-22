Вероника Кудерметова — Полина Кудерметова. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Мадриде 22 апреля 2025 года

Вероника Кудерметова
Ранее в этом месяце Вероника успела сыграть уже на двух грунтовых турнирах, но в плане результатов ей пока нечем похвастаться.
На «пятисотнике» в Чарлстоне Кудерметова разгромила 234-ю ракетку мира Марию Матеас, после чего уступила Аманде Анисимовой (2:6, 2:6).
В Штутгарте Кудерметова спокойно прошла квалификацию, но в основной сетке сразу проиграла Диане Шнайдер.
После Открытого чемпионата Австралии, на котором он дошла до 1/8 финала, Вероника до сих пор выиграла лишь четыре матча на уровне основной сетки.
В 2023 году Кудерметова дошла на мадридском «тысячнике» до полуфинала.
Полина Кудерметова
Полина тем временем провела пока лишь два матча на грунте.
В начале апреля 21-летняя теннисистка выиграла один матч в Чарлстоне — после победы над румынкой Ириной Бегу проиграла Диане Шнайдер.
В январе Полина сенсационно дошла до финала на «пятисотнике» в Брисбене, но с тех пор у нее был лишь один по-настоящему серьезный результат.
На крупном турнире в Индиан-Уэллс Кудерметова дошла до третьего круга, выиграв у Клер Лю и Екатерины Александровой.
Еще на четырех турнирах, включая Australian Open, Полина не прошла первый круг, а в Дубае россиянка уступила на старте квалификации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Веронику в этом матче можно поставить за 1.53, победу Полины букмекеры предлагают за 2.50.
Прогноз: сестры ранее ни разу не играли друг с другом, поэтому предстоящий матч для обеих теннисисток будет непростым в эмоциональном плане. В данном случае логично сделать ставку на количество геймов.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.