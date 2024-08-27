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    Шнайдер уже одной ногой во втором круге?

    Подороска — Шнайдер. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч «US Open» 27 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Подороска — Шнайдер
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    Диана Шнайдер
    Аргентинка Надя Подороска и россиянка Диана Шнайдер встретятся в первом круге «US Open». Матч пройдет 27 августа, начало — в 23:30 мск Ставка и прогноз на матч Подороска — Шнайдер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Женщины 27 Августа 2024 года

    Надя Подорошка (Аргентина)

  • US Open. Женщины
    •  Надя Подорошка (Аргентина) 23:30 Диана Шнайдер (Россия)

    Диана Шнайдер (Россия)

  • Цинциннати. Женщины
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    Надя Подороска

    Несмотря на то, что Подороска в туре выступает довольно продолжительное время, серьезного успеха по своей карьере она так и не добилась.

    Её вполне модно назвать теннисисткой одного покрытия, поскольку крое как на грунте аргентинка играть не умеет.

    Ярким примером вышеупомянутого тезиса может стать победа на турнире в колумбийской Барранкилье пару недель назад, когда почти весь тур сосредоточил свои силы на харде, а Надя поехала играть грунт.

    Если бы в соперницах был кто-то другой, а не Шнайдер, то можно было рассматривать какие-то варианты с победой, но в данном случае все бесперспективно для латиноамериканки.

    Диана Шнайдер

    Среди всех российских теннисок по этому сезону именно Шнайдер наравне с Миррой Андреевой добилась наибольшего прогресса по игре и результатам.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Поселение пару месяцев Диана играет просто волшебно, что напрямую отражается в её результатах по сезону.

    Российская теннисистка недавно могла выиграть титул в Торонто, но сошла с дистанции в полуфинале, поскольку Пегула оказалась более готовой к проходу дальше.

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    На предстоящий «Us Open» у россиянки большие планы и Подороска для неё точно не станет преградой.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Подорсоки — 8.00, победа Шнайдер — 1.08.

    Прогноз: Шнайдер на классе одолеет более возрастную соперницу

    Ставка: Ф2 (-5.5) за 1.80

    Альтернативный прогноз: В игре будет доминирование только со стороны россиянки

    Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.04

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    Подороска — Шнайдер: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 27.08.2024. Прогнозы на теннис. Шнайдер уже одной ногой во втором круге?
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