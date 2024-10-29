Австралиец Алекс Де Минор сыграет против аргентинца Мариано Навоне в первом круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 29 октября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Де Минор — Навоне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Де Минор

Алекс на прошлой неделе дошел до полуфинала на турнире в Вене.

В контексте борьбы за место на Итоговом турнире австралиец вряд ли остался доволен своим выступлением на «пятисотнике» в столице Австрии.

В полуфинале Де Минор проиграл Карену Хачанову со счетом 2:6, 4:6. Несмотря на то, что россиянин снова в оптимальной форме, результат этого матча все равно стал большим сюрпризом.

Скорее всего, Де Минору по-прежнему мешают последствия травмы ноги, из-за которой ему пришлось пропустить ряд турниров, в том числе «Мастерсы» в Цинциннати, Монреале и Шанхае.

Прогнозы на теннис

В середине октября Алекс проиграл французу Юго Гастону в четвертьфинале турнира в Антверпене, что тоже свидетельствует о том, что ему пока тяжело демонстрировать свой лучший теннис.

Навоне

Мариано тем временем уже полгода не может пройти дальше второго раунда.

В конце весны аргентинца накрыла усталость после серии турниров на грунте, а на других покрытиях ему просто некомфортно.

В этом сезоне Навоне провел на харде 12 матчей, в которых одержал лишь три победы.

После олимпийского турнира в Париже Навоне смог пройти первый раунд только на US Open, в Токио и Антверпене, при этом обыграв соперников, которые тоже не могут похвастаться результатами на харде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.10, победу Навоне букмекеры предлагают за 8.70.

Прогноз: здесь у Алекса вряд ли будут проблемы, поскольку соперник действительно слабо играет играет на твердом покрытии. Скорее всего, австралиец начнет в столице Франции с разгромной победы.

Рекомендуемая ставка: победа Де Минора с форой по геймам (-6,5) за 2.20.