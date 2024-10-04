Грек Стефанос Циципас сыграет против японца Кея Нисикори во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 4 октября, начало — в 09:00 мск. Ставка и прогноз на матч Циципас — Нисикори, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Циципас

Сложно сказать, что происходит с греком, но в последнее время у него вообще ничего не получается.

После олимпийского турнира, на котором он дошел до четвертьфинала, Стефанос выиграл лишь один матч на уровне ATP.

На «Мастерсе» в Цинциннати Циципас выиграл у Яна-Леннарда Штруффа, после чего уступил Джеку Дрейперу.

На US Open Циципас сразу проиграл Танаси Коккинакису. Через три недели Стеф взял реванш, уверенно победив австралийца на Кубке Лейвера. Но это был всего лишь выставочный матч.

Прогнозы на теннис

Еще одним разочарованием стало поражение от Алекса Микельсена на старте недавнего турнира в Токио. Правда, в этом матче Циципас не мог нормально играть из-за плохого самочувствия. В третьем сете ему стало настолько плохо, что пришлось вызывать на корт врача.

Нисикори

Кей в первом круге одержал волевую победу над Мариано Навоне — 3:6, 6:4, 6:3.

По правде говоря, японец слегка разочаровал — егопровал в первом сете стал большим сюрпризом.

Свой лучший теннис Нисикори показал только в третьем сете — здесь он не отдал ни гейма на подаче и сделал ключевой брейк.

Но в любом случае очевидно, что Нисикори набрал неплохую форму после очередной трамвы.

На прошлой неделе бывшая четвертая ракетка мира прошел два раунда на домашнем турнире в Токио — выиграл у Марина Чилича и Джордана Томпсона. После этого Кей был максимально близок к победе над Хольгером Руне (6:3, 2:6, 5:7).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.49, победу Нисикори букмекеры предлагают за 2.62.

Прогноз: в августе Стефанос проиграл Кею на «Мастерсе» в Монреале. Более того, японцу тогда хватило двух сетов — 6:4, 6:4.

Безусловно, Циципас попытается взять реванш, но, скорее всего, в предстоящем матче у него тоже будут проблемы.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.96.