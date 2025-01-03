ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альваро Мората Яркий Евро-2024 и скандальный «Золотой мяч». Колыванов, Пименов и Шмурнов подводят итоги европейского футбольного года Джон ДжонсВозвращение Джонса, рекорд Перейры, 7 новых чемпионов — главные итоги UFC в 2024 году Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Лестер», «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм», «Арсенал» выиграл у «Брентфорда»
  • 13:14
    • «Реал» планирует подписать как минимум трех испанских игроков
  • 12:57
    • Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Брисбене
  • 12:31
    • «Ювентус» хочет подписать защитника «Бенфики»
  • 12:06
    • Источник: «Динамо» откажется продавать Бителло даже за 25 млн евро
    Все новости спорта

    Кудерметова выиграет шестой матч подряд в Брисбене?

    Крюгер — Кудерметова. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Брисбене 3 января 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Полина Кудерметова
    Прогноз и ставки на Крюгер — Кудерметова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Полина Кудерметова
    Россиянка Полина Кудерметова сыграет против американки Эшлин Крюгер в четвертьфинале турнира WTA 500 в австралийском Брисбене. Матч пройдет 3 января, начало — в 08:00 мск. Ставка и прогноз на матч Крюгер — Кудерметова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Крюгер

    Эшлин выиграла три подряд матча на уровне WTA впервые с сентября 2023-го, когда она завоевала титул в Осаке (Япония).

    В прошлом сезоне американская теннисистка ни разу не выигрывала больше двух матчей кряду.

    Ну а в 2025-м она сразу добралась до четвертьфинала на престижном «пятисотнике» в Брисбене. Это стало очередным напоминанием о том, что в будущем она вполне способна закрепиться как минимум в топ-30.

    Прогнозы на теннис

    На текущем турнире 20-летняя Крюгер начала с победы над японкой Моюкой Учиджимой, после чего выиграла у россиянки Анны Калинской (6:3, 6:3) и нидерландки Сюзан Ламенс (7:5, 6:0).

    Кудерметова

    Полина тем временем не перестает удивлять. Всё идет к тому, что она, возможно, уже на следующей неделе обойдет в рейтинге свою старшую сестру Веронику, которая относительно не так давно входила в топ-10.

    С учетом квалификации Кудерметова провела в Брисбене уже пять матчей.

    В основной сетке 21-летняя теннисистка начала с победы над китаянкой Синьюй Ван (6:1, 6:3).

    После этого Полина остановила двух соотечественниц — Людмилу Самсонову (6:7, 6:3, 6:2) и Дарью Касаткину (1:6, 6:2, 7:5).

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Примечательно, что в матче с Касаткиной она проигрывала в решающем сете сначала 0:4, а потом 2:5.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Крюгер в этом матче можно поставить за 1.61, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 2.32.

    Прогноз: обе девушки здорово проводят неделю, поэтому в данном случае наверное логично не трогать ставки на исход.

    Также надо учитывать, что для Полины это будет шестой подряд матч менее чем за неделю.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Абердин — Росс Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Хартс — Мотеруэлл
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Германия — Казахстан
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Анортосис — Пафос
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч АЕЛ Лимасол — Аполлон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Данди — Данди Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Маккаби Хайфа — Маккаби Бней-Рейне
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Интер — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.22
  • Экспресс дня 2 января 2025 года
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч США — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Вашингтон — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Крюгер — Кудерметова: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 03.01.2025. Прогнозы на теннис. Кудерметова выиграет шестой матч подряд в Брисбене?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры