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    Норри проиграет на старте «тысячника» в Майами?

    Юньчаокэтэ — Норри. Ставка (к. 1.94) и прогноз на «Мастерс» в Майами 20 марта 2025 года

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    Кэмерон Норри
    Британец Кэмерон Норри сыграет против китайца Бу Юньчаокэтэ в первом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 20 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Юньчаокэтэ — Норри, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 20 Марта 2025 года

    Bu Yunchaokete

  • Майами. Мужчины
    •  Bu Yunchaokete 18:00 Кэмерон Норри

    Кэмерон Норри

  • Великобритания
    •

    Юньчаокэтэ

    Китайский теннисист по-прежнему находится в топ-70, несмотря на то, что в этом году выиграл всего лишь четыре матча.

    Ранее в этом месяце Бу одержал победу над американцем Нишешем Басаваредди в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Правда, уже в следующем матче он уступил Даниилу Медведеву со счетом 2:6, 2:6.

    Лучшим результатом Юньчаокэтэ в текущем сезоне пока остается выход в четвертьфинал турнира в Монпелье.

    Прогнозы на теннис

    В Гонконге, Окленде, на Открытом чемпионате Австралии, в Далласе, Рио-де-Жанейро и Акапулько 23-летний Юньчаокэтэ не выиграл ни одного матча.

    Норри

    Кэмерон в начале месяца неплохо выступил в Индиан-Уэллс, сумев дойти до третьего круга.

    Прежде чем проиграть Томми Полу, британец одержал победы над Лукой Нарди и Иржи Легечкой (3:6, 6:4, 7:5).

    Правда, вскоре после этого Норри провалил «челленджер» на побережье Доминиканской Республики — бывшая восьмая ракетка мира проиграл в стартовом матче французу Констану Лестьенну.

    Еще одним неприятным моментом стало поражение от 19-летнего американца Лернера Тьена в первом круге «пятисотника» в Акапулько.

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    Но также стоит отметить, что Норри выиграл по два матча в Гонконге и Делрей-Бич.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Юньчаокэтэ в этом матче можно поставить за 2.36, победу Нории букмекеры предлагают за 1.59.

    Прогноз: китаец, несмотря на то, что не лучшим образом провел предыдущие турниры, все-таки способен навязать борьбу британскому теннисисту, у которого тоже нередко случаются спады. В данном случае легко представить сценарию, при котором Норри и его сопернику понадобится третий сет.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.94.

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    Юньчаокэтэ — Норри: прогноз и ставка за 1.94, статистика, коэффициенты матча 20.03.202518:00. Норри проиграет на старте «тысячника» в Майами?
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