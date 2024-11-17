Итальянец Янник Синнер сыграет против американца Тейлора Фрица в финале Итогового турнира ATP. Матч пройдет 17 ноября в Турине (Италия), начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Фриц, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Синнер

Янник Синнер и все остальные — приблизительно так можно описать происходящее на ATP Finals в этом году.

Итальянец второй год подряд дошел на итоговом до финала. Разница только в том, что на этой неделе он вообще никого не замечает.

Синнер выиграл все три матча на групповом этапе, не отдав ни сета Алексу Де Минору, Тейлору Фрицу и Даниилу Медведева. Это было ужасно скучно — Янник, кажется, почти не напрягался.

То же самое можно сказать и про полуфинал с участием первой ракетки мира — Синнер разгромил норвежца Каспера Рууда со счетом 6:1, 6:2.

Прогнозы на теннис

В общем, как мы и предполагали, должно произойти что-то невероятное, чтобы этот парень не смог выиграть очередной титул.

Фриц

Тейлор тем временем впервые в карьере добрался до финала на итоговом, благодаря чему поднимется в рейтинге на четвертое место.

В принципе, выступление американца не стало сюрпризом. Все-таки ранее в этом сезоне он играл в финале US Open.

Фриц идеально воспользовался отсутствием Новака Джоковича, проблемами Карлоса Алькараса и остальных конкурентов.

Тейлор Фриц globallookpress.com

На групповом этапе Фриц выиграл у Медведева и Де Минора и уступил Синнеру.

Но пока что главным событием стала победа Тейлора над Сашей Зверевым в полуфинале — 6:3, 3:6, 7:6. На данный момент это лучший матч турнира.

В отличие от немца, Фриц здорово провел тай-брейк. Ну и в целом в ключевых эпизодах он действовал чуть лучше.

Примечательно, что Фриц выиграл четвертый подряд матч против Зверева, у которого перед этим была серия из восьми побед.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.13, победу Фрица букмекеры предлагают за 6.00.

Прогноз: на групповом этапе Янник выиграл у Тейлора в двух сетах — 6:4, 6:4. И в первом сете, и во втором итальянец сделал брейк при счете 5:4.

Синнер обладает невероятным хладнокровием. Кажется, в этом плане ему уступает даже самая лучшая версия Новака Джоковича.

Увы, интрига в этом финале отсутствует, Синнер спокойно заберет очередной титул.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-4,5) за 2.67.