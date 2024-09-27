Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против китайца Чжичжэня Чжана в первом круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 27 сентября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Давидович-Фокина — Чжан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Давидович-Фокина

Алехандро в прошлом месяце неплохо провел несколько североамериканских турниров, напомнив тем самым, что от него всегда надо ожидать какого-нибудь сюрприза.

На «Мастерсе» в Монреале испанский теннисист одержал сенсационную победу над Даниилом Медведевым (6:4, 1:6, 6:2).

Кроме того, перед этим Давидович-Фокина уверенно обыграл еще одного представителя России — Романа Сафиуллина (6:2, 7:5).

Прогнозы на теннис

Но не обошлось и без разочарований. Давидович-Фокина не прошел ни раунда на «тысячнике» в Цинциннати и на US Open, уступив Фрэнсису Тиафо и Ринки Хиджикате соответственно.

Чжан

Чжичжэнь несколько дней назад был очень близок к завоеванию своего первого титула на уровне ATP.

Чжан проиграл Марину Чиличу в финале домашнего турнира в Ханчжоу. Хорват вырвал победу на двух тай-брейках.

Но здесь также стоит отметить, что у Чжана была все-таки не самая сложная сетка. Перед этим он выиграл у Дениса Евсеева, Маттиа Беллуччи, Роберто Карбальеса-Баэны и Бу Юнчаокете.

Примечательно, что это единственный турнир на харде, на котором Чжан в этом году выиграл больше одного матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 2.11, победу Чжана букмекеры предлагают за 1.73.

Прогноз: испанец вполне может воспользоваться усталостью китайского теннисиста. Но это при условии, что Алехандро сейчас в оптимальной форме. Поскольку у нас нет точной информации по этому поводу, будет логично обойтись без ставок на исход.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.88.