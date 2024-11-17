Синнер
Янник Синнер и все остальные — приблизительно так можно описать происходящее на ATP Finals в этом году.
Итальянец второй год подряд дошел на итоговом до финала. Разница только в том, что на этой неделе он вообще никого не замечает.
Синнер выиграл все три матча на групповом этапе, не отдав ни сета Алексу Де Минору, Тейлору Фрицу и Даниилу Медведева. Это было ужасно скучно — Янник, кажется, почти не напрягался.
То же самое можно сказать и про полуфинал с участием первой ракетки мира — Синнер разгромил норвежца Каспера Рууда со счетом 6:1, 6:2.
В общем, как мы и предполагали, должно произойти что-то невероятное, чтобы этот парень не смог выиграть очередной титул.
Фриц
Тейлор тем временем впервые в карьере добрался до финала на итоговом, благодаря чему поднимется в рейтинге на четвертое место.
В принципе, выступление американца не стало сюрпризом. Все-таки ранее в этом сезоне он играл в финале US Open.
Фриц идеально воспользовался отсутствием Новака Джоковича, проблемами Карлоса Алькараса и остальных конкурентов.
На групповом этапе Фриц выиграл у Медведева и Де Минора и уступил Синнеру.
Но пока что главным событием стала победа Тейлора над Сашей Зверевым в полуфинале — 6:3, 3:6, 7:6. На данный момент это лучший матч турнира.
В отличие от немца, Фриц здорово провел тай-брейк. Ну и в целом в ключевых эпизодах он действовал чуть лучше.
Примечательно, что Фриц выиграл четвертый подряд матч против Зверева, у которого перед этим была серия из восьми побед.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.13, победу Фрица букмекеры предлагают за 6.00.
Прогноз: на групповом этапе Янник выиграл у Тейлора в двух сетах — 6:4, 6:4. И в первом сете, и во втором итальянец сделал брейк при счете 5:4.
Синнер обладает невероятным хладнокровием. Кажется, в этом плане ему уступает даже самая лучшая версия Новака Джоковича.
Увы, интрига в этом финале отсутствует, Синнер спокойно заберет очередной титул.
Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-4,5) за 2.67.