Россиянка Анастасия Захарова сыграет против бельгийки Элизы Мертенс в первом круге турнира в Монастире (Тунис). Матч пройдет 9 сентября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мертенс — Захарова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мертенс

Начнем с того, что Элиза — действующая чемпионка турнира в Монастире. Более того, она завоевала здесь титул и в 2022-м.

С учетом того, как она выступила на Открытом чемпионате США, логично предположить, что она неплохо готова к очередной защите титула.

В Нью-Йорке Мертенс прошла три раунда — выиграла у Вероники Кудерметовой, Айлы Томлянович и Мэдисон Киз.

Несмотря на поражение, в матче против Арины Соболенко она тоже выглядела вполне достойно, сумев взять шесть геймов.

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что Мертенс выиграла два матча на «тысячнике» в Торонто. Во втором раунде она одержала победу над японкой Наоми Осакой.

Захарова

Анастасия в прошлом месяце безуспешно пыталась пройти квалификацию на US Open.

Россиянка проиграла уже в первом раунде отбора австралийке Талье Гибсон.

Зато в конце июля Захарова стала победительницей турнира ITF в Португалии. В финале она разгромила бывшую десятую ракетку мира Кристину Младенович (6:2, 6:1).

Главным успехом Захаровой в этом году пока остается сенсационный выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мертенс в этом матче можно поставить за 1.10, победу Мертенс букмекеры предлагают за 6.85.

Прогноз: здесь всё предельно ясно — Анна вряд ли как-то удивит действующую чемпионку турнира. Скорее всего, бельгийка выиграет с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Мертенс + тотал геймов меньше 18,5 за 1.98.