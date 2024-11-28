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    Сможет ли Нисиока выйти в четвертьфинал в Йоккаити?

    Нисиока — Мотидзуки. Ставка (к. 2.19) и прогноз на турнир в Йоккаити 28 ноября 2024 года

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    Есихито Нисиока
    Японцы Есихито Нисиока и Синтаро Мотидзуки встретятся во втором круге «челленджера» в Йоккаити (Япония). Матч пройдет 28 ноября, начало — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч Нисиока — Мотидзуки, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Нисиока

    В первом раунде Есихито уверенно выиграл у Хироки Мории — 6:4, 6:3.

    Вопреки ожиданиям, до настоящей интриги в этом матче так и не дошло. В первую очередь, из-за слабой игры соперника на подаче — Нисиока реализовал пять брейк-пойнтов.

    Сомнения были связаны с отсутствием у Нисиоки игровой практики в последние два месяца.

    В начале октября японский теннисист не смог доиграть из-за травмы матч против китайца И Чжоу на «Мастерсе» в Шанхае.

    Прогнозы на теннис

    Победа в Йоккаити позволит Нисиоке подняться в рейтинге на 62-е место.

    Мотидзуки

    Синтаро тем временем завершает год за пределами топ-200 — эту неделю он начал в статусе 259-й ракетки мира.

    В первом круге текущего турнира Мотидзуки выиграл у австралийца Джеймса Маккейба — 7:5, 6:4.

    В этом сезоне Мотидзуки ни разу не выигрывал больше двух матчей даже на «челленджерах».

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    Осенью 21-летний представитель Страны восходящего солнца дошел до четвертьфинала в Плейфорде и Мацуяме. Это его лучшие результаты во второй половине сезона.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Нисиоку в этом матче можно поставить за 1.52, победу Мотидзуки букмекеры предлагают за 2.40.

    Прогноз: возможно, японцам понадобится и третий сет, но до сенсации здесь вряд ли дойдет.

    Рекомендуемая ставка: победа Нисиоки + тотал геймов больше 18,5 за 2.19.

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    Нисиока — Мотидзуки: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 28.11.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Нисиока выйти в четвертьфинал в Йоккаити?
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