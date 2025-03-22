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    Рублев проиграет третий матч подряд?

    Бергс — Рублев. Ставка (к. 1.98) и прогноз на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 22 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Бергс — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против бельгийца Зизу Бергса во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 22 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бергс — Рублев, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Бергс

    Бельгийский теннисист в этом году не смог пройти первый раунд только на Открытом чемпионате Австралии, сенсационно проиграв аргентинцу Факундо Диасу Акосте.

    На всех остальных турнирах в 2025-м бельгиец выигрывал хотя бы один матч.

    При этом его лучшим результатом пока остается выход в финал в новозеландском Окленде. В решающем матче Бергс проиграл 38-летнему Гаэлю Монфису.

    В первом круге текущего турнира Бергс одержал победу над португальцем Нуну Боржешем — 7:6, 7:5.

    Прогнозы на теннис

    На недавнем «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Зизу уступил во втором раунде австралийцу Алексею Попырину (6:7, 5:7).

    Рублев

    В текущей ситуации для Андрея есть лишь один позитивный момент — на этот раз ему не надо защищать очки.

    В прошлом году российский теннисист слабо выступил на «тысячнике» в Майами, проиграв в стартовом матче Томашу Махачу.

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    • Недавние турниры Рублев тоже провалил. В первом раунде «пятисотника» в Дубае он проиграл французу Кантену Алису, а в Индиан-Уэллс уступил итальянцу Маттео Арнальди.

    Правда, в конце прошлого месяца Рублев стал чемпионом турнира в Дохе. Благодаря этой победе он по-прежнему находится в топ-10.

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    Однако этот уже успех находится в тени новых поражений, из-за которых в игре Рублева, скорее всего, снова появится нервозность. Очередная удача может сильно ударить по его репутации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Бергса в этом матче можно поставить за 3.45, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.31.

    Прогноз: в отличие от соперника, у Андрея снова будет страх допустить ошибку и проиграть. Это момент может стать ключевым в предстоящем матче. Сомневаемся, что Рублеву хватит двух сетов для победы над бельгийским теннисистом.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.

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