Бельгиец Давид Гоффен сыграет против чеха Томаша Махача в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 31 августа в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гоффен — Махач, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Гоффен

Давид впервые с 2020 года выиграл на американском мэйджоре не менее двух матчей.

В первом круге бельгийский теннисист одержал победу над чилийцем Алехандро Табило — 7:6, 6:1, 7:5.

В следующем матче Гоффен остановил француза Адриана Маннарино — 6:7, 6:3, 6:2, 7:6.

Также стоит отметить, что ранее в августе бывшая седьмая ракетка мира дошел до полуфинала на «челленджере» в Кэри и на турнире ATP 250 в Уинстон-Сейлеме.

Прогнозы и ставки на US Open

Благодаря недавним успехам 33-летний Гоффен вернется как минимум в топ-70.

Махач

Томаш тем временем третий раз в сезоне прошел два раунда на турнире «Большого шлема».

На этой неделе чешский теннисист пока пока не проиграл ни одного сета, хотя в одном из матчей он был почти явным андердогом.

Во втором круге Махач уверенно переиграл американца Себастьяна Корду — 6:4, 6:2, 6:4. Здесь его победу предлагали за 3.49.

В первом раунде Махач одержал победу над итальянцем Фабио Фоньини — 7:5, 6:1, 6:3.

Лучшим результатом Томаша на харде в этом году пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гоффена в этом матче можно поставить за 2.60, победу Махача букмекеры предлагают за 1.50.

Прогноз: ранее в этом сезоне Давид и Томаш устроили настоящий пятисетовый триллер на Уимблдоне. В том матче бельгиец вел 5:0 в решающей партии, но в итоге — проиграл.

Скорее всего, на этот раз будет не так драматично, Махач лично убедился, что Гоффена по-прежнему нельзя недооценивать. При правильном настрое чех спокойно выйдет в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Махача с форой по сетам (-1,5) за 1.96.