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    Де Минор проиграет на старте US Open?

    Де Минор — Гирон. Ставка (к. 1.94) и прогноз на US Open 27 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Де Минор — Гирон
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    Алекс Де Минор
    Австралиец Алекс Де Минор сыграет против американца Маркоса Гирона в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 27 августа в Нью-Йорке, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Де Минор — Гирон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Де Минор

    Алекс до сих пор не провел ни одного матча с тех пор, как получил травму во время матча с Артуром Фисом в четвертом круге Уимблдона.

    Де Минор тогда надорвал волокнистый хрящ, который соединяется с приводящей мышцей.

    Самое неприятное, что австралиец, похоже, пока не смог избавиться от этой проблемы.

    Вот что он сказал две недели назад: «Это абсолютно уникальная, новая травма, по ней очень мало исследований. Ее изучают четыре года. Поэтому врачи не могут спрогнозировать время восстановления. У меня очень редкая травма».

    Прогнозы и ставки на US Open

    Вполне вероятно, что Де Минор прекратит борьбу уже после первого круга. Ну и нельзя исключать, что ему придется досрочно завершить сезон.

    Гирон

    Маркос тем временем в конце прошлого месяца взял титул на травяном турнире в Ньюпорте, благодаря чему вернулся в топ-50.

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    • Правда, после этого у американца начался спад, что, в принципе, часто бывает в таких ситуациях.

    На олимпийском турнире Гирон уступил в первом круге канадцу Феликсу Оже-Альяссиму, но настоящим разочарованием стали его результаты на недавних «Мастерсах».

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    На старте «тысячника» в Монреале Гирон проиграл австралийцу Джеймсу Дакворту, а в Цинциннати — Себастьяну Баэсу.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.28, победу Гирона букмекеры предлагают за 3.65.

    Прогноз: когда Алекс в оптимальной форме, он, безусловно, явный фаворит в таком матче. Но сейчас он вряд ли сможет показать свой лучший теннис. Вполне вероятно, что Де Минор на данном этапе просто не готов к затяжному матчу.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 37,0 за 1.94.

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    Де Минор — Гирон: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 27.08.2024. Прогнозы на теннис. Де Минор проиграет на старте US Open?
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