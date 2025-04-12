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    Шевченко снова проиграет Хиджикате?

    Шевченко — Хиджиката. Ставка (к. 2.36) и прогноз на турнир в Мюнхене 12 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Шевченко — Хиджиката
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    Александр Шевченко
    Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против австралийца Ринки Хиджикаты в первом раунде квалификации турнира в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 12 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шевченко — Хиджиката, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Шевченко

    Саша не так давно выпал из первой сотни рейтинга, и, скорее всего, он не вернется туда в ближайшее время.

    Ранее на этой неделе Шевченко неудачно выступил на «челленджере» в Мадриде — после победы над Тристаном Бойером проиграл 397-й ракетке мира Норберту Гомбошу.

    Перед этим представитель Казахстана не прошел первый раунд в Жироне и Бухаресте, уступив Бенджамину Хассану и Филипу Мисоличу соответственно.

    Прогнозы на теннис

    В текущем сезоне Шевченко выиграл всего лишь шесть матчей и потерпел 13 поражений.

    Хиджиката

    У Ринки тоже не самая приятная ситуация, несмотря на то, что он пока еще в топ-100.

    В этом сезоне австралиец выиграл меньше половины матчей — восемь из 20-ти.

    После январского турнира в Аделаиде Хиджиката еще ни разу не проходил дальше второго раунда.

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    В отличие от Шевченко, который уже успел сыграть на пяти грунтовых турнирах, у Хиджиката в 2025-м провел пока лишь один матч на этом покрытии — проиграл Кристоферу Юбэнксу в Хьюстоне.

    В прошлом году Хиджката выиграл лишь один из семи матчей на грунте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 1.52, победу Хиджикаты букмекеры предлагают за 2.40.

    Прогноз: в марте Саша проиграл Ринки на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллс со счетом 1:6, 3:6. Скорее всего, Шевченко возьмет реванш у австралийца, которому явно некомфортно на грунте.

    Рекомендуемая ставка: победа Шевченко в двух сетах за 2.36.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Шевченко — Хиджиката?

    Матч Шевченко — Хиджиката состоится 12 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Шевченко — Хиджиката?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Шевченко в двух сетах.

    Какую сделать ставку на матч Шевченко — Хиджиката?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Шевченко в двух сетах» с коэффициентом у букмекеров 2.36.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Шевченко — Хиджиката?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Шевченко — Хиджиката?

    Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 1.52, победу Хиджикаты букмекеры предлагают за 2.40.

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    Шевченко — Хиджиката: прогноз и ставка за 2.36, статистика, коэффициенты матча 12.04.202512:00. Шевченко снова проиграет Хиджикате?
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