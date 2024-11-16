Немец Александр Зверев сыграет против американца Тейлора Фрица в полуфинале Итогового турнира ATP. Матч пройдет 16 ноября в Турине (Италия), начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Фриц, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Зверев

Саша четвертый раз в карьере сыграет в полуфинале ATP Finals. В двух случаях он взял титул — в 2018 и 2021 году.

На этой неделе немецкий теннисист пока не проиграл ни одного сета.

Более того, в трех предыдущих матчах Зверев не отдал ни гейма на своей подаче.

Бессилен оказался даже Карлос Алькарас. В пятницу Саша выиграл у испанца со счетом 7:6, 6:4. Во втором сете Зверев сделал брейк, отыгравшись с 0:40.

Прогнозы на теннис

В остальных матчах Зверев выиграл у Андрея Рублева (6:4, 6:4) и Каспера Рууда (7:6, 6:3).

Победная серия Зверева составляет уже восемь матчей. В начале ноября он стал чемпионом «Мастерса» в Париже.

Фриц

Тейлор второй раз дошел до полуфинала на Итоговом турнире. Два года назад он уступил на этой стадии со счетом 6:7, 6:7.

На групповом этапе американский теннисист выиграл два матча из трех.

Фриц вышел в полуфинал благодаря победам над Даниилом Медведевым (6:4, 6:3) и Алексом Де Минором (5:7, 6:4, 6:3).

Между этими матчами с россиянином и австралийцем было поражение от Янника Синнера (4:6, 4:6). В игре с итальянцем Фриц и в первом сете, и во втором не взял свою подачу при счете 4:5.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.44, победу Фрица букмекеры предлагают за 2.87.

Прогноз: весной Саша уверенно выиграл у американца на «Мастерсе» в Риме, но после этого он трижды уступил Фрицу — на Уимблдоне, US Open и Кубке Лейвера.

Несмотря на то, что Зверев мощно проводит концовку сезона, есть ощущение, что в предстоящем матче у него снова будут проблемы.

Оба обладают классной подачей, поэтому логично предположить, что им, возможно, понадобится сразу несколько тай-брейков.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.