Россиянка Екатерина Александрова сыграет против представительницы Латвии Алены Остапенко в полуфинале турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 19 апреля, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Александрова — Остапенко, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Александрова

Екатерина четвертый раз в этом году дошла до полуфинала.

На этой неделе Александрова обыграла уже двух соперниц из топ-10.

Во втором круге Александрова спокойно остановила Мирру Андрееву — 6:3, 6:2.

Ну а в четвертьфинале российская теннисистка не оставила шансов Джессике Пегуле — 6:0, 6:4.

Еще в одном матче она переиграла Людмилу Самсонову — 6:3, 6:3.

Прогнозы на теннис

В феврале Александрова выиграла «пятисотник» в австрийском Линце, а потом дошла до полуфинала на «тысячнике» в Дохе.

Остапенко

Для Алены это всего лишь второй в сезоне турнир, на котором она выиграла больше одного матча.

В феврале теннисистка из Латвии дошла до финала в Дохе. При этом в столице Катара в 1/2 финала она не оставила шансов Иге Свентек (6:3, 6:1).

То же самое произошло и в Штутгарте, только на стадии 1/4 финала — Остапенко снова обыграла польскую теннисистку. Правда, на этот раз Иге удалось взять сет — 6:3, 6:3, 6:2.

У Остапенко просто шокирующий баланс в противостоянии со Свентек — шесть побед и ни одного поражения.

В остальных матчах на этой неделе Алена обыграла украинку Даяну Ястремскую и американку Эмму Наварро.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.82, победу Остапенко букмекеры предлагают за 1.99.

Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья — 5:5. Правда, в прошлом году Александрова проиграла оба матча против Остапенко — в полуфинале турнира в Аделаиде и в финале «пятисотника» в Линце.

Обе теннисистки шикарно играют на этой неделе, поэтому сейчас есть смысл взять ставку без учета исхода. Но на самом деле здесь тяжело сделать выбор, который можно было бы назвать оптимальным.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.29.