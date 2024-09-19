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    Шан возьмет реванш у Нисикори?

    Шан — Нисикори: прогноз и ставка — 19.09.2024

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    Прогноз и ставки на Шан — Нисикори
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    Цзюньчэн Шан
    Японец Кей Нисикори сыграет против китайца Цзюньчэна Шана в первом круге турнира в Чэнду (Китай). Матч пройдет 19 сентября, начало — в 09:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шан — Нисикори, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Шан

    Китайский теннисист проведет первый матч после US Open, по итогам которого он дебютировал в топ-70.

    В Нью-Йорке Шан выиграл у Александра Бублика и Роберто Карбальеса-Баэны, после чего уступил Касперу Рууду в пятисетов матче — норвежец совершил камбэк с 0-2 по партиям.

    Кроме того, в августе Цзюньчэн легко прошел два раунда в Уинстон-Сейлеме. Перед встрече с Лоренцо Сонего ему пришлось сняться из-за повреждения.

    Летом лучшим результатом 19-летнего Шана стал выход в полуфинал турнира в Атланте. Во втором круге он выиграл у американца Бена Шелтона (7:6, 6:4).

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что в текущем сезоне Цзюньчэн выиграл 19 из 27 матчей на харде.

    Нисикори

    Кей тем временем уже успел провести несколько турниров после очередной травмы.

    В начале августа японец сенсационно дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монреале.

    Главным событием в крупнейшем городе Квебека стала победа Нисикори над греком Стефаносом Циципасом (6:4, 6:4). Кроме того, бывшая четвертая ракетка мира выиграл у Алекса Микельсена и Нуну Боржеша.

    После этого Нисикори поехал на на Открытый чемпионат США (по всей видимости, не захотел участвовать в квалификации), а на грунтовый «челленджер» в Комо. Здесь он прошел два раунда, после чего снялся.

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    В начале сентября Нисикори играл на грунте в Генуе — тоже дошел до четвертьфинала, где проиграл Хауме Муньяру.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шана в этом матче можно поставить за 1.50, победу Нисикори букмекеры предлагают за 2.60.

    Прогноз: в прошлом году Кей с трудом выиграл у Цзюньчэня в Атланте — 6:4, 7:6. Скорее всего, талантливый китаец возьмет реванш. С тех пор он действительно добился серьезного прогресса.

    Рекомендуемая ставка: победа Шана в двух сетах за 2.26.

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    Шан — Нисикори: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 19.09.2024. Прогнозы на теннис. Шан возьмет реванш у Нисикори?
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