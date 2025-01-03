Мэдисон Кис
Клара Таусон
Киз
Мэдисон Киз на турнире в Окленде еще не проиграла ни одного сета. Во втором круге американка добилась уверенной победы над румынской теннисисткой Жаклин Кристиан (6:1, 6:2).
В этом матче Киз три раза подала навылет и три раза допустила двойные ошибки, а также реализовала пять брейк-пойнтов.
В стартовой игре рейтингового турнира Мэдисон Киз выиграла у итальянки Лючии Бронцетти (6:4, 6:4).
Мэдисон Киз занимает 21 место в рейтинге WTA.
Таусон
Клара Таусон стартовала с победы на турнире в Окленде, обыграв в первой же дуэле Лукрецию Стефанини из Италии, отдав сопернице 5 геймов (6:2, 6:3).
22-летняя датчанка смогла преодолеть барьер и в лице американки Софии Кенин (6:4, 6:7, 6:7). На корте в этом поединке соперницы провели 2 часа 45 минут.
Клара Таусон в рейтинге WTA занимает 50 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Киз в этом матче можно поставить за 1.34, победу Таусон букмекеры предлагают за 3.31.
Прогноз: В этом поединке не должно возникнуть вопрос о победителе пары, мы ожидаем уверенной победы американки Мэдисон Киз.
- 1.80Волынец — Паркс: прогноз и ставкаЗавтра в 10:00
- 1.90Осака — Баптист: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 1.89Пера — Монтгомери: прогноз и ставкаЗавтра в 01:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: Фора Киз (-4.5) с коэффициентом 2.02.