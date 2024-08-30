Андрей Рублёв
Иржи Леxечка
Рублев
Позади только два раунда, по-настоящему серьезных соперников еще не было, но Андрей уже успел напомнить о себе.
Во втором раунде Рублев одержал эпичную победу над Артуром Риндеркнешем — 4:6, 5:7, 6:1, 6:2. 6:2.
С одной стороны, крутейший камбэк, а с другое — ощущение, что российскому теннисисту очень повезло.
Без везения здесь явно не обошлось: французскому теннисисту явно не хватило сил на пять сетов. В отличие от Рублева, для него непростые погодные условия в Нью-Йорке стали серьезной проблемой.
Как ни странно, у Рублева с выносливостью пока все в порядке. Раньше это была одна из главных его проблем.
Легечка
По такому же сценарию прошел и предыдущий матч с участием чешского теннисиста.
Во втором круге Легечка ушел с 0-2 по сетам в игре против американца Митчелла Крюгера — 6:7, 0:6, 6:4, 6:4, 7:5.
Сложно сказать, что случилось в первых двух сетах, но, по всей видимости, главной причиной проблем Иржи стала недооценка соперника.
В первом матче Легечка встречался с Мартоном Фучовичем, который был вынужден сняться в четвертом сете. Здесь чех тоже слабо начал, отдав первую партию со счетом 1:6.
Легечка проводит второй турнир после неприятной травмы спины. Ему пришлось пропустить три месяца из-за стрессового перелома позвоночника.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.30, победу Легечки букмекеры предлагают за 3.54.
Прогноз: без шансов на успех. Для российского теннисиста. Весной Рублев проиграл Легечке в Индиан-Уэллс со счетом 6:4, 6:4.
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К сожалению, реванша не будет. С такими эмоциональным перепадами, как у Андрея, сложно на что-то рассчитывать в матче против серьезного соперника.
Рекомендуемая ставка: победа Легечки за 3.54.