Чех Томаш Махач сыграет против представителя Казахстана Бейбиа Жукаева во втором круге турнира в Алматы (Казахстан). Матч пройдет 17 октября, начало — в 09:00 мск. Ставка и прогноз на матч Жукаев — Махач, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Жукаев

Бейбит находится за пределами топ-200, но благодаря организаторам домашнего турнира, которые предоставили ему wild card, попал сразу в основную сетку.

В первом круге теннисист из Казахстана одержал уверенную победу над ливанцем Беньямином Хассаном — 6:4, 6:1.

Это пока что его единственная победа в сезоне на уровне основной сетки ATP.

В начале месяца Жукаев прошел квалификацию на «Мастерсе» в Шанхае. После победы в решающем раунде отбора над британцем Билли Харрисом он уступил россиянину Роману Сафиуллину (6:7, 4:6).

Прогнозы на теннис

Также стоит добавить, что на «челленджерах» Жукаев в 2024-м ни разу не выигрывал больше двух матчей.

Махач

Томаш на старте турнира одержал уверенную победу над Тимофеем Скатовым — 6:3, 6:4.

Чешскому теннисисту, похоже, удалось прийти в себя и восстановиться после недавнего «Мастерса» в Шанхае.

На китайском «тысячнике» Махач сенсационно дошел до полуфинала, а главным событием стала его победа над Карлосом Алькарасом (7:6, 7:5) в матче 1/4 финала.

При удачном стечении обстоятельств на этой неделе Махач вполне может побороться за титул.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Жукаева в этом матче можно поставить за 3.85, победу Махача букмекеры предлагают за 1.26.

Прогноз: вряд ли у чешского теннисиста будут серьезные проблемы в предстоящем матче. Как заметил недавно Алькарас, Томаш играет на уровне топ-5.

Рекомендуемая ставка: победа Махача с форой по геймам (-4,5) за 2.06.