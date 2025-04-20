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    Александрова обыграет Остапенко с разгромным счетом?

    Александрова — Остапенко. Ставка (к. 2.29) и прогноз на турнир в Штутгарте 19 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Александрова — Остапенко
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против представительницы Латвии Алены Остапенко в полуфинале турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 19 апреля, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Александрова — Остапенко, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Женщины 20 Апреля 2025 года

    Екатерина Александрова

  • Россия
    •  Екатерина Александрова 14:00 Елена Остапенко

    Елена Остапенко

  • Латвия
    •

    Александрова

    Екатерина четвертый раз в этом году дошла до полуфинала.

    На этой неделе Александрова обыграла уже двух соперниц из топ-10.

    Во втором круге Александрова спокойно остановила Мирру Андрееву — 6:3, 6:2.

    Ну а в четвертьфинале российская теннисистка не оставила шансов Джессике Пегуле — 6:0, 6:4.

    Еще в одном матче она переиграла Людмилу Самсонову — 6:3, 6:3.

    Прогнозы на теннис

    В феврале Александрова выиграла «пятисотник» в австрийском Линце, а потом дошла до полуфинала на «тысячнике» в Дохе.

    Остапенко

    Для Алены это всего лишь второй в сезоне турнир, на котором она выиграла больше одного матча.

    В феврале теннисистка из Латвии дошла до финала в Дохе. При этом в столице Катара в 1/2 финала она не оставила шансов Иге Свентек (6:3, 6:1).

    То же самое произошло и в Штутгарте, только на стадии 1/4 финала — Остапенко снова обыграла польскую теннисистку. Правда, на этот раз Иге удалось взять сет — 6:3, 6:3, 6:2.

    У Остапенко просто шокирующий баланс в противостоянии со Свентек — шесть побед и ни одного поражения.

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    В остальных матчах на этой неделе Алена обыграла украинку Даяну Ястремскую и американку Эмму Наварро.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.82, победу Остапенко букмекеры предлагают за 1.99.

    Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья — 5:5. Правда, в прошлом году Александрова проиграла оба матча против Остапенко — в полуфинале турнира в Аделаиде и в финале «пятисотника» в Линце.

    Обе теннисистки шикарно играют на этой неделе, поэтому сейчас есть смысл взять ставку без учета исхода. Но на самом деле здесь тяжело сделать выбор, который можно было бы назвать оптимальным.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.29.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Александрова — Остапенко?

    Матч Александрова — Остапенко состоится 20 апреля 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Александрова — Остапенко?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Александрова — Остапенко?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.29.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Александрова — Остапенко?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Александрова — Остапенко?

    Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.82, победу Остапенко букмекеры предлагают за 1.99.

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