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    • Синнер стал финалистом Итогового турнира ATP
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    Синнер обыграет Фрица и станет чемпионом Итогового турнира?

    Синнер — Фриц. Ставка (к. 2.67) и прогноз на финал Итогового турнира ATP 17 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Фриц
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против американца Тейлора Фрица в финале Итогового турнира ATP. Матч пройдет 17 ноября в Турине (Италия), начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Фриц, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Синнер

    Янник Синнер и все остальные — приблизительно так можно описать происходящее на ATP Finals в этом году.

    Итальянец второй год подряд дошел на итоговом до финала. Разница только в том, что на этой неделе он вообще никого не замечает.

    Синнер выиграл все три матча на групповом этапе, не отдав ни сета Алексу Де Минору, Тейлору Фрицу и Даниилу Медведева. Это было ужасно скучно — Янник, кажется, почти не напрягался.

    То же самое можно сказать и про полуфинал с участием первой ракетки мира — Синнер разгромил норвежца Каспера Рууда со счетом 6:1, 6:2.

    Прогнозы на теннис

    В общем, как мы и предполагали, должно произойти что-то невероятное, чтобы этот парень не смог выиграть очередной титул.

    Фриц

    Тейлор тем временем впервые в карьере добрался до финала на итоговом, благодаря чему поднимется в рейтинге на четвертое место.

    В принципе, выступление американца не стало сюрпризом. Все-таки ранее в этом сезоне он играл в финале US Open.

    Фриц идеально воспользовался отсутствием Новака Джоковича, проблемами Карлоса Алькараса и остальных конкурентов.

    Тейлор Фриц
    globallookpress.com

    На групповом этапе Фриц выиграл у Медведева и Де Минора и уступил Синнеру.

    Но пока что главным событием стала победа Тейлора над Сашей Зверевым в полуфинале — 6:3, 3:6, 7:6. На данный момент это лучший матч турнира.

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    В отличие от немца, Фриц здорово провел тай-брейк. Ну и в целом в ключевых эпизодах он действовал чуть лучше.

    Примечательно, что Фриц выиграл четвертый подряд матч против Зверева, у которого перед этим была серия из восьми побед.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.13, победу Фрица букмекеры предлагают за 6.00.

    Прогноз: на групповом этапе Янник выиграл у Тейлора в двух сетах — 6:4, 6:4. И в первом сете, и во втором итальянец сделал брейк при счете 5:4.

    Синнер обладает невероятным хладнокровием. Кажется, в этом плане ему уступает даже самая лучшая версия Новака Джоковича.

    Увы, интрига в этом финале отсутствует, Синнер спокойно заберет очередной титул.

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-4,5) за 2.67.

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    Синнер — Фриц: прогноз, ставка (2.67), статистика, коэффициенты матча 17.11.2024. Прогнозы на теннис. Синнер обыграет Фрица и станет чемпионом Итогового турнира?
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