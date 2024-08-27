Чжан Чжичжэнь (Китай)
Джек Дрейпер
Чжан
Китайский теннисист в этом году приехал в Нью-Йорк в статусе игрока топ-50. В текущей версии рейтинга он занимает 41-е место.
Летом лучшим результатом Чжана стал выход в полуфинал престижного травяного турнира в Галле.
На грунте в Гамбурге представитель Поднебесной добрался до четвертьфинала.
При этом в августе Чжичжэнь провел на харде всего лишь два матча — выиграл у француза Джованни Мпетши-Перрикара в первом круге «Мастерса» в Цинциннати, после чего уступил Андрею Рублеву.
Дрейпер
Джек еще в начале лета дебютировал в топ-30 благодаря победе в Штутгарте и выходу в четвертьфинал травяного турнира в Лондоне.
Перед US Open британский теннисист дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Цинциннати.
Здесь стоит отметить, прежде всего, победы Дрейпера над Стефаносом Циципасом и Феликсом Оже-Альяссимом.
Но у Джека хватает и неудачных результатов. Например, в Вашингтоне он проиграл австралийцу Джордану Томпсону уже в первом круге.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Чжана в этом матче можно поставить за 3.46, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.31.
Прогноз: по правде говоря, сложно сказать, с чего вдруг британца считают здесь явным фаворитом. Шансы абсолютно равны. Если что, в 2023-м Чжан выиграл на US Open у норвежца Каспера Рууда.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,5 за 1.92.