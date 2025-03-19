Александр Бублик
Себастьян Баэс
Бублик
Через два с половиной месяца после начала сезона Саша наконец-то взялся за дело.
Такой вывод напрашивается после престижного «челленджера» в Финиксе, на котором теннисист из Казахстана дошел до финала.
В решающем матче Бублик проиграл 18-летнему бразильцу Жоао Фонсеке со счетом 6:7, 6:7.
В остальных раундах Бублик выиграл у Александра Вукича, Ринки Хиджикаты, Корантена Муте и Нуну Боржеша.
Это был первый случай в сезоне, когда он выиграл больше одного матча.
При этом на уровне основной сетки ATP Бублик в 2025-м до сих пор одержал лишь две победы.
Баэс
Аргентинский теннисист в этом году пока не выиграл ни одного матча на харде.
Баэс не прошел первый раунд в Окленде, на Australian Open и на Индиан-Уэллс, уступив Факундо Диасу Акосте, Артуру Казо и Маттео Джиганте соответственно.
Зато Баэс защитил титул на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро и дошел до финала в Сантьяго (Чили).
В трех предыдущих сезонах Баэс не выиграл ни одного матча на «тысячнике» в Майами. В 2024-м латиноамериканец уступил в стартовом матче немцу Доминику Кепферу.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 1.59, победу Баэса букмекеры предлагают за 2.36.
Прогноз: будем надеяться, что Саша сохранил правильный настрой после турнира в Финиксе и обыграет соперника, который не так уж и часто показывает свой лучший теннис на харде.
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Рекомендуемая ставка: победа Бублика в двух сетах за 2.41.