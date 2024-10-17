Жукаев
Бейбит находится за пределами топ-200, но благодаря организаторам домашнего турнира, которые предоставили ему wild card, попал сразу в основную сетку.
В первом круге теннисист из Казахстана одержал уверенную победу над ливанцем Беньямином Хассаном — 6:4, 6:1.
Это пока что его единственная победа в сезоне на уровне основной сетки ATP.
В начале месяца Жукаев прошел квалификацию на «Мастерсе» в Шанхае. После победы в решающем раунде отбора над британцем Билли Харрисом он уступил россиянину Роману Сафиуллину (6:7, 4:6).
Также стоит добавить, что на «челленджерах» Жукаев в 2024-м ни разу не выигрывал больше двух матчей.
Махач
Томаш на старте турнира одержал уверенную победу над Тимофеем Скатовым — 6:3, 6:4.
Чешскому теннисисту, похоже, удалось прийти в себя и восстановиться после недавнего «Мастерса» в Шанхае.
На китайском «тысячнике» Махач сенсационно дошел до полуфинала, а главным событием стала его победа над Карлосом Алькарасом (7:6, 7:5) в матче 1/4 финала.
При удачном стечении обстоятельств на этой неделе Махач вполне может побороться за титул.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Жукаева в этом матче можно поставить за 3.85, победу Махача букмекеры предлагают за 1.26.
Прогноз: вряд ли у чешского теннисиста будут серьезные проблемы в предстоящем матче. Как заметил недавно Алькарас, Томаш играет на уровне топ-5.
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Рекомендуемая ставка: победа Махача с форой по геймам (-4,5) за 2.06.