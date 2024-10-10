Магда Линетт
Дарья Касаткина
Линетт
Магда Линетт вышла в третий круг «тысячника» досрочно, так как её соперница Леся Цуренко из Украины отказалась от продолжения борьбы в тот момент, когда польская теннисистка вела в счёте (5:2). На корте теннисистки провели 31 минуту.
Линетт также на турнире в Ухани выиграла у россиянки Людмилы Самсоновой, отдав сопернице лишь 4 гейма (6:2, 6:2).
Третий круг соревнований — Магда Линетт часто останавливалась на этой стадии рейтинговых турниров, таких как в Чарльстоне, Хуахине, Истбурне и Пекине.
В теннисном сезоне 2024 польская спортсменка выиграла титул на Открытом чемпионате Праги, выиграв в финале у соотечественницы Магдалены Фреш.
Магда Линетт занимает 45 место в рейтинге WTA.
Касаткина
На турнире в Ухани Дарья Касаткина с трудом, но преодолела барьер в лице американки Бернарды Пера, выиграв у соперницы в три сета (6:4, 1:6, 6:1). На корте теннисистки провели 1 час 36 минут.
По ходу матча Дарья Касаткина пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта.
Ранее российская теннисистка провалила «тысячник» в Пекине. В стартовой игре первая ракетка России выиграла у хорватки Яны Фетт (6:1, 6:2). Однако затем у Даши была провальная игра против Аманды Анисимовой из США (6:7, 4:6). Стоит отметить, что Касаткина не может пока справиться с Анисимой, уступая ей в личных встречах (0:5). К тому же в пяти поединках российская теннисистка не смогла выиграть у соперницы ни одного сета.
На данный момент Дарья Касаткина занимает 11 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.54, победу Линетт букмекеры предлагают за 2.49.
Прогноз: Касаткина и Линетт уже шесть раз играли между собой, статистика на стороне российской теннисистки. Дарья 4 раза побеждала соперницу, Магда — два раза. В последних встречах 11 ракетка мира побеждала соперницу в двух сетах.
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Рекомендуемая ставка: Фора Касаткиной (-3.5) с коэффициентом 1.97.