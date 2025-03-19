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    У Бублика будут проблемы в матче против Баэса?

    Бублик — Баэс. Ставка (к. 2.41) и прогноз на «Мастерс» в Майами 19 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Бублик — Баэс
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    Александр Бублик
    Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в первом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 19 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бублик — Баэс, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 19 Марта 2025 года

    Александр Бублик

  • Казахстан
    •  Александр Бублик 18:00 Себастьян Баэс

    Себастьян Баэс

  • Аргентина
    •

    Бублик

    Через два с половиной месяца после начала сезона Саша наконец-то взялся за дело.

    Такой вывод напрашивается после престижного «челленджера» в Финиксе, на котором теннисист из Казахстана дошел до финала.

    В решающем матче Бублик проиграл 18-летнему бразильцу Жоао Фонсеке со счетом 6:7, 6:7.

    В остальных раундах Бублик выиграл у Александра Вукича, Ринки Хиджикаты, Корантена Муте и Нуну Боржеша.

    Прогнозы на теннис

    Это был первый случай в сезоне, когда он выиграл больше одного матча.

    При этом на уровне основной сетки ATP Бублик в 2025-м до сих пор одержал лишь две победы.

    Баэс

    Аргентинский теннисист в этом году пока не выиграл ни одного матча на харде.

    Баэс не прошел первый раунд в Окленде, на Australian Open и на Индиан-Уэллс, уступив Факундо Диасу Акосте, Артуру Казо и Маттео Джиганте соответственно.

    Зато Баэс защитил титул на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро и дошел до финала в Сантьяго (Чили).

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    В трех предыдущих сезонах Баэс не выиграл ни одного матча на «тысячнике» в Майами. В 2024-м латиноамериканец уступил в стартовом матче немцу Доминику Кепферу.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 1.59, победу Баэса букмекеры предлагают за 2.36.

    Прогноз: будем надеяться, что Саша сохранил правильный настрой после турнира в Финиксе и обыграет соперника, который не так уж и часто показывает свой лучший теннис на харде.

    Рекомендуемая ставка: победа Бублика в двух сетах за 2.41.

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    Бублик — Баэс: прогноз и ставка за 2.41, статистика, коэффициенты матча 19.03.202518:00. У Бублика будут проблемы в матче против Баэса?
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