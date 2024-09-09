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    Лис возьмет реванш у Цуренко?

    Цуренко — Лис: прогноз и ставка — 09.09.2024

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    Прогноз и ставки на Цуренко — Лис
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    Леся Цуренко
    Украинка Леся Цуренко сыграет против немки Евы Лис в первом круге турнира в Монастире (Тунис). Матч пройдет 9 сентября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Цуренко — Лис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Цуренко

    Украинская теннисистка слабо проводит сезон, но пока еще держится в топ-100.

    Но, скорее всего, это ее последний сезон в первой сотне рейтинга. С такими результатами, как в 2024-м, ей будет сложно сохранить текущие позиции.

    Цуренко выиграла лишь один из семи последних матчей. Этого факта вполне достаточно, чтобы понять, что у нее сейчас явно не лучший период в карьере.

    Прогнозы на теннис

    Остается только догадываться, как Бьянка Андрееску умудрилась проиграть Цуренко в первом круге «тысячника» в Торонто. В том матче Леся отдала первый сет со счетом 0:6, но в итоге совершила камбэк, шокировав вообще всех, кто ставил на победу канадской теннисистки.

    Лис

    Ева пока находится за пределами топ-100, но у нее ситуация не такая печальная, как у Цуренко.

    Немецкая теннисистка смогла пройти сложнейшую квалификацию на Открытом чемпионате США. Правда, в основной сетке она сразу проиграла чешке Мари Боузковой.

    В начале августа Лис прошла два раунда на грунтовом турнире в Гамбурге, а перед этим выиграла один матч в Праге.

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    Также стоит отметить, что 22-летняя Лис в этом году прошла квалификацию на Ролан Гаррос и Уимблдоне, а также добралась до полуфинала в Будапеште.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Цуренко в этом матче можно поставить за 2.73, победу Лис букмекеры предлагают за 1.46.

    Прогноз: в прошлом году Леся выиграла у Евы на турнире в Канберре со счетом 6:2, 5:7, 6:3. Учитывая недавние результаты украинки, все-таки рискнем предположить, что немка возьмет реванш.

    Рекомендуемая ставка: победа Лис в двух сетах за 2.11.

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    Цуренко — Лис: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 09.09.2024. Прогнозы на теннис. Лис возьмет реванш у Цуренко?
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