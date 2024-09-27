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    Чжан продлит серию поражений Давидовича-Фокины?

    Давидович-Фокина — Чжан. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Пекине 27 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Давидович-Фокина — Чжан
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    Алехандро Давидович-Фокина
    Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против китайца Чжичжэня Чжана в первом круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 27 сентября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Давидович-Фокина — Чжан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Давидович-Фокина

    Алехандро в прошлом месяце неплохо провел несколько североамериканских турниров, напомнив тем самым, что от него всегда надо ожидать какого-нибудь сюрприза.

    На «Мастерсе» в Монреале испанский теннисист одержал сенсационную победу над Даниилом Медведевым (6:4, 1:6, 6:2).

    Кроме того, перед этим Давидович-Фокина уверенно обыграл еще одного представителя России — Романа Сафиуллина (6:2, 7:5).

    Прогнозы на теннис

    Но не обошлось и без разочарований. Давидович-Фокина не прошел ни раунда на «тысячнике» в Цинциннати и на US Open, уступив Фрэнсису Тиафо и Ринки Хиджикате соответственно.

    Чжан

    Чжичжэнь несколько дней назад был очень близок к завоеванию своего первого титула на уровне ATP.

    Чжан проиграл Марину Чиличу в финале домашнего турнира в Ханчжоу. Хорват вырвал победу на двух тай-брейках.

    Но здесь также стоит отметить, что у Чжана была все-таки не самая сложная сетка. Перед этим он выиграл у Дениса Евсеева, Маттиа Беллуччи, Роберто Карбальеса-Баэны и Бу Юнчаокете.

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    Примечательно, что это единственный турнир на харде, на котором Чжан в этом году выиграл больше одного матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 2.11, победу Чжана букмекеры предлагают за 1.73.

    Прогноз: испанец вполне может воспользоваться усталостью китайского теннисиста. Но это при условии, что Алехандро сейчас в оптимальной форме. Поскольку у нас нет точной информации по этому поводу, будет логично обойтись без ставок на исход.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.88.

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    Давидович-Фокина — Чжан: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 27.09.2024. Прогнозы на теннис. Чжан продлит серию поражений Давидовича-Фокины?
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