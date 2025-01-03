Россиянка Полина Кудерметова сыграет против американки Эшлин Крюгер в четвертьфинале турнира WTA 500 в австралийском Брисбене. Матч пройдет 3 января, начало — в 08:00 мск. Ставка и прогноз на матч Крюгер — Кудерметова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Крюгер

Эшлин выиграла три подряд матча на уровне WTA впервые с сентября 2023-го, когда она завоевала титул в Осаке (Япония).

В прошлом сезоне американская теннисистка ни разу не выигрывала больше двух матчей кряду.

Ну а в 2025-м она сразу добралась до четвертьфинала на престижном «пятисотнике» в Брисбене. Это стало очередным напоминанием о том, что в будущем она вполне способна закрепиться как минимум в топ-30.

Прогнозы на теннис

На текущем турнире 20-летняя Крюгер начала с победы над японкой Моюкой Учиджимой, после чего выиграла у россиянки Анны Калинской (6:3, 6:3) и нидерландки Сюзан Ламенс (7:5, 6:0).

Кудерметова

Полина тем временем не перестает удивлять. Всё идет к тому, что она, возможно, уже на следующей неделе обойдет в рейтинге свою старшую сестру Веронику, которая относительно не так давно входила в топ-10.

С учетом квалификации Кудерметова провела в Брисбене уже пять матчей.

В основной сетке 21-летняя теннисистка начала с победы над китаянкой Синьюй Ван (6:1, 6:3).

После этого Полина остановила двух соотечественниц — Людмилу Самсонову (6:7, 6:3, 6:2) и Дарью Касаткину (1:6, 6:2, 7:5).

Примечательно, что в матче с Касаткиной она проигрывала в решающем сете сначала 0:4, а потом 2:5.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Крюгер в этом матче можно поставить за 1.61, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 2.32.

Прогноз: обе девушки здорово проводят неделю, поэтому в данном случае наверное логично не трогать ставки на исход.

Также надо учитывать, что для Полины это будет шестой подряд матч менее чем за неделю.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.