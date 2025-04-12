Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против австралийца Ринки Хиджикаты в первом раунде квалификации турнира в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 12 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шевченко — Хиджиката, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Шевченко

Саша не так давно выпал из первой сотни рейтинга, и, скорее всего, он не вернется туда в ближайшее время.

Ранее на этой неделе Шевченко неудачно выступил на «челленджере» в Мадриде — после победы над Тристаном Бойером проиграл 397-й ракетке мира Норберту Гомбошу.

Перед этим представитель Казахстана не прошел первый раунд в Жироне и Бухаресте, уступив Бенджамину Хассану и Филипу Мисоличу соответственно.

Прогнозы на теннис

В текущем сезоне Шевченко выиграл всего лишь шесть матчей и потерпел 13 поражений.

Хиджиката

У Ринки тоже не самая приятная ситуация, несмотря на то, что он пока еще в топ-100.

В этом сезоне австралиец выиграл меньше половины матчей — восемь из 20-ти.

После январского турнира в Аделаиде Хиджиката еще ни разу не проходил дальше второго раунда.

В отличие от Шевченко, который уже успел сыграть на пяти грунтовых турнирах, у Хиджиката в 2025-м провел пока лишь один матч на этом покрытии — проиграл Кристоферу Юбэнксу в Хьюстоне.

В прошлом году Хиджката выиграл лишь один из семи матчей на грунте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 1.52, победу Хиджикаты букмекеры предлагают за 2.40.

Прогноз: в марте Саша проиграл Ринки на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллс со счетом 1:6, 3:6. Скорее всего, Шевченко возьмет реванш у австралийца, которому явно некомфортно на грунте.

Рекомендуемая ставка: победа Шевченко в двух сетах за 2.36.