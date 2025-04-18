Моюка Учиджима
Ольга Данилович
Учижима
На турнире в Руане Моюка Учижима одержала две победы, сначала обыграв итальянку Нурию Бранкаччио (3:6, 6:2, 6:1), а затем Луи Боиссон (1:6, 7:6, 6:4).
В битве за выход в четвертьфинал Учижима допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов.
На данный момент победная серия Учижимы составляет четыре матча.
Моюка Учижима занимает 60 место в рейтинге WTA.
Данилович
Ольга Данилович выдаёт победную серию из семи матчей, в которую входят игры в Анталии и Руане. На кортах во Франции сербка выиграла у соотечественницы Александры Крунич (5:7, 6:0, 6:3) и у чешки Линды Фрухвиртовой (6:2, 3:6, 6:4).
Сербская теннисистка выиграла турнир в Анталии, переиграв в финале Хименес-Касинцеву из Андорры (6:2, 6:3).
В рейтинге женской теннисной ассоциации Ольга Данилович занимает 39 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Данилович в этом матче можно поставить за 1.44, победу Учижимы букмекеры предлагают за 2.80.
Прогноз: Ольга Данилович и Моюка Учижима ранее на кортах не встречались, также стоит отметить победную серию сербки, которая можт продлиться после четвертьфинальной игры в Руане. Ставим на победу Ольги Данилович.
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Рекомендуемая ставка: Ф2 (-3.5) с коэффициентом 1.87.