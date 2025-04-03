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    Сможет ли Пол выиграть первый в сезоне матч на грунте?

    Пол — Гарин. Ставка (к. 2.04) и прогноз на турнир в Хьюстоне 3 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Пол — Гарин
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    Томми Пол
    Американец Томми Пол сыграет против чилийца Кристиана Гарина во втором круге турнира в Хьюстоне (США). Матч пройдет 3 апреля, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Пол — Гарин, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Хьюстон. Мужчины 03 Апреля 2025 года

    Томми Пол

  • США
    •  Томми Пол 02:00 Кристиан Гарин

    Кристиан Гарин

  • Чили
    •

    Пол

    В прошлом году Томми пропустил начало грунтовой серии из-за травмы, но позже все равно смог выиграть на этом покрытии десять матчей.

    В 2024-м лучшим результатом американца на глине стал выход в полуфинал «Мастерса» в Риме, на котором он обыграл Даниила Медведева и Хубертка Хуркача.

    Кроме того, Пол дошел до четвертьфинала на олимпийском турнире в Париже.

    В общем, Пол опасен не только на своем любимом харде. Вполне вероятно, что на этой неделе он будет бороться за титул.

    Прогнозы на теннис

    Пол в текущем сезоне выигрывал хотя бы один матч на всех турнирах, в которых принимал участие.

    Гарин

    Алехандро в первом круге выиграл у швейцарца Александра Ритшара — 6:3, 6:4.

    В этом сезоне чилийский теннисист пока ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне основной сетки ATP.

    Лучшим результатом Гарина в 2025-м пока остается выход во второй круг Australian Open, на котором ему удалось пройти сложную квалификацию из трех матчей.

    В конце марта Гарин добрался до полуфинала на грунтовом «челленджере» в мексиканской Мериде. Это пока что единственный в этом сезоне турнир, на котором он прошел дальше второго раунда.

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    Гарин, когда входивший в топ-20, сейчас занимает 133-е место в рейтинге ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 1.39, победу Гарина букмекеры предлагают за 2.99.

    Прогноз: когда-то Гарин действительно был успешным игроком, который регулярно напоминал о себе на грунтовых турнирах, но потом что-то пошло не так. Несмотря на то, что Пол давно не играл на грунте, все равно считаем, что у него не будет серьезных проблем в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: победа Пола в двух сетах за 2.04.

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    Пол — Гарин: прогноз и ставка за 2.04, статистика, коэффициенты матча 03.04.202502:00. Сможет ли Пол выиграть первый в сезоне матч на грунте?
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