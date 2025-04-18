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    Ольга Данилович пробьётся в полуфинал турнира в Руане?

    Учижима — Данилович. Ставка (к. 1.87) и прогноз на турнир в Руане 18 апреля 2025 года

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    Ольга Данилович
    Сербка Ольга Данилович сыграет против Моюки Учижима из Японии в четвертьфинале турнира в Руане. Матч пройдёт 18 апреля, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Учижима — Данилович, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Руан. Женщины 18 Апреля 2025 года

    Моюка Учиджима

  • Япония
    •  Моюка Учиджима 12:30 Ольга Данилович

    Ольга Данилович

  • Сербия
    •

    Учижима

    На турнире в Руане Моюка Учижима одержала две победы, сначала обыграв итальянку Нурию Бранкаччио (3:6, 6:2, 6:1), а затем Луи Боиссон (1:6, 7:6, 6:4).

    В битве за выход в четвертьфинал Учижима допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов.

    Прогнозы на теннис

    На данный момент победная серия Учижимы составляет четыре матча.

    Моюка Учижима занимает 60 место в рейтинге WTA.

    Данилович

    Ольга Данилович выдаёт победную серию из семи матчей, в которую входят игры в Анталии и Руане. На кортах во Франции сербка выиграла у соотечественницы Александры Крунич (5:7, 6:0, 6:3) и у чешки Линды Фрухвиртовой (6:2, 3:6, 6:4).

    Сербская теннисистка выиграла турнир в Анталии, переиграв в финале Хименес-Касинцеву из Андорры (6:2, 6:3).

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    В рейтинге женской теннисной ассоциации Ольга Данилович занимает 39 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Данилович в этом матче можно поставить за 1.44, победу Учижимы букмекеры предлагают за 2.80.

    Прогноз: Ольга Данилович и Моюка Учижима ранее на кортах не встречались, также стоит отметить победную серию сербки, которая можт продлиться после четвертьфинальной игры в Руане. Ставим на победу Ольги Данилович.

    Рекомендуемая ставка: Ф2 (-3.5) с коэффициентом 1.87.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Учижима — Данилович?

    Матч Учижима — Данилович состоится 18 апреля 2025 года в 12:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Учижима — Данилович?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-3.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Учижима — Данилович?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-3.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.87.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Учижима — Данилович?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Учижима — Данилович?

    Коэффициенты букмекеров: : На Данилович в этом матче можно поставить за 1.44, победу Учижимы букмекеры предлагают за 2.80.

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    Учижима — Данилович: прогноз и ставка за 1.87, статистика, коэффициенты матча 18.04.202512:30. Ольга Данилович пробьётся в полуфинал турнира в Руане?
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