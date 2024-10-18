Карен Хачанов
Beibit Zhukayev
Хачанов
Карен попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.
В первом матче российский теннисист с трудом выиграл у Отто Виртанена — 7:6, 7:6.
Как и ожидалось, финн сумел навязать борьбу, но также стоит отметить, что Хачанов на удивление здорово провел оба тай-брейка, отдав в общей сложности лишь одно очко.
Но о перспективах Хачанова пока рано рассуждать, учитывая его «успехи» во второй половине сезона. После майского «Мастерса» в Риме он выиграл больше одного матча только на одном турнире — в конце сентября в Пекине.
Жукаев
Бейбит тем временем впервые в сезоне добрался до четвертьфинала на уровне ATP.
Но это, скорее, стечение обстоятельств и везение. Дело в том, что Томаш Махач, соперник теннисиста из Казахстана по второму кругу, не смог завершить матч из-за травмы.
Чех снялся в начале первого сета при счете 3:1 в пользу Жукаева. Махач, ставший одним из героев недавнего «Мастерса» в Шанхае, здорово провел первый матч, но после этого его все-таки накрыла усталость.
В первом круге Жукаев одержал уверенную победу над ливанцем Беньямином Хассаном — 6:4, 6:1.
Жукаев занимает 213-е место в рейтинге ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.23, победу Жукаева букмекеры предлагают за 4.20.
Прогноз: в прошлом году Карену пришлось понервничать в матче против Жукаева в Шанхае — 7:6, 4:6, 6:2.
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Скорее всего, в предстоящей встрече у Хачанова тоже будут проблемы. В последнее время он чаще всего играет чересчур неубедительно.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 2.00.