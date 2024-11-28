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    Макарова на этот раз проиграет Риере?

    Макарова — Риера. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Буэнос-Айресе 28 ноября 2024 года

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    Екатерина Макарова
    Россиянка Екатерина Макарова сыграет против аргентинки Хулии Риеры во втором круге турнира WTA 125 в Буэнос-Айресе. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Макарова — Риера, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Макарова

    Екатерина в первом раунде одержала волевую победу над румынкой Мирьям Булгару — 3:6, 6:4, 7:5.

    Здесь надо сказать, что обе теннисистки просто ужасно играли на подаче и взяли на приеме по девять геймов.

    В конце октября Макарова взяла титул на грунтовом турнире ITF в греческом Ираклионе. На данный момент это ее лучший результат в сезоне.

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    Но также добавим, что после этого у 28-летней Макаровой начался спад. На следующих четырех турнирах она выиграла лишь один матч.

    Риера

    Хулия тем временем на этой неделе пытается защитить прошлогодний полуфинал в Буэнос-Айресе.

    Судя по первому матчу, аргентинка действительно способно повторить этот результат. Во вторник она одержала победу над сербкой Ниной Стоянович — 6:4, 6:4.

    Риера выиграла хотя бы матч на пятом из шести последних турниров. Осенью ее лучшим результатом пока остается полуфинал на турнире ITF в Сан-Паулу.

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    Также стоит отметить, что в январе 22-летняя Риера выиграла два матча в основной сетке турнира в австралийском Брисбене.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Макарову в этом матче можно поставить за 3.10, победу Риеры букмекеры предлагают за 1.33.

    Прогноз: два года назад Екатерина выиграла у аргентинки на турнире в нидерландском Олдензале, но сейчас всё указывает на то, что соперница возьмет реванш.

    Рекомендуемая ставка: победа Риеры в двух сетах за 1.92.

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    Макарова — Риера: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 28.11.2024. Прогнозы на теннис. Макарова на этот раз проиграет Риере?
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