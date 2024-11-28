Нисиока
В первом раунде Есихито уверенно выиграл у Хироки Мории — 6:4, 6:3.
Вопреки ожиданиям, до настоящей интриги в этом матче так и не дошло. В первую очередь, из-за слабой игры соперника на подаче — Нисиока реализовал пять брейк-пойнтов.
Сомнения были связаны с отсутствием у Нисиоки игровой практики в последние два месяца.
В начале октября японский теннисист не смог доиграть из-за травмы матч против китайца И Чжоу на «Мастерсе» в Шанхае.
Победа в Йоккаити позволит Нисиоке подняться в рейтинге на 62-е место.
Мотидзуки
Синтаро тем временем завершает год за пределами топ-200 — эту неделю он начал в статусе 259-й ракетки мира.
В первом круге текущего турнира Мотидзуки выиграл у австралийца Джеймса Маккейба — 7:5, 6:4.
В этом сезоне Мотидзуки ни разу не выигрывал больше двух матчей даже на «челленджерах».
Осенью 21-летний представитель Страны восходящего солнца дошел до четвертьфинала в Плейфорде и Мацуяме. Это его лучшие результаты во второй половине сезона.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Нисиоку в этом матче можно поставить за 1.52, победу Мотидзуки букмекеры предлагают за 2.40.
Прогноз: возможно, японцам понадобится и третий сет, но до сенсации здесь вряд ли дойдет.
Рекомендуемая ставка: победа Нисиоки + тотал геймов больше 18,5 за 2.19.