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    Сможет ли Де Минор остановить Меньшика?

    Меньшик — Де Минор. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Вене 25 октября 2024 года

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    Алекс Де Минор
    Австралиец Алекс Де Минор сыграет против чеха Якуба Меньшика в четвертьфинале турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 25 октября, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Меньшик — Де Минор, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Вена. Мужчины 25 Октября 2024 года

    Якуб Меншик(Чехия)

  • Вена. Мужчины
    •  Якуб Меншик(Чехия) 20:30 Алекс де Минаур

    Алекс де Минаур

  • Австралия
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    Меньшик

    Якуб с учетом квалификации выиграл на текущем турнире уже четыре матча.

    При этом 19-летний теннисист до сих пор не отдал ни сета, несмотря на то, что у него была не самая простая сетка.

    В отборе Меньшик выиграл у швейцарца Александра Ритшара и француза Александра Мюллера, но самое интересное началось в основной сетке.

    В первом круге чех одержал победу над чемпионом «Мастерса» в Монреале Алексеем Попыриным (7:6, 6:2).

    В следующем матче Меньшик остановил серба Миомира Кецмановича (6:3, 7:6).

    Прогнозы на теннис

    Также не будем забывать, что в первой половине октября Меньшик добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» в Шанхае.

    Де Минор

    Алекс тем временем провел на этой неделе пока лишь два неполных матча.

    В первом австралиец одержал волевую победу над немцем Яном-Леннардом Штруффом — 2:6, 6:2, 6:2.

    В следующем матче соперником Де Минора стал Флавио Коболли. В первом сете Алекс с трудом переиграл итальянца только на тай-брейке, а во втором соперник получил травму и после четвертого гейма отказался от продолжения борьбы.

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    Де Минор проводит лишь третий турнир после неприятной травмы ноги, полученной в начале июля на Уимблдоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно поставить за 2.10, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.80.

    Прогноз: Якуб ранее в этом месяца обыграл Андрея Рублева и Григора Димитрова, а также взял сет в матче с Новаком Джоковичем. Скорее всего, у Де Минора тоже будут проблемы в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.95.

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    Меньшик — Де Минор: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 25.10.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Де Минор остановить Меньшика?
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