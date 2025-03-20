Британец Кэмерон Норри сыграет против китайца Бу Юньчаокэтэ в первом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 20 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Юньчаокэтэ — Норри, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Юньчаокэтэ

Китайский теннисист по-прежнему находится в топ-70, несмотря на то, что в этом году выиграл всего лишь четыре матча.

Ранее в этом месяце Бу одержал победу над американцем Нишешем Басаваредди в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Правда, уже в следующем матче он уступил Даниилу Медведеву со счетом 2:6, 2:6.

Лучшим результатом Юньчаокэтэ в текущем сезоне пока остается выход в четвертьфинал турнира в Монпелье.

Прогнозы на теннис

В Гонконге, Окленде, на Открытом чемпионате Австралии, в Далласе, Рио-де-Жанейро и Акапулько 23-летний Юньчаокэтэ не выиграл ни одного матча.

Норри

Кэмерон в начале месяца неплохо выступил в Индиан-Уэллс, сумев дойти до третьего круга.

Прежде чем проиграть Томми Полу, британец одержал победы над Лукой Нарди и Иржи Легечкой (3:6, 6:4, 7:5).

Правда, вскоре после этого Норри провалил «челленджер» на побережье Доминиканской Республики — бывшая восьмая ракетка мира проиграл в стартовом матче французу Констану Лестьенну.

Еще одним неприятным моментом стало поражение от 19-летнего американца Лернера Тьена в первом круге «пятисотника» в Акапулько.

Но также стоит отметить, что Норри выиграл по два матча в Гонконге и Делрей-Бич.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Юньчаокэтэ в этом матче можно поставить за 2.36, победу Нории букмекеры предлагают за 1.59.

Прогноз: китаец, несмотря на то, что не лучшим образом провел предыдущие турниры, все-таки способен навязать борьбу британскому теннисисту, у которого тоже нередко случаются спады. В данном случае легко представить сценарию, при котором Норри и его сопернику понадобится третий сет.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.94.