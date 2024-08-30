Россиянин Андрей Рублев сыграет против чеха Иржи Легечки в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 30 августа в Нью-Йорке, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Легечка, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рублев

Позади только два раунда, по-настоящему серьезных соперников еще не было, но Андрей уже успел напомнить о себе.

Во втором раунде Рублев одержал эпичную победу над Артуром Риндеркнешем — 4:6, 5:7, 6:1, 6:2. 6:2.

С одной стороны, крутейший камбэк, а с другое — ощущение, что российскому теннисисту очень повезло.

Без везения здесь явно не обошлось: французскому теннисисту явно не хватило сил на пять сетов. В отличие от Рублева, для него непростые погодные условия в Нью-Йорке стали серьезной проблемой.

Прогнозы и ставки на US Open

Как ни странно, у Рублева с выносливостью пока все в порядке. Раньше это была одна из главных его проблем.

Легечка

По такому же сценарию прошел и предыдущий матч с участием чешского теннисиста.

Во втором круге Легечка ушел с 0-2 по сетам в игре против американца Митчелла Крюгера — 6:7, 0:6, 6:4, 6:4, 7:5.

Сложно сказать, что случилось в первых двух сетах, но, по всей видимости, главной причиной проблем Иржи стала недооценка соперника.

В первом матче Легечка встречался с Мартоном Фучовичем, который был вынужден сняться в четвертом сете. Здесь чех тоже слабо начал, отдав первую партию со счетом 1:6.

Легечка проводит второй турнир после неприятной травмы спины. Ему пришлось пропустить три месяца из-за стрессового перелома позвоночника.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.30, победу Легечки букмекеры предлагают за 3.54.

Прогноз: без шансов на успех. Для российского теннисиста. Весной Рублев проиграл Легечке в Индиан-Уэллс со счетом 6:4, 6:4.

К сожалению, реванша не будет. С такими эмоциональным перепадами, как у Андрея, сложно на что-то рассчитывать в матче против серьезного соперника.

Рекомендуемая ставка: победа Легечки за 3.54.