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    Сможет ли Махач разгромить Жукаева?

    Жукаев — Махач. Ставка (к. 2.06) и прогноз на турнир в Алматы 17 октября 2024 года

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    Томаш Махач
    Чех Томаш Махач сыграет против представителя Казахстана Бейбиа Жукаева во втором круге турнира в Алматы (Казахстан). Матч пройдет 17 октября, начало — в 09:00 мск. Ставка и прогноз на матч Жукаев — Махач, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Жукаев

    Бейбит находится за пределами топ-200, но благодаря организаторам домашнего турнира, которые предоставили ему wild card, попал сразу в основную сетку.

    В первом круге теннисист из Казахстана одержал уверенную победу над ливанцем Беньямином Хассаном — 6:4, 6:1.

    Это пока что его единственная победа в сезоне на уровне основной сетки ATP.

    В начале месяца Жукаев прошел квалификацию на «Мастерсе» в Шанхае. После победы в решающем раунде отбора над британцем Билли Харрисом он уступил россиянину Роману Сафиуллину (6:7, 4:6).

    Прогнозы на теннис

    Также стоит добавить, что на «челленджерах» Жукаев в 2024-м ни разу не выигрывал больше двух матчей.

    Махач

    Томаш на старте турнира одержал уверенную победу над Тимофеем Скатовым — 6:3, 6:4.

    Чешскому теннисисту, похоже, удалось прийти в себя и восстановиться после недавнего «Мастерса» в Шанхае.

    На китайском «тысячнике» Махач сенсационно дошел до полуфинала, а главным событием стала его победа над Карлосом Алькарасом (7:6, 7:5) в матче 1/4 финала.

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    При удачном стечении обстоятельств на этой неделе Махач вполне может побороться за титул.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Жукаева в этом матче можно поставить за 3.85, победу Махача букмекеры предлагают за 1.26.

    Прогноз: вряд ли у чешского теннисиста будут серьезные проблемы в предстоящем матче. Как заметил недавно Алькарас, Томаш играет на уровне топ-5.

    Рекомендуемая ставка: победа Махача с форой по геймам (-4,5) за 2.06.

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    Жукаев — Махач: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 17.10.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Махач разгромить Жукаева?
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