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    Сафиуллин и Меньшик дойдут до решающего тай-брейка?

    Сафиуллин — Меньшик. Ставка (к. 1.99) и прогноз на Мастерс в Индиан-Уэллс 24 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Сафиуллин — Меньшик
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против чеха Якуба Меньшика в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 24 марта, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Сафиуллин — Меньшик, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Сафиуллин

    Роман впервые в сезоне выиграл два подряд матча на уровне основной сетки ATP.

    Российский теннисист очень слабо начал сезон, но сейчас к нему, похоже, снова вернулась уверенность в собственных силах.

    В первом круге Сафиуллин одержал победу над американцем Дженсоном Бруксби — 6:3, 3:6, 6:3.

    Еще более нервным получился матч против австралийца Алексея Попырина — 6:7, 6:3, 7:5.

    Прогнозы на теннис

    В начале марта Сафиуллин проиграл итальянцу Лоренцо Музетти во втором раунде «Мастерса» в Индиан-Уэллс, а потом уступил американцу Колтону Смиту на этой же стадии на «челленджере» в Финиксе.

    Меньшик

    Якуб тем временем впервые после Australian Open выиграл два подряд матча на турнире ATP.

    В первом раунде чех одержал победу над бывшей девятой ракеткой мира Роберто Баутистой-Агутом — 6:4, 3:6, 6:1.

    Но пока что главным событием остается победа Меньшика над Джеком Дрейпером, который ранее в этом месяце стал чемпионом «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

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    Меньшик переиграл британца в напряженном матче с двумя тай-брейками — 7:6, 7:6.

    В этом году 19-летний теннисист пока ни разу не выигрывал больше двух матчей на уровне ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.53, победу Меньшика букмекеры предлагают за 1.52.

    Прогноз: чех, как и Роман, тоже здорово провел недавние матчи, поэтому в данном случае есть смысл выбрать ставку без учета исхода. Скорее всего, Сафиуллин и Меньшик устроят серьезные разборки, которые вполне могут перейти в третий сет.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.99.

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