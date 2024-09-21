Чилич
Марин в первом раунде одержал волевую победу над американцем Закари Свайдой — 5:7, 6:3, 6:0.
Хорватский теннисист выиграл первый матч на уровне ATP с января 2023 года.
Чилич проводит всего лишь третий турнир после травмы колена, из-за которой он пропустил весь прошлый сезон и почти не играл в нынешнем.
В начале сентября 35-летний Чилич прошел два раунда на «челленджере» во французском Кассисе — выиграл у Юго Бланше и Кайла Эдмунда, после чего уступил Адрие Сорриано-Баррере.
Нисиока
Есихито на старте турнира спокойно выиграл у немца Максимилиана Мартерера — 6:4, 6:2.
На прошлой неделе Нисиока сыграл два матча за сборную Японии на Кубке Дэвиса — одержал победы над колумбийцами Сорриано-Баррерой и Николасом Мехией.
Главным успехом Нисиоки в текущем сезоне пока остается неожиданная победа на турнире в Атланте. В решающем матче представитель Страны восходящего солнца выиграл у австралийца Джордана Томпсона. Кроме того, в четвертьфинале он обыграл Фрэнсиса Тиафо.
Примечательно, что в этом году Есихито удалось пройти дальше второго круга только на двух турнирах.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Чилича в этом матче можно поставить за 2.50, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 1.53.
Прогноз: вряд ли Марину хватит энергии на весь матч против шустрого японца. Вполне вероятно, что хорват возьмет сет, но исход будет не в его пользу.
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Рекомендуемая ставка: победа Нисиоки + тотал геймов больше 19,5 за 2.15.