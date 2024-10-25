Австралиец Алекс Де Минор сыграет против чеха Якуба Меньшика в четвертьфинале турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 25 октября, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Меньшик — Де Минор, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Меньшик

Якуб с учетом квалификации выиграл на текущем турнире уже четыре матча.

При этом 19-летний теннисист до сих пор не отдал ни сета, несмотря на то, что у него была не самая простая сетка.

В отборе Меньшик выиграл у швейцарца Александра Ритшара и француза Александра Мюллера, но самое интересное началось в основной сетке.

В первом круге чех одержал победу над чемпионом «Мастерса» в Монреале Алексеем Попыриным (7:6, 6:2).

В следующем матче Меньшик остановил серба Миомира Кецмановича (6:3, 7:6).

Прогнозы на теннис

Также не будем забывать, что в первой половине октября Меньшик добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» в Шанхае.

Де Минор

Алекс тем временем провел на этой неделе пока лишь два неполных матча.

В первом австралиец одержал волевую победу над немцем Яном-Леннардом Штруффом — 2:6, 6:2, 6:2.

В следующем матче соперником Де Минора стал Флавио Коболли. В первом сете Алекс с трудом переиграл итальянца только на тай-брейке, а во втором соперник получил травму и после четвертого гейма отказался от продолжения борьбы.

Де Минор проводит лишь третий турнир после неприятной травмы ноги, полученной в начале июля на Уимблдоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно поставить за 2.10, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.80.

Прогноз: Якуб ранее в этом месяца обыграл Андрея Рублева и Григора Димитрова, а также взял сет в матче с Новаком Джоковичем. Скорее всего, у Де Минора тоже будут проблемы в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.95.