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    Гоффен и Навоне устроят шоу?

    Гоффен — Навоне. Ставка (к. 2.39) и прогноз на турнир в Мюнхене 17 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Гоффен — Навоне
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    Давид Гоффен
    Бельгиец Давид Гоффен сыграет против аргентинца Мариано Навоне во втором круге турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 17 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гоффен — Навоне, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Гоффен

    В первом раунде у Давида был непростой матч против британца Билли Харриса.

    Бельгиец с трудом дожал 106-ю ракетку мира только в третьем сете — 6:2, 6:7, 6:4.

    В начале апреля Гоффен не прошел квалификацию на «Мастерсе» в Монте-Карло — проиграл французу Корантену Муте.

    У Гоффена было непростое начало сезона: бывшая седьмая ракетка мира не смог пройти первый раунд на пяти турнирах подряд.

    Прогнозы на теннис

    Долгожданный прорыв случился в конце февраля, когда он дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Акапулько. Ну а в марте Давид стал автором одной из главных сенсаций, обыграв Карлоса Алькараса во втором круге «Мастерса» в Майами.

    Навоне

    Мариано в первом раунде одержал волевую победу над Феликсом Оже-Альяссимом.

    Это был один из самых эмоциональных матчей первого круга, аргентинец переиграл канадца на решающем тай-брейке — 2:6, 6:4, 7:6.

    Оже-Альяссим вел с брейком и во втором сете, и в решающем, но Навоне в итоге совершил камбэк. Интересно, что на тай-брейке он не проиграл ни одного очка.

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    В этом году Навоне провел на грунте 13 матчей. На этом отрезке у него восемь побед и пять поражений. Но также стоит отметить, что дальше второго раунда он прошел только в Буэнос-Айресе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Гоффена в этом матче можно поставить за 2.72, победу Навоне букмекеры предлагают за 1.46.

    Прогноз: от Давида можно ожидать чего угодно, поэтому здесь оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов. Есть подозрение, что аргентинцу и бельгийцу не хватит двух сетов.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.39.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Гоффен — Навоне?

    Матч Гоффен — Навоне состоится 17 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Гоффен — Навоне?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 2,5.

    Какую сделать ставку на матч Гоффен — Навоне?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.39.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Гоффен — Навоне?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Гоффен — Навоне?

    Коэффициенты букмекеров: на Гоффена в этом матче можно поставить за 2.72, победу Навоне букмекеры предлагают за 1.46.

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