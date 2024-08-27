Надя Подорошка (Аргентина)
Диана Шнайдер (Россия)
Надя Подороска
Несмотря на то, что Подороска в туре выступает довольно продолжительное время, серьезного успеха по своей карьере она так и не добилась.
Её вполне модно назвать теннисисткой одного покрытия, поскольку крое как на грунте аргентинка играть не умеет.
Ярким примером вышеупомянутого тезиса может стать победа на турнире в колумбийской Барранкилье пару недель назад, когда почти весь тур сосредоточил свои силы на харде, а Надя поехала играть грунт.
Если бы в соперницах был кто-то другой, а не Шнайдер, то можно было рассматривать какие-то варианты с победой, но в данном случае все бесперспективно для латиноамериканки.
Диана Шнайдер
Среди всех российских теннисок по этому сезону именно Шнайдер наравне с Миррой Андреевой добилась наибольшего прогресса по игре и результатам.
Поселение пару месяцев Диана играет просто волшебно, что напрямую отражается в её результатах по сезону.
Российская теннисистка недавно могла выиграть титул в Торонто, но сошла с дистанции в полуфинале, поскольку Пегула оказалась более готовой к проходу дальше.
На предстоящий «Us Open» у россиянки большие планы и Подороска для неё точно не станет преградой.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Подорсоки — 8.00, победа Шнайдер — 1.08.
Прогноз: Шнайдер на классе одолеет более возрастную соперницу
- 2.07Лайович — Медведев: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 1.82Шуай — Крюгер: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.85Соррибес-Тормо — Ноэль: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Ставка: Ф2 (-5.5) за 1.80
Альтернативный прогноз: В игре будет доминирование только со стороны россиянки
Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.04