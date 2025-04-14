Чех Якуб Меншик сыграет против немца Янника Ханфманна в первом круге турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 14 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ханфманн — Меншик, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ханфманн

Янник занимает в рейтинге всего лишь 121-е место, но благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card, попал сразу в основную сетку.

Немецкий теннисист слабо проводит первую половину сезона. Достаточно взглянуть на его результаты.

На данный момент у него отрицательный баланс — шесть побед и восемь поражений.

Прогнозы на теннис

При этом в 2025-м Ханфманн до сих пор выиграл лишь один матч на уровне основной сетки.

Текущая серия поражений Ханфманна составляет четыре матча.

Меншик

Якуб проведет первый матч после сенсационной победы на «Мастерсе» в Майами.

В финале американского «тысячника» чех выиграл у Новака Джоковича — 7:6, 7:6.

Но также стоит добавить, что на этом турнире Меншик одержал победы над Джеком Дрейпером, Артуром Фисом и Тейлором Фрицем.

После этого 19-летний теннисист решил сделать небольшой перерыв, снявшись с «Мастерса» в Монте-Карло, на котором ему надо было проходить квалификацию.

В этом году Меншик еще не играл на грунте. В 2024-м его лучшими результатами на этом покрытии стали выход в полуфинал в хорватском Умаге и третий круг на «Мастерсе» в Мадриде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ханфманна в этом матче можно поставить за 5.85, победу Меншика букмекеры предлагают за 1.13.

Прогноз: в прошлом году Якуб обыграл Янника в Мадриде, но вскоре после этого немец взял реванш, победив чеха в Риме. Глядя на недавние результаты Ханфманна, логично предположить, что на этот раз он не станет серьезным препятствием для одного из самых талантливых игроков нового поколения.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов меньше 18,5 за 2.08.