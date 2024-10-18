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    Сможет ли Хачанов выйти в полуфинал в Алматы?

    Хачанов — Жукаев. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Алматы 18 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Жукаев
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против представителя Казахстана Бейбита Жукаева в четвертьфинале турнира в Алматы (Казахстан). Матч пройдет 18 октября, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Хачанов — Жукаев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Алма-Ата. Мужчины 18 Октября 2024 года

    Карен Хачанов

  • Россия
    •  Карен Хачанов 08:00 Beibit Zhukayev

    Beibit Zhukayev

  • Алма-Ата. Мужчины
    •

    Хачанов

    Карен попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

    В первом матче российский теннисист с трудом выиграл у Отто Виртанена — 7:6, 7:6.

    Как и ожидалось, финн сумел навязать борьбу, но также стоит отметить, что Хачанов на удивление здорово провел оба тай-брейка, отдав в общей сложности лишь одно очко.

    Прогнозы на теннис

    Но о перспективах Хачанова пока рано рассуждать, учитывая его «успехи» во второй половине сезона. После майского «Мастерса» в Риме он выиграл больше одного матча только на одном турнире — в конце сентября в Пекине.

    Жукаев

    Бейбит тем временем впервые в сезоне добрался до четвертьфинала на уровне ATP.

    Но это, скорее, стечение обстоятельств и везение. Дело в том, что Томаш Махач, соперник теннисиста из Казахстана по второму кругу, не смог завершить матч из-за травмы.

    Чех снялся в начале первого сета при счете 3:1 в пользу Жукаева. Махач, ставший одним из героев недавнего «Мастерса» в Шанхае, здорово провел первый матч, но после этого его все-таки накрыла усталость.

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    В первом круге Жукаев одержал уверенную победу над ливанцем Беньямином Хассаном — 6:4, 6:1.

    Жукаев занимает 213-е место в рейтинге ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.23, победу Жукаева букмекеры предлагают за 4.20.

    Прогноз: в прошлом году Карену пришлось понервничать в матче против Жукаева в Шанхае — 7:6, 4:6, 6:2.

    Скорее всего, в предстоящей встрече у Хачанова тоже будут проблемы. В последнее время он чаще всего играет чересчур неубедительно.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 2.00.

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    Хачанов — Жукаев: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 18.10.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Хачанов выйти в полуфинал в Алматы?
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