Россиянка Екатерина Макарова сыграет против аргентинки Хулии Риеры во втором круге турнира WTA 125 в Буэнос-Айресе. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Макарова — Риера, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Макарова

Екатерина в первом раунде одержала волевую победу над румынкой Мирьям Булгару — 3:6, 6:4, 7:5.

Здесь надо сказать, что обе теннисистки просто ужасно играли на подаче и взяли на приеме по девять геймов.

В конце октября Макарова взяла титул на грунтовом турнире ITF в греческом Ираклионе. На данный момент это ее лучший результат в сезоне.

Прогнозы на теннис

Но также добавим, что после этого у 28-летней Макаровой начался спад. На следующих четырех турнирах она выиграла лишь один матч.

Риера

Хулия тем временем на этой неделе пытается защитить прошлогодний полуфинал в Буэнос-Айресе.

Судя по первому матчу, аргентинка действительно способно повторить этот результат. Во вторник она одержала победу над сербкой Ниной Стоянович — 6:4, 6:4.

Риера выиграла хотя бы матч на пятом из шести последних турниров. Осенью ее лучшим результатом пока остается полуфинал на турнире ITF в Сан-Паулу.

Также стоит отметить, что в январе 22-летняя Риера выиграла два матча в основной сетке турнира в австралийском Брисбене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Макарову в этом матче можно поставить за 3.10, победу Риеры букмекеры предлагают за 1.33.

Прогноз: два года назад Екатерина выиграла у аргентинки на турнире в нидерландском Олдензале, но сейчас всё указывает на то, что соперница возьмет реванш.

Рекомендуемая ставка: победа Риеры в двух сетах за 1.92.