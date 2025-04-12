Шевченко
Саша не так давно выпал из первой сотни рейтинга, и, скорее всего, он не вернется туда в ближайшее время.
Ранее на этой неделе Шевченко неудачно выступил на «челленджере» в Мадриде — после победы над Тристаном Бойером проиграл 397-й ракетке мира Норберту Гомбошу.
Перед этим представитель Казахстана не прошел первый раунд в Жироне и Бухаресте, уступив Бенджамину Хассану и Филипу Мисоличу соответственно.
В текущем сезоне Шевченко выиграл всего лишь шесть матчей и потерпел 13 поражений.
Хиджиката
У Ринки тоже не самая приятная ситуация, несмотря на то, что он пока еще в топ-100.
В этом сезоне австралиец выиграл меньше половины матчей — восемь из 20-ти.
После январского турнира в Аделаиде Хиджиката еще ни разу не проходил дальше второго раунда.
В отличие от Шевченко, который уже успел сыграть на пяти грунтовых турнирах, у Хиджиката в 2025-м провел пока лишь один матч на этом покрытии — проиграл Кристоферу Юбэнксу в Хьюстоне.
В прошлом году Хиджката выиграл лишь один из семи матчей на грунте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 1.52, победу Хиджикаты букмекеры предлагают за 2.40.
Прогноз: в марте Саша проиграл Ринки на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллс со счетом 1:6, 3:6. Скорее всего, Шевченко возьмет реванш у австралийца, которому явно некомфортно на грунте.
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Рекомендуемая ставка: победа Шевченко в двух сетах за 2.36.