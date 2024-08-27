Китаец Чжичжэнь Чжан сыграет против британца Джека Дрейпера в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 27 августа в Нью-Йорке, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чжан — Дрейпер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Чжан

Китайский теннисист в этом году приехал в Нью-Йорк в статусе игрока топ-50. В текущей версии рейтинга он занимает 41-е место.

Летом лучшим результатом Чжана стал выход в полуфинал престижного травяного турнира в Галле.

На грунте в Гамбурге представитель Поднебесной добрался до четвертьфинала.

Прогнозы и ставки на US Open

При этом в августе Чжичжэнь провел на харде всего лишь два матча — выиграл у француза Джованни Мпетши-Перрикара в первом круге «Мастерса» в Цинциннати, после чего уступил Андрею Рублеву.

Дрейпер

Джек еще в начале лета дебютировал в топ-30 благодаря победе в Штутгарте и выходу в четвертьфинал травяного турнира в Лондоне.

Перед US Open британский теннисист дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Цинциннати.

Здесь стоит отметить, прежде всего, победы Дрейпера над Стефаносом Циципасом и Феликсом Оже-Альяссимом.

Но у Джека хватает и неудачных результатов. Например, в Вашингтоне он проиграл австралийцу Джордану Томпсону уже в первом круге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Чжана в этом матче можно поставить за 3.46, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.31.

Прогноз: по правде говоря, сложно сказать, с чего вдруг британца считают здесь явным фаворитом. Шансы абсолютно равны. Если что, в 2023-м Чжан выиграл на US Open у норвежца Каспера Рууда.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,5 за 1.92.