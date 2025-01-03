Американка Мэдисон Киз сыграет против Клары Таусон из Дании в четвертьфинале турнира в Окленде. Матч пройдёт 3 января, начало — в 8:30 мск. Ставка и прогноз на матч Киз — Таусон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Киз

Мэдисон Киз на турнире в Окленде еще не проиграла ни одного сета. Во втором круге американка добилась уверенной победы над румынской теннисисткой Жаклин Кристиан (6:1, 6:2).

Прогнозы на теннис

В этом матче Киз три раза подала навылет и три раза допустила двойные ошибки, а также реализовала пять брейк-пойнтов.

В стартовой игре рейтингового турнира Мэдисон Киз выиграла у итальянки Лючии Бронцетти (6:4, 6:4).

Мэдисон Киз занимает 21 место в рейтинге WTA.

Таусон

Клара Таусон стартовала с победы на турнире в Окленде, обыграв в первой же дуэле Лукрецию Стефанини из Италии, отдав сопернице 5 геймов (6:2, 6:3).

22-летняя датчанка смогла преодолеть барьер и в лице американки Софии Кенин (6:4, 6:7, 6:7). На корте в этом поединке соперницы провели 2 часа 45 минут.

Клара Таусон в рейтинге WTA занимает 50 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Киз в этом матче можно поставить за 1.34, победу Таусон букмекеры предлагают за 3.31.

Прогноз: В этом поединке не должно возникнуть вопрос о победителе пары, мы ожидаем уверенной победы американки Мэдисон Киз.

Рекомендуемая ставка: Фора Киз (-4.5) с коэффициентом 2.02.