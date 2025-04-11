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    Хватит ли Димитрову энергии на матч с Де Минором?

    Димитров — Де Минор. Ставка (к. 2.16) и прогноз на Мастерс в Монте-Карло 11 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Димитров — Де Минор
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    Григор Димитров
    Болгарин Григор Димитров сыграет против австралийца Алекса Де Минора в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Димитров — Де Минор, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Димитров

    Григор дошел в Монте-Карло до четвертьфинала четвертый раз в карьере и впервые с 2022 года.

    На этом турнире болгарскому теннисисту повезло с сеткой — до сих пор у него не было соперников из топ-30.

    В стартовом матче Димитров выиграл у чилийца Николаса Харри — 6:3, 6:4.

    После этого бывшая третья ракетка мира одержал волевую победу над 255-й ракеткой мира Валентеном Вашеро — 4:6, 6:3, 6:1.

    Прогнозы на теннис

    В третьем круге Димитров остановил Алехандро Табило (6:3, 3:6, 6:2), который в предыдущем раунде уверенно переиграл Новака Джоковича. Но здесь также стоит добавить, что до этой недели Табило в текущем сезоне выиграл лишь два матча на уровне основной сетки ATP.

    Де Минор

    Алекс второй год подряд сыграет в четвертьфинале «тысячника» на Лазурном берегу.

    В третьем круге австралиец спокойно переиграл Даниила Медведева — 6:2, 6:2.

    После матча Де Минор признался, что сейчас ему гораздо легче играть на грунте, чем раньше: «Думаю, я просто начинаю чувствовать себя на грунте увереннее.

    Это пришло не сразу, но теперь я наконец понимаю, что нужно делать, чтобы хорошо на нем играть. Так что на грунте я тоже могу быть опасным».

    В первом матче на этой неделе Де Минор одержал волевую победу над чехом Томашем Махачем — 3:6, 6:0, 6:3.

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    После февральского «пятисотника» в Роттердаме, на котором он уступил в финале Карлосу Алькарасу, Де Минор еще ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Димитрова в этом матче можно поставить за 2.53, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.52.

    Прогноз: Григор выиграл только два из пяти предыдущих матчей против австралийца. В предстоящем болгарину, который на этой неделе провел на один матч больше, чем соперник, тоже будет тяжело.

    Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал геймов больше 19,5 за 2.16.

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    Димитров — Де Минор: прогноз и ставка за 2.16, статистика, коэффициенты матча 11.04.202515:00. Хватит ли Димитрову энергии на матч с Де Минором?
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