Гоффен
В первом раунде у Давида был непростой матч против британца Билли Харриса.
Бельгиец с трудом дожал 106-ю ракетку мира только в третьем сете — 6:2, 6:7, 6:4.
В начале апреля Гоффен не прошел квалификацию на «Мастерсе» в Монте-Карло — проиграл французу Корантену Муте.
У Гоффена было непростое начало сезона: бывшая седьмая ракетка мира не смог пройти первый раунд на пяти турнирах подряд.
Долгожданный прорыв случился в конце февраля, когда он дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Акапулько. Ну а в марте Давид стал автором одной из главных сенсаций, обыграв Карлоса Алькараса во втором круге «Мастерса» в Майами.
Навоне
Мариано в первом раунде одержал волевую победу над Феликсом Оже-Альяссимом.
Это был один из самых эмоциональных матчей первого круга, аргентинец переиграл канадца на решающем тай-брейке — 2:6, 6:4, 7:6.
Оже-Альяссим вел с брейком и во втором сете, и в решающем, но Навоне в итоге совершил камбэк. Интересно, что на тай-брейке он не проиграл ни одного очка.
В этом году Навоне провел на грунте 13 матчей. На этом отрезке у него восемь побед и пять поражений. Но также стоит отметить, что дальше второго раунда он прошел только в Буэнос-Айресе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Гоффена в этом матче можно поставить за 2.72, победу Навоне букмекеры предлагают за 1.46.
Прогноз: от Давида можно ожидать чего угодно, поэтому здесь оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов. Есть подозрение, что аргентинцу и бельгийцу не хватит двух сетов.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.39.