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    Киз не почувствует сопротивление со стороны Таусон?

    Киз — Таусон. Ставка (к. 2.02) и прогноз на матч четвертьфинала турнира в Окленде 3 января 2025 года

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    Мэдисон Киз
    Американка Мэдисон Киз сыграет против Клары Таусон из Дании в четвертьфинале турнира в Окленде. Матч пройдёт 3 января, начало — в 8:30 мск. Ставка и прогноз на матч Киз — Таусон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Окленд. Женщины 03 Января 2025 года

    Мэдисон Кис

  • США
    •  Мэдисон Кис 08:30 Клара Таусон

    Клара Таусон

  • Дания
    •

    Киз

    Мэдисон Киз на турнире в Окленде еще не проиграла ни одного сета. Во втором круге американка добилась уверенной победы над румынской теннисисткой Жаклин Кристиан (6:1, 6:2).

    Прогнозы на теннис

    В этом матче Киз три раза подала навылет и три раза допустила двойные ошибки, а также реализовала пять брейк-пойнтов.

    В стартовой игре рейтингового турнира Мэдисон Киз выиграла у итальянки Лючии Бронцетти (6:4, 6:4).

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    • Мэдисон Киз занимает 21 место в рейтинге WTA.

    Таусон

    Клара Таусон стартовала с победы на турнире в Окленде, обыграв в первой же дуэле Лукрецию Стефанини из Италии, отдав сопернице 5 геймов (6:2, 6:3).

    22-летняя датчанка смогла преодолеть барьер и в лице американки Софии Кенин (6:4, 6:7, 6:7). На корте в этом поединке соперницы провели 2 часа 45 минут.

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    Клара Таусон в рейтинге WTA занимает 50 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Киз в этом матче можно поставить за 1.34, победу Таусон букмекеры предлагают за 3.31.

    Прогноз: В этом поединке не должно возникнуть вопрос о победителе пары, мы ожидаем уверенной победы американки Мэдисон Киз.

    Рекомендуемая ставка: Фора Киз (-4.5) с коэффициентом 2.02.

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