Сафиуллин
Роман впервые в сезоне выиграл два подряд матча на уровне основной сетки ATP.
Российский теннисист очень слабо начал сезон, но сейчас к нему, похоже, снова вернулась уверенность в собственных силах.
В первом круге Сафиуллин одержал победу над американцем Дженсоном Бруксби — 6:3, 3:6, 6:3.
Еще более нервным получился матч против австралийца Алексея Попырина — 6:7, 6:3, 7:5.
В начале марта Сафиуллин проиграл итальянцу Лоренцо Музетти во втором раунде «Мастерса» в Индиан-Уэллс, а потом уступил американцу Колтону Смиту на этой же стадии на «челленджере» в Финиксе.
Меньшик
Якуб тем временем впервые после Australian Open выиграл два подряд матча на турнире ATP.
В первом раунде чех одержал победу над бывшей девятой ракеткой мира Роберто Баутистой-Агутом — 6:4, 3:6, 6:1.
Но пока что главным событием остается победа Меньшика над Джеком Дрейпером, который ранее в этом месяце стал чемпионом «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
Меньшик переиграл британца в напряженном матче с двумя тай-брейками — 7:6, 7:6.
В этом году 19-летний теннисист пока ни разу не выигрывал больше двух матчей на уровне ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.53, победу Меньшика букмекеры предлагают за 1.52.
Прогноз: чех, как и Роман, тоже здорово провел недавние матчи, поэтому в данном случае есть смысл выбрать ставку без учета исхода. Скорее всего, Сафиуллин и Меньшик устроят серьезные разборки, которые вполне могут перейти в третий сет.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.99.