Американка Эшлин Крюгер сыграет против немки Татьяны Марии в первом круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 9 сентября, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мария — Крюгер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мария

Немецкая теннисистка продолжает удивлять. На минувшей неделе она дошла до финала на турнире WTA 125 в Гвадалахаре, благодаря чему вернулась в топ-90.

Новую неделю Татьяна начнет в статусе 82-й ракетки мира.

В решающем матче Мария проиграла россиянке Камилле Рахимовой со счетом 3:6, 7:6, 3:6.

Но и это еще не всё. В середине августа 37-летняя Мария добралась до финала в колумбийской Барранкилье. Здесь она тоже не взяла титул, уступив в главном матче аргентинке Наде Подороске.

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что Татьяна прошла раунд на Открытом чемпионате США — выиграла у Соланы Сьерры, после чего уступила Кори Гауфф.

Крюгер

Эшлин тем временем максимально приблизилась к дебюту в топ-50. По итогам US Open она поднялась в рейтинге на 51-е место.

На домашнем мэйджоре Крюгер прошла два раунда. Главным событием стала ее уверенная победа над Миррой Андреевой во втором круге — 6:1, 6:4.

Однако после матча с 17-летней россиянкой теннисистка из США без шансов уступила Людмиле Самсоновой — 1:6, 1:6.

Еще одним серьезным успехом 20-летней Крюгер стал выход в третий круг «тысячника» в Торонто. Здесь ее остановила будущая финалистка US Open Джессика Пегула.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Марию в этом матче можно поставить за 2.78, победу Крюгер букмекеры предлагают за 1.44.

Прогноз: в прошлом году Эшлин выиграла у Татьяны в финале травяного турнира в итальянской Гайбе. В том матче теннисисткам понадобилась дополнительная партия. С учетом того, как немка провела недавние турниры, рискнем предположить, что она снова станет серьезным препятствием для талантливой американки.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.95.