Bu Yunchaokete
Кэмерон Норри
Юньчаокэтэ
Китайский теннисист по-прежнему находится в топ-70, несмотря на то, что в этом году выиграл всего лишь четыре матча.
Ранее в этом месяце Бу одержал победу над американцем Нишешем Басаваредди в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Правда, уже в следующем матче он уступил Даниилу Медведеву со счетом 2:6, 2:6.
Лучшим результатом Юньчаокэтэ в текущем сезоне пока остается выход в четвертьфинал турнира в Монпелье.
В Гонконге, Окленде, на Открытом чемпионате Австралии, в Далласе, Рио-де-Жанейро и Акапулько 23-летний Юньчаокэтэ не выиграл ни одного матча.
Норри
Кэмерон в начале месяца неплохо выступил в Индиан-Уэллс, сумев дойти до третьего круга.
Прежде чем проиграть Томми Полу, британец одержал победы над Лукой Нарди и Иржи Легечкой (3:6, 6:4, 7:5).
Правда, вскоре после этого Норри провалил «челленджер» на побережье Доминиканской Республики — бывшая восьмая ракетка мира проиграл в стартовом матче французу Констану Лестьенну.
Еще одним неприятным моментом стало поражение от 19-летнего американца Лернера Тьена в первом круге «пятисотника» в Акапулько.
Но также стоит отметить, что Норри выиграл по два матча в Гонконге и Делрей-Бич.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Юньчаокэтэ в этом матче можно поставить за 2.36, победу Нории букмекеры предлагают за 1.59.
Прогноз: китаец, несмотря на то, что не лучшим образом провел предыдущие турниры, все-таки способен навязать борьбу британскому теннисисту, у которого тоже нередко случаются спады. В данном случае легко представить сценарию, при котором Норри и его сопернику понадобится третий сет.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.94.