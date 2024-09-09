Цуренко
Украинская теннисистка слабо проводит сезон, но пока еще держится в топ-100.
Но, скорее всего, это ее последний сезон в первой сотне рейтинга. С такими результатами, как в 2024-м, ей будет сложно сохранить текущие позиции.
Цуренко выиграла лишь один из семи последних матчей. Этого факта вполне достаточно, чтобы понять, что у нее сейчас явно не лучший период в карьере.
Остается только догадываться, как Бьянка Андрееску умудрилась проиграть Цуренко в первом круге «тысячника» в Торонто. В том матче Леся отдала первый сет со счетом 0:6, но в итоге совершила камбэк, шокировав вообще всех, кто ставил на победу канадской теннисистки.
Лис
Ева пока находится за пределами топ-100, но у нее ситуация не такая печальная, как у Цуренко.
Немецкая теннисистка смогла пройти сложнейшую квалификацию на Открытом чемпионате США. Правда, в основной сетке она сразу проиграла чешке Мари Боузковой.
В начале августа Лис прошла два раунда на грунтовом турнире в Гамбурге, а перед этим выиграла один матч в Праге.
Также стоит отметить, что 22-летняя Лис в этом году прошла квалификацию на Ролан Гаррос и Уимблдоне, а также добралась до полуфинала в Будапеште.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Цуренко в этом матче можно поставить за 2.73, победу Лис букмекеры предлагают за 1.46.
Прогноз: в прошлом году Леся выиграла у Евы на турнире в Канберре со счетом 6:2, 5:7, 6:3. Учитывая недавние результаты украинки, все-таки рискнем предположить, что немка возьмет реванш.
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Рекомендуемая ставка: победа Лис в двух сетах за 2.11.