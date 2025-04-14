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    Сможет ли Меншик разгромить Ханфманна?

    Ханфманн — Меншик. Ставка (к. 2.08) и прогноз на турнир в Мюнхене 14 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Ханфманн — Меншик
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    Якуб Меншик
    Чех Якуб Меншик сыграет против немца Янника Ханфманна в первом круге турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 14 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ханфманн — Меншик, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Ханфманн

    Янник занимает в рейтинге всего лишь 121-е место, но благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card, попал сразу в основную сетку.

    Немецкий теннисист слабо проводит первую половину сезона. Достаточно взглянуть на его результаты.

    На данный момент у него отрицательный баланс — шесть побед и восемь поражений.

    Прогнозы на теннис

    При этом в 2025-м Ханфманн до сих пор выиграл лишь один матч на уровне основной сетки.

    Текущая серия поражений Ханфманна составляет четыре матча.

    Меншик

    Якуб проведет первый матч после сенсационной победы на «Мастерсе» в Майами.

    В финале американского «тысячника» чех выиграл у Новака Джоковича — 7:6, 7:6.

    Но также стоит добавить, что на этом турнире Меншик одержал победы над Джеком Дрейпером, Артуром Фисом и Тейлором Фрицем.

    После этого 19-летний теннисист решил сделать небольшой перерыв, снявшись с «Мастерса» в Монте-Карло, на котором ему надо было проходить квалификацию.

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    В этом году Меншик еще не играл на грунте. В 2024-м его лучшими результатами на этом покрытии стали выход в полуфинал в хорватском Умаге и третий круг на «Мастерсе» в Мадриде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Ханфманна в этом матче можно поставить за 5.85, победу Меншика букмекеры предлагают за 1.13.

    Прогноз: в прошлом году Якуб обыграл Янника в Мадриде, но вскоре после этого немец взял реванш, победив чеха в Риме. Глядя на недавние результаты Ханфманна, логично предположить, что на этот раз он не станет серьезным препятствием для одного из самых талантливых игроков нового поколения.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов меньше 18,5 за 2.08.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Ханфманн — Меншик?

    Матч Ханфманн — Меншик состоится 14 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Ханфманн — Меншик?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов меньше 18,5.

    Какую сделать ставку на матч Ханфманн — Меншик?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов меньше 18,5» с коэффициентом у букмекеров 2.08.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ханфманн — Меншик?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Ханфманн — Меншик?

    Коэффициенты букмекеров: на Ханфманна в этом матче можно поставить за 5.85, победу Меншика букмекеры предлагают за 1.13.

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    Ханфманн — Меншик: прогноз и ставка за 2.08, статистика, коэффициенты матча 14.04.202512:00. Сможет ли Меншик разгромить Ханфманна?
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