Россиянка Дарья Касаткина сыграет против полячки Магды Линетт в третьем круге турнира WTA Ухань. Матч пройдёт 10 октября, начало — в 6:00 мск. Ставка и прогноз на матч Линетт — Касаткина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Линетт

Магда Линетт вышла в третий круг «тысячника» досрочно, так как её соперница Леся Цуренко из Украины отказалась от продолжения борьбы в тот момент, когда польская теннисистка вела в счёте (5:2). На корте теннисистки провели 31 минуту.

Линетт также на турнире в Ухани выиграла у россиянки Людмилы Самсоновой, отдав сопернице лишь 4 гейма (6:2, 6:2).

Третий круг соревнований — Магда Линетт часто останавливалась на этой стадии рейтинговых турниров, таких как в Чарльстоне, Хуахине, Истбурне и Пекине.

В теннисном сезоне 2024 польская спортсменка выиграла титул на Открытом чемпионате Праги, выиграв в финале у соотечественницы Магдалены Фреш.

Прогнозы на теннис

Магда Линетт занимает 45 место в рейтинге WTA.

Касаткина

На турнире в Ухани Дарья Касаткина с трудом, но преодолела барьер в лице американки Бернарды Пера, выиграв у соперницы в три сета (6:4, 1:6, 6:1). На корте теннисистки провели 1 час 36 минут.

По ходу матча Дарья Касаткина пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта.

Ранее российская теннисистка провалила «тысячник» в Пекине. В стартовой игре первая ракетка России выиграла у хорватки Яны Фетт (6:1, 6:2). Однако затем у Даши была провальная игра против Аманды Анисимовой из США (6:7, 4:6). Стоит отметить, что Касаткина не может пока справиться с Анисимой, уступая ей в личных встречах (0:5). К тому же в пяти поединках российская теннисистка не смогла выиграть у соперницы ни одного сета.

На данный момент Дарья Касаткина занимает 11 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.54, победу Линетт букмекеры предлагают за 2.49.

Прогноз: Касаткина и Линетт уже шесть раз играли между собой, статистика на стороне российской теннисистки. Дарья 4 раза побеждала соперницу, Магда — два раза. В последних встречах 11 ракетка мира побеждала соперницу в двух сетах.

Рекомендуемая ставка: Фора Касаткиной (-3.5) с коэффициентом 1.97.