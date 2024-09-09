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    Захарова удивит действующую чемпионку в Монастире?

    Мертенс — Захарова: прогноз и ставка — 09.09.2024

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    Прогноз и ставки на Мертенс — Захарова
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    Элиза Мертенс
    Россиянка Анастасия Захарова сыграет против бельгийки Элизы Мертенс в первом круге турнира в Монастире (Тунис). Матч пройдет 9 сентября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мертенс — Захарова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Мертенс

    Начнем с того, что Элиза — действующая чемпионка турнира в Монастире. Более того, она завоевала здесь титул и в 2022-м.

    С учетом того, как она выступила на Открытом чемпионате США, логично предположить, что она неплохо готова к очередной защите титула.

    В Нью-Йорке Мертенс прошла три раунда — выиграла у Вероники Кудерметовой, Айлы Томлянович и Мэдисон Киз.

    Несмотря на поражение, в матче против Арины Соболенко она тоже выглядела вполне достойно, сумев взять шесть геймов.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что Мертенс выиграла два матча на «тысячнике» в Торонто. Во втором раунде она одержала победу над японкой Наоми Осакой.

    Захарова

    Анастасия в прошлом месяце безуспешно пыталась пройти квалификацию на US Open.

    Россиянка проиграла уже в первом раунде отбора австралийке Талье Гибсон.

    Зато в конце июля Захарова стала победительницей турнира ITF в Португалии. В финале она разгромила бывшую десятую ракетку мира Кристину Младенович (6:2, 6:1).

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    Главным успехом Захаровой в этом году пока остается сенсационный выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Мертенс в этом матче можно поставить за 1.10, победу Мертенс букмекеры предлагают за 6.85.

    Прогноз: здесь всё предельно ясно — Анна вряд ли как-то удивит действующую чемпионку турнира. Скорее всего, бельгийка выиграет с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа Мертенс + тотал геймов меньше 18,5 за 1.98.

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    Мертенс — Захарова: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 09.09.2024. Прогнозы на теннис. Захарова удивит действующую чемпионку в Монастире?
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