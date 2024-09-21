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    Сможет ли Чилич выиграть у Нисиоки?

    Чилич — Нисиока. Ставка (к. 2.15) и прогноз на турнир в Ханчжоу 21 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Чилич — Нисиока
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    Марин Чилич
    Хорват Марин Чилич сыграет против японца Есихито Нисиоки во втором круге турнира в Ханчжоу (Китай). Матч пройдет 21 сентября, начало — в 08:30 мск. Ставка и прогноз на матч Чилич — Нисиока, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Чилич

    Марин в первом раунде одержал волевую победу над американцем Закари Свайдой — 5:7, 6:3, 6:0.

    Хорватский теннисист выиграл первый матч на уровне ATP с января 2023 года.

    Чилич проводит всего лишь третий турнир после травмы колена, из-за которой он пропустил весь прошлый сезон и почти не играл в нынешнем.

    Прогнозы на теннис

    В начале сентября 35-летний Чилич прошел два раунда на «челленджере» во французском Кассисе — выиграл у Юго Бланше и Кайла Эдмунда, после чего уступил Адрие Сорриано-Баррере.

    Нисиока

    Есихито на старте турнира спокойно выиграл у немца Максимилиана Мартерера — 6:4, 6:2.

    На прошлой неделе Нисиока сыграл два матча за сборную Японии на Кубке Дэвиса — одержал победы над колумбийцами Сорриано-Баррерой и Николасом Мехией.

    Главным успехом Нисиоки в текущем сезоне пока остается неожиданная победа на турнире в Атланте. В решающем матче представитель Страны восходящего солнца выиграл у австралийца Джордана Томпсона. Кроме того, в четвертьфинале он обыграл Фрэнсиса Тиафо.

    Прогнозы на теннис

    Примечательно, что в этом году Есихито удалось пройти дальше второго круга только на двух турнирах.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Чилича в этом матче можно поставить за 2.50, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 1.53.

    Прогноз: вряд ли Марину хватит энергии на весь матч против шустрого японца. Вполне вероятно, что хорват возьмет сет, но исход будет не в его пользу.

    Рекомендуемая ставка: победа Нисиоки + тотал геймов больше 19,5 за 2.15.

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    Чилич — Нисиока: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 21.09.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Чилич выиграть у Нисиоки?
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