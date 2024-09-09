Мертенс
Начнем с того, что Элиза — действующая чемпионка турнира в Монастире. Более того, она завоевала здесь титул и в 2022-м.
С учетом того, как она выступила на Открытом чемпионате США, логично предположить, что она неплохо готова к очередной защите титула.
В Нью-Йорке Мертенс прошла три раунда — выиграла у Вероники Кудерметовой, Айлы Томлянович и Мэдисон Киз.
Несмотря на поражение, в матче против Арины Соболенко она тоже выглядела вполне достойно, сумев взять шесть геймов.
Также стоит отметить, что Мертенс выиграла два матча на «тысячнике» в Торонто. Во втором раунде она одержала победу над японкой Наоми Осакой.
Захарова
Анастасия в прошлом месяце безуспешно пыталась пройти квалификацию на US Open.
Россиянка проиграла уже в первом раунде отбора австралийке Талье Гибсон.
Зато в конце июля Захарова стала победительницей турнира ITF в Португалии. В финале она разгромила бывшую десятую ракетку мира Кристину Младенович (6:2, 6:1).
Главным успехом Захаровой в этом году пока остается сенсационный выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Мертенс в этом матче можно поставить за 1.10, победу Мертенс букмекеры предлагают за 6.85.
Прогноз: здесь всё предельно ясно — Анна вряд ли как-то удивит действующую чемпионку турнира. Скорее всего, бельгийка выиграет с разгромным счетом.
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Рекомендуемая ставка: победа Мертенс + тотал геймов меньше 18,5 за 1.98.