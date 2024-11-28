Макарова
Екатерина в первом раунде одержала волевую победу над румынкой Мирьям Булгару — 3:6, 6:4, 7:5.
Здесь надо сказать, что обе теннисистки просто ужасно играли на подаче и взяли на приеме по девять геймов.
В конце октября Макарова взяла титул на грунтовом турнире ITF в греческом Ираклионе. На данный момент это ее лучший результат в сезоне.
Но также добавим, что после этого у 28-летней Макаровой начался спад. На следующих четырех турнирах она выиграла лишь один матч.
Риера
Хулия тем временем на этой неделе пытается защитить прошлогодний полуфинал в Буэнос-Айресе.
Судя по первому матчу, аргентинка действительно способно повторить этот результат. Во вторник она одержала победу над сербкой Ниной Стоянович — 6:4, 6:4.
Риера выиграла хотя бы матч на пятом из шести последних турниров. Осенью ее лучшим результатом пока остается полуфинал на турнире ITF в Сан-Паулу.
Также стоит отметить, что в январе 22-летняя Риера выиграла два матча в основной сетке турнира в австралийском Брисбене.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Макарову в этом матче можно поставить за 3.10, победу Риеры букмекеры предлагают за 1.33.
Прогноз: два года назад Екатерина выиграла у аргентинки на турнире в нидерландском Олдензале, но сейчас всё указывает на то, что соперница возьмет реванш.
- 1.95Пассаро — Гаубас: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- 2.19Нисиока — Мотидзуки: прогноз и ставкаСегодня в 05:30
- 2.39Имер — Ту: прогноз и ставкаСегодня в 05:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Риеры в двух сетах за 1.92.