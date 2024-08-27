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    Потапова способна обыграть сильную соперницу?

    Потапова — Фернандес. Ставка (к. 2.47) и прогноз на матч «US Open» 27 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Потапова — Фернандес
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    Анастасия Потапова
    Россиянка Анастасия Потапова и канадка Лейла Фернандес встретятся в первом круге «US Open». Матч пройдет 27 августа, начало — в 23:30 мск Ставка и прогноз на матч Потапова — Фернандес, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Женщины 27 Августа 2024 года

    Анастасия Потапова

  • Россия
    •  Анастасия Потапова 23:30 Лейла Фернандес

    Лейла Фернандес

  • Канада
    •

    Анастасия Потапова

    Если брать все отрезки игры Потаповой с начала сезона, то было много всего, но больше разочарования, нежели позитива.

    Были определённые опасения, что после прорывного прошлого года результаты россиянки немного откатятся назад, но они откатились достаточно серьезно.

    Российская теннисистка не выпала из первой полусотни лучших по рейтингу, но общий класс игры в теннис ухудшился.

    В матче первого круга против канадки Фернандес будет максимально сложно, и есть определённые опасения, что Настя не сможет вывезти весь груз ответственности.

    Лейла Фернандес

    Когда пять лет назад про Фернандес вообще никто не знал, она выдала турнир жизни и забралась аж в финал «Us Open».

    Прогнозы и ставки на US Open

    С того момента утекло много времени, но Лейла по-прежнему в деле, пусть её результаты и довольно серьезно просели.

    На одном из последних подготовительных турниров в Цинциннати канадка провела яркий турнир и выбыла лишь в четвертьфинале от Пегулы.

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    Игра против Потаповой может стать настоящим украшением первого круга стартующего соревнования, если обе теннисистки проявляют волю к победе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в канадку в этом поединке: победа Потаповой — 2.47, победа Фернандес — 1.55.

    Прогноз: Весьма интересный матч, в котором хочется сделать ставку на россиянку

    Ставка: П1 за 2.47

    Альтернативный прогноз: Один из немногих матчей первого круга, где намечается серьезная заруба

    Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.33

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    Потапова — Фернандес: прогноз, ставка (2.47), статистика, коэффициенты матча 27.08.2024. Прогнозы на теннис. Потапова способна обыграть сильную соперницу?
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