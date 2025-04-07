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    Монфис проиграет Марожану с разгромным счетом?

    Монфис — Марожан. Ставка (к. 2.34) и прогноз на Мастерс в Монте-Карло 7 апреля 2025 года

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    Гаэль Монфис
    Француз Гаэль Монфис сыграет против венгра Фабиана Марожана в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Монфис — Марожан, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 07 Апреля 2025 года

    Гаэль Монфис

  • Франция
    •  Гаэль Монфис 13:30 Фабиан Марожан

    Фабиан Марожан

  • Венгрия
    •

    Монфис

    Гаэль сыграет в Монте-Карло всего лишь второй раз за последние девять лет.

    В прошлом году француз с трудом прошел первый круг, а во втором проиграл Даниилу Медведеву.

    Примерно после 2018 года Монфис из-за травм старался избегать большого количества матчей на грунте.

    Хотя в прошлом сезоне он провел на этом покрытии девять матчей — три победы и шесть поражений.

    Прогнозы на теннис

    В текущем сезоне 38-летний Монфис выиграл 14 из 19-ти матчей. В январе он стал победителем турнира в Окленде, а потом дошел до четвертого круга на Australian Open. Еще одним достойным результатом стал выход в четвертый раунд на «Мастерсе» в Майами.

    Марожан

    Фабиан тем временем стал одним из тех, кто пробился в основную сетку через квалификацию.

    В отборе венгерский теннисист обыграл бельгийца Зизу Бергса и итальянца Маттиа Беллуччи.

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    • В прошлом году Марожан выиграл шесть из 15-ти матчей на грунте, а его лучшим результатом на этом покрытии стал выход в четвертьфинал турнира в хорватском Умаге.

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    Но есть еще один любопытный факт: в мае 2023-го Марожан, который тогда стоял за пределами топ-100, обыграл на «Мастерсе» в Риме Карлоса Алькараса.

    У Марожана в этом сезоне не очень много хороших матчей, но его точно нельзя недооценивать.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Монфиса в этом матче можно поставить за 1.75, победу Марожана букмекеры предлагают за 2.08.

    Прогноз: в марте Гаэль с трудом выиграл у Фабиана на турнире в Майами — 6:3, 3:6, 6:4. На грунте венгерский теннисист, скорее всего, возьмет реванш у возрастного соперника. Монфису уже давно тяжело играть на этом покрытии.

    Рекомендуемая ставка: победа Марожана с форой по геймам (-1,5) за 2.34.

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    Монфис — Марожан: прогноз и ставка за 2.34, статистика, коэффициенты матча 07.04.202513:30. Монфис проиграет Марожану с разгромным счетом?
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