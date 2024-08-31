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    Гоффен и Махач снова устроят пятисетовый триллер?

    Гоффен — Махач: прогноз и ставка, новости. Сегодня в 18:00

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    Прогноз и ставки на Гоффен — Махач
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    Томаш Махач
    Бельгиец Давид Гоффен сыграет против чеха Томаша Махача в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 31 августа в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гоффен — Махач, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 31 Августа 2024 года

    Давид Гоффен

  • Бельгия
    •  Давид Гоффен 18:00 Томаш Махац (Чехия)

    Томаш Махац (Чехия)

  • US Open. Мужчины
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    Гоффен

    Давид впервые с 2020 года выиграл на американском мэйджоре не менее двух матчей.

    В первом круге бельгийский теннисист одержал победу над чилийцем Алехандро Табило — 7:6, 6:1, 7:5.

    В следующем матче Гоффен остановил француза Адриана Маннарино — 6:7, 6:3, 6:2, 7:6.

    Также стоит отметить, что ранее в августе бывшая седьмая ракетка мира дошел до полуфинала на «челленджере» в Кэри и на турнире ATP 250 в Уинстон-Сейлеме.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Благодаря недавним успехам 33-летний Гоффен вернется как минимум в топ-70.

    Махач

    Томаш тем временем третий раз в сезоне прошел два раунда на турнире «Большого шлема».

    На этой неделе чешский теннисист пока пока не проиграл ни одного сета, хотя в одном из матчей он был почти явным андердогом.

    Во втором круге Махач уверенно переиграл американца Себастьяна Корду — 6:4, 6:2, 6:4. Здесь его победу предлагали за 3.49.

    В первом раунде Махач одержал победу над итальянцем Фабио Фоньини — 7:5, 6:1, 6:3.

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    Лучшим результатом Томаша на харде в этом году пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Майами.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Гоффена в этом матче можно поставить за 2.60, победу Махача букмекеры предлагают за 1.50.

    Прогноз: ранее в этом сезоне Давид и Томаш устроили настоящий пятисетовый триллер на Уимблдоне. В том матче бельгиец вел 5:0 в решающей партии, но в итоге — проиграл.

    Скорее всего, на этот раз будет не так драматично, Махач лично убедился, что Гоффена по-прежнему нельзя недооценивать. При правильном настрое чех спокойно выйдет в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Махача с форой по сетам (-1,5) за 1.96.

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    Гоффен — Махач: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 31.08.2024. Прогнозы на теннис. Гоффен и Махач снова устроят пятисетовый триллер?
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