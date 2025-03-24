Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против чеха Якуба Меньшика в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 24 марта, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Сафиуллин — Меньшик, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Сафиуллин

Роман впервые в сезоне выиграл два подряд матча на уровне основной сетки ATP.

Российский теннисист очень слабо начал сезон, но сейчас к нему, похоже, снова вернулась уверенность в собственных силах.

В первом круге Сафиуллин одержал победу над американцем Дженсоном Бруксби — 6:3, 3:6, 6:3.

Еще более нервным получился матч против австралийца Алексея Попырина — 6:7, 6:3, 7:5.

Прогнозы на теннис

В начале марта Сафиуллин проиграл итальянцу Лоренцо Музетти во втором раунде «Мастерса» в Индиан-Уэллс, а потом уступил американцу Колтону Смиту на этой же стадии на «челленджере» в Финиксе.

Меньшик

Якуб тем временем впервые после Australian Open выиграл два подряд матча на турнире ATP.

В первом раунде чех одержал победу над бывшей девятой ракеткой мира Роберто Баутистой-Агутом — 6:4, 3:6, 6:1.

Но пока что главным событием остается победа Меньшика над Джеком Дрейпером, который ранее в этом месяце стал чемпионом «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Меньшик переиграл британца в напряженном матче с двумя тай-брейками — 7:6, 7:6.

В этом году 19-летний теннисист пока ни разу не выигрывал больше двух матчей на уровне ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.53, победу Меньшика букмекеры предлагают за 1.52.

Прогноз: чех, как и Роман, тоже здорово провел недавние матчи, поэтому в данном случае есть смысл выбрать ставку без учета исхода. Скорее всего, Сафиуллин и Меньшик устроят серьезные разборки, которые вполне могут перейти в третий сет.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.99.