Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в первом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 19 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бублик — Баэс, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Бублик

Через два с половиной месяца после начала сезона Саша наконец-то взялся за дело.

Такой вывод напрашивается после престижного «челленджера» в Финиксе, на котором теннисист из Казахстана дошел до финала.

В решающем матче Бублик проиграл 18-летнему бразильцу Жоао Фонсеке со счетом 6:7, 6:7.

В остальных раундах Бублик выиграл у Александра Вукича, Ринки Хиджикаты, Корантена Муте и Нуну Боржеша.

Прогнозы на теннис

Это был первый случай в сезоне, когда он выиграл больше одного матча.

При этом на уровне основной сетки ATP Бублик в 2025-м до сих пор одержал лишь две победы.

Баэс

Аргентинский теннисист в этом году пока не выиграл ни одного матча на харде.

Баэс не прошел первый раунд в Окленде, на Australian Open и на Индиан-Уэллс, уступив Факундо Диасу Акосте, Артуру Казо и Маттео Джиганте соответственно.

Зато Баэс защитил титул на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро и дошел до финала в Сантьяго (Чили).

В трех предыдущих сезонах Баэс не выиграл ни одного матча на «тысячнике» в Майами. В 2024-м латиноамериканец уступил в стартовом матче немцу Доминику Кепферу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 1.59, победу Баэса букмекеры предлагают за 2.36.

Прогноз: будем надеяться, что Саша сохранил правильный настрой после турнира в Финиксе и обыграет соперника, который не так уж и часто показывает свой лучший теннис на харде.

Рекомендуемая ставка: победа Бублика в двух сетах за 2.41.