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    Крюгер на этот раз хватит двух сетов для победы над Марией?

    Мария — Крюгер: прогноз и ставка — 09.09.2024

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    Прогноз и ставки на Мария — Крюгер
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    Эшлин Крюгер
    Американка Эшлин Крюгер сыграет против немки Татьяны Марии в первом круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 9 сентября, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мария — Крюгер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Мария

    Немецкая теннисистка продолжает удивлять. На минувшей неделе она дошла до финала на турнире WTA 125 в Гвадалахаре, благодаря чему вернулась в топ-90.

    Новую неделю Татьяна начнет в статусе 82-й ракетки мира.

    В решающем матче Мария проиграла россиянке Камилле Рахимовой со счетом 3:6, 7:6, 3:6.

    Но и это еще не всё. В середине августа 37-летняя Мария добралась до финала в колумбийской Барранкилье. Здесь она тоже не взяла титул, уступив в главном матче аргентинке Наде Подороске.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что Татьяна прошла раунд на Открытом чемпионате США — выиграла у Соланы Сьерры, после чего уступила Кори Гауфф.

    Крюгер

    Эшлин тем временем максимально приблизилась к дебюту в топ-50. По итогам US Open она поднялась в рейтинге на 51-е место.

    На домашнем мэйджоре Крюгер прошла два раунда. Главным событием стала ее уверенная победа над Миррой Андреевой во втором круге — 6:1, 6:4.

    Однако после матча с 17-летней россиянкой теннисистка из США без шансов уступила Людмиле Самсоновой — 1:6, 1:6.

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    Еще одним серьезным успехом 20-летней Крюгер стал выход в третий круг «тысячника» в Торонто. Здесь ее остановила будущая финалистка US Open Джессика Пегула.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Марию в этом матче можно поставить за 2.78, победу Крюгер букмекеры предлагают за 1.44.

    Прогноз: в прошлом году Эшлин выиграла у Татьяны в финале травяного турнира в итальянской Гайбе. В том матче теннисисткам понадобилась дополнительная партия. С учетом того, как немка провела недавние турниры, рискнем предположить, что она снова станет серьезным препятствием для талантливой американки.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.95.

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    Мария — Крюгер: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 09.09.2024. Прогнозы на теннис. Крюгер на этот раз хватит двух сетов для победы над Марией?
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