Гауфф
Кори легко прошла предыдущие раунды, несмотря на то, что у нее была не самая простая сетка.
В первом матче Гауфф разгромила свою соотечественницу Софию Кенин — 6:0, 6:0. Коко всего лишь второй раз в карьере выиграла матч с двумя баранками.
После этого третья ракетка мира спокойно переиграла гречанку Марию Саккари — 6:2, 6:4.
После Открытого чемпионата Австралии, на котором она дошла до четвертьфинала, Гауфф еще ни разу не выигрывала больше двух матчей.
Также стоит обратить внимание, что в предыдущих сезонах 21-летняя Гауфф ни разу не проходила в Майами дальше 1/8 финала.
Линетт
Польская теннисистка впервые в этом году выиграла три матча подряд.
При этом на текущем турнире она пока не проиграла ни одного сета.
В первом круге Линетт одержала победу над Анастасией Павлюченковой — 7:6, 6:2.
С таким же счетом завершился и матч против Екатерины Александровой, а в третьем раунде 33-летняя Линетт выиграла у чешки Линды Фрухвиртовой — 7:5, 6:4.
До этого лучшим результатом Линетт в этом сезоне был выход в четвертьфинал «пятисотника» в Абу-Даби.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 1.15, победу Линетт букмекеры предлагают за 6.40.
Прогноз: в прошлом году Кори выиграла у Магды на «тысячнике» в Ухане со счетом 6:0, 6:4. Приблизительно по такому же сценарию, скорее всего, пройдет и предстоящий матч.
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Рекомендуемая ставка: победа Гауфф с форой по геймам (-6,0) за 1.94.