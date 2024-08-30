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    Рублев снова проиграет Легечке?

    Рублев — Легечка: прогноз и ставка, новости. Сегодня в 21:00

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    Прогноз и ставки на Рублев — Легечка
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против чеха Иржи Легечки в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 30 августа в Нью-Йорке, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Легечка, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 30 Августа 2024 года

    Андрей Рублёв

  • Россия
    •  Андрей Рублёв 21:00 Иржи Леxечка

    Иржи Леxечка

  • Чехия
    •

    Рублев

    Позади только два раунда, по-настоящему серьезных соперников еще не было, но Андрей уже успел напомнить о себе.

    Во втором раунде Рублев одержал эпичную победу над Артуром Риндеркнешем — 4:6, 5:7, 6:1, 6:2. 6:2.

    С одной стороны, крутейший камбэк, а с другое — ощущение, что российскому теннисисту очень повезло.

    Без везения здесь явно не обошлось: французскому теннисисту явно не хватило сил на пять сетов. В отличие от Рублева, для него непростые погодные условия в Нью-Йорке стали серьезной проблемой.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Как ни странно, у Рублева с выносливостью пока все в порядке. Раньше это была одна из главных его проблем.

    Легечка

    По такому же сценарию прошел и предыдущий матч с участием чешского теннисиста.

    Во втором круге Легечка ушел с 0-2 по сетам в игре против американца Митчелла Крюгера — 6:7, 0:6, 6:4, 6:4, 7:5.

    Сложно сказать, что случилось в первых двух сетах, но, по всей видимости, главной причиной проблем Иржи стала недооценка соперника.

    В первом матче Легечка встречался с Мартоном Фучовичем, который был вынужден сняться в четвертом сете. Здесь чех тоже слабо начал, отдав первую партию со счетом 1:6.

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    Легечка проводит второй турнир после неприятной травмы спины. Ему пришлось пропустить три месяца из-за стрессового перелома позвоночника.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.30, победу Легечки букмекеры предлагают за 3.54.

    Прогноз: без шансов на успех. Для российского теннисиста. Весной Рублев проиграл Легечке в Индиан-Уэллс со счетом 6:4, 6:4.

    К сожалению, реванша не будет. С такими эмоциональным перепадами, как у Андрея, сложно на что-то рассчитывать в матче против серьезного соперника.

    Рекомендуемая ставка: победа Легечки за 3.54.

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    Рублев — Легечка: прогноз, ставка (3.54), статистика, коэффициенты матча 30.08.2024. Прогнозы на теннис. Рублев снова проиграет Легечке?
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