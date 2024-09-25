Россиянин Павел Котов сыграет против испанца Роберто Карбальеса-Баэны в решающем раунде квалификации турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 25 сентября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Карбальес-Баэна — Котов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Карбальес-Баэна

Роберто в первом раунде отбора спокойно выиграл у китайца Ригеле Тэ — 6:3, 6:3.

Было бы странно, если бы испанец не смог пройти соперника, который находится в седьмой сотне рейтинга. Этому результату точно не стоит предавать значение.

Между тем, на выступление Карбальеса-Баэны в Ханчжоу действительно стоит обратить внимание. На этом турнире он дошел до четвертьфинала.

Карбальес-Баэна выиграл у француза Корентена Муте и американца Митчелла Крюгера, после чего уступил китайцу Чжичжэню Чжану.

Прогнозы на теннис

В этом году 31-летний испанец выиграл 8 из 17-ти матче на харде. Для теннисиста, который предпочитает играть на грунте, это очень даже неплохо.

Котов

Павел в первом раунде квалификации одержал победу над Сумитом Нагалом — 6:2, 7:6.

Вопреки ожиданиям, российский теннисист все-таки неплохо провел этот матч. Хотя во многом этому поспособствовала слабая игра соперника.

Индийский теннисист позволил Котову реализовать четыре брейк-пойнта. Несмотря на то, что второй сет завершился тай-брейком, даже здесь было заметно, что Нагал вряд ли совершит камбэк.

Котов прервал серию из трех поражений. Перед этим он уступил Лоренцо Сонего в четвертьфинале турнира в Уинстон-Сейлеме и выиграл ни одного матча на US Open и в Чэнду.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Карбальеса-Баэну в этом матче можно поставить за 2.04, победу Котова букмекеры предлагают за 1.71.

Прогноз: весной Павел проиграл испанцу в полуфинале грунтового турнира в Марракеше — 4:6, 2:6. Скорее всего, в предстоящем матче у российского теннисиста тоже будут проблемы.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.