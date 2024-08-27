ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин Ямаль«Райо Вальекано» — «Барселона». Онлайн Эсекьель Барко«Спартак» — «Динамо» Махачкала. Онлайн Александр Ерохин«Акрон» — «Зенит». Онлайн
    Все новости спорта

    Дрейпер подтвердит статус фаворита в матче с Чжаном?

    Чжан — Дрейпер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на US Open 27 августа 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на US Open Прогнозы на ATP Прогнозы на Джек Дрейпер
    Прогноз и ставки на Чжан — Дрейпер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джек Дрейпер
    Китаец Чжичжэнь Чжан сыграет против британца Джека Дрейпера в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 27 августа в Нью-Йорке, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чжан — Дрейпер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. US Open. Мужчины 27 Августа 2024 года

    Чжан Чжичжэнь (Китай)

  • US Open. Мужчины
    •  Чжан Чжичжэнь (Китай) 20:00 Джек Дрейпер

    Джек Дрейпер

  • Великобритания
    •

    Чжан

    Китайский теннисист в этом году приехал в Нью-Йорк в статусе игрока топ-50. В текущей версии рейтинга он занимает 41-е место.

    Летом лучшим результатом Чжана стал выход в полуфинал престижного травяного турнира в Галле.

    На грунте в Гамбурге представитель Поднебесной добрался до четвертьфинала.

    Прогнозы и ставки на US Open

    При этом в августе Чжичжэнь провел на харде всего лишь два матча — выиграл у француза Джованни Мпетши-Перрикара в первом круге «Мастерса» в Цинциннати, после чего уступил Андрею Рублеву.

    Дрейпер

    Джек еще в начале лета дебютировал в топ-30 благодаря победе в Штутгарте и выходу в четвертьфинал травяного турнира в Лондоне.

  • US Open-2024: без явного фаворита в мужском турнире и с привкусом скандальности
  • Анонс четвертого в сезоне турнира «Большого шлема»
  • 25/08/2024

    • Перед US Open британский теннисист дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Цинциннати.

    Здесь стоит отметить, прежде всего, победы Дрейпера над Стефаносом Циципасом и Феликсом Оже-Альяссимом.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Но у Джека хватает и неудачных результатов. Например, в Вашингтоне он проиграл австралийцу Джордану Томпсону уже в первом круге.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Чжана в этом матче можно поставить за 3.46, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.31.

    Прогноз: по правде говоря, сложно сказать, с чего вдруг британца считают здесь явным фаворитом. Шансы абсолютно равны. Если что, в 2023-м Чжан выиграл на US Open у норвежца Каспера Рууда.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,5 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.39
  • Прогноз на матч Бунедкор — АГМК
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Акрон — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шуай — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Скатов — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Престон — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Циципас — Коккинакис
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Меньшик — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рыбакина — Айява
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бултер — Саснович
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Марожан — Меджедович
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аль-Фатех — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Свентек — Рахимова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Чжан — Дрейпер: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 27.08.2024. Прогнозы на теннис. Дрейпер подтвердит статус фаворита в матче с Чжаном?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры