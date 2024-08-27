Аргентинка Надя Подороска и россиянка Диана Шнайдер встретятся в первом круге «US Open». Матч пройдет 27 августа, начало — в 23:30 мск Ставка и прогноз на матч Подороска — Шнайдер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Надя Подороска

Несмотря на то, что Подороска в туре выступает довольно продолжительное время, серьезного успеха по своей карьере она так и не добилась.

Её вполне модно назвать теннисисткой одного покрытия, поскольку крое как на грунте аргентинка играть не умеет.

Ярким примером вышеупомянутого тезиса может стать победа на турнире в колумбийской Барранкилье пару недель назад, когда почти весь тур сосредоточил свои силы на харде, а Надя поехала играть грунт.

Если бы в соперницах был кто-то другой, а не Шнайдер, то можно было рассматривать какие-то варианты с победой, но в данном случае все бесперспективно для латиноамериканки.

Диана Шнайдер

Среди всех российских теннисок по этому сезону именно Шнайдер наравне с Миррой Андреевой добилась наибольшего прогресса по игре и результатам.

Прогнозы и ставки на US Open

Поселение пару месяцев Диана играет просто волшебно, что напрямую отражается в её результатах по сезону.

Российская теннисистка недавно могла выиграть титул в Торонто, но сошла с дистанции в полуфинале, поскольку Пегула оказалась более готовой к проходу дальше.

На предстоящий «Us Open» у россиянки большие планы и Подороска для неё точно не станет преградой.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Подорсоки — 8.00, победа Шнайдер — 1.08.

Прогноз: Шнайдер на классе одолеет более возрастную соперницу

Ставка: Ф2 (-5.5) за 1.80

Альтернативный прогноз: В игре будет доминирование только со стороны россиянки

Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.04