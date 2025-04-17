Бельгиец Давид Гоффен сыграет против аргентинца Мариано Навоне во втором круге турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 17 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гоффен — Навоне, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Гоффен

В первом раунде у Давида был непростой матч против британца Билли Харриса.

Бельгиец с трудом дожал 106-ю ракетку мира только в третьем сете — 6:2, 6:7, 6:4.

В начале апреля Гоффен не прошел квалификацию на «Мастерсе» в Монте-Карло — проиграл французу Корантену Муте.

У Гоффена было непростое начало сезона: бывшая седьмая ракетка мира не смог пройти первый раунд на пяти турнирах подряд.

Прогнозы на теннис

Долгожданный прорыв случился в конце февраля, когда он дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Акапулько. Ну а в марте Давид стал автором одной из главных сенсаций, обыграв Карлоса Алькараса во втором круге «Мастерса» в Майами.

Навоне

Мариано в первом раунде одержал волевую победу над Феликсом Оже-Альяссимом.

Это был один из самых эмоциональных матчей первого круга, аргентинец переиграл канадца на решающем тай-брейке — 2:6, 6:4, 7:6.

Оже-Альяссим вел с брейком и во втором сете, и в решающем, но Навоне в итоге совершил камбэк. Интересно, что на тай-брейке он не проиграл ни одного очка.

В этом году Навоне провел на грунте 13 матчей. На этом отрезке у него восемь побед и пять поражений. Но также стоит отметить, что дальше второго раунда он прошел только в Буэнос-Айресе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гоффена в этом матче можно поставить за 2.72, победу Навоне букмекеры предлагают за 1.46.

Прогноз: от Давида можно ожидать чего угодно, поэтому здесь оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов. Есть подозрение, что аргентинцу и бельгийцу не хватит двух сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.39.