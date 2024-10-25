Якуб Меншик(Чехия)
Алекс де Минаур
Меньшик
Якуб с учетом квалификации выиграл на текущем турнире уже четыре матча.
При этом 19-летний теннисист до сих пор не отдал ни сета, несмотря на то, что у него была не самая простая сетка.
В отборе Меньшик выиграл у швейцарца Александра Ритшара и француза Александра Мюллера, но самое интересное началось в основной сетке.
В первом круге чех одержал победу над чемпионом «Мастерса» в Монреале Алексеем Попыриным (7:6, 6:2).
В следующем матче Меньшик остановил серба Миомира Кецмановича (6:3, 7:6).
Также не будем забывать, что в первой половине октября Меньшик добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» в Шанхае.
Де Минор
Алекс тем временем провел на этой неделе пока лишь два неполных матча.
В первом австралиец одержал волевую победу над немцем Яном-Леннардом Штруффом — 2:6, 6:2, 6:2.
В следующем матче соперником Де Минора стал Флавио Коболли. В первом сете Алекс с трудом переиграл итальянца только на тай-брейке, а во втором соперник получил травму и после четвертого гейма отказался от продолжения борьбы.
Де Минор проводит лишь третий турнир после неприятной травмы ноги, полученной в начале июля на Уимблдоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно поставить за 2.10, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.80.
Прогноз: Якуб ранее в этом месяца обыграл Андрея Рублева и Григора Димитрова, а также взял сет в матче с Новаком Джоковичем. Скорее всего, у Де Минора тоже будут проблемы в предстоящем матче.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.95.