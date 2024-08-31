Давид Гоффен
Томаш Махац (Чехия)
Гоффен
Давид впервые с 2020 года выиграл на американском мэйджоре не менее двух матчей.
В первом круге бельгийский теннисист одержал победу над чилийцем Алехандро Табило — 7:6, 6:1, 7:5.
В следующем матче Гоффен остановил француза Адриана Маннарино — 6:7, 6:3, 6:2, 7:6.
Также стоит отметить, что ранее в августе бывшая седьмая ракетка мира дошел до полуфинала на «челленджере» в Кэри и на турнире ATP 250 в Уинстон-Сейлеме.
Благодаря недавним успехам 33-летний Гоффен вернется как минимум в топ-70.
Махач
Томаш тем временем третий раз в сезоне прошел два раунда на турнире «Большого шлема».
На этой неделе чешский теннисист пока пока не проиграл ни одного сета, хотя в одном из матчей он был почти явным андердогом.
Во втором круге Махач уверенно переиграл американца Себастьяна Корду — 6:4, 6:2, 6:4. Здесь его победу предлагали за 3.49.
В первом раунде Махач одержал победу над итальянцем Фабио Фоньини — 7:5, 6:1, 6:3.
Лучшим результатом Томаша на харде в этом году пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Майами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Гоффена в этом матче можно поставить за 2.60, победу Махача букмекеры предлагают за 1.50.
Прогноз: ранее в этом сезоне Давид и Томаш устроили настоящий пятисетовый триллер на Уимблдоне. В том матче бельгиец вел 5:0 в решающей партии, но в итоге — проиграл.
- 1.99Боржеш — Меньшик: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.92Арнальди — Томпсон: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.30Диалло — Пол: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Скорее всего, на этот раз будет не так драматично, Махач лично убедился, что Гоффена по-прежнему нельзя недооценивать. При правильном настрое чех спокойно выйдет в следующий раунд.
Рекомендуемая ставка: победа Махача с форой по сетам (-1,5) за 1.96.