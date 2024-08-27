Де Минор
Алекс до сих пор не провел ни одного матча с тех пор, как получил травму во время матча с Артуром Фисом в четвертом круге Уимблдона.
Де Минор тогда надорвал волокнистый хрящ, который соединяется с приводящей мышцей.
Самое неприятное, что австралиец, похоже, пока не смог избавиться от этой проблемы.
Вот что он сказал две недели назад: «Это абсолютно уникальная, новая травма, по ней очень мало исследований. Ее изучают четыре года. Поэтому врачи не могут спрогнозировать время восстановления. У меня очень редкая травма».
Вполне вероятно, что Де Минор прекратит борьбу уже после первого круга. Ну и нельзя исключать, что ему придется досрочно завершить сезон.
Гирон
Маркос тем временем в конце прошлого месяца взял титул на травяном турнире в Ньюпорте, благодаря чему вернулся в топ-50.
Правда, после этого у американца начался спад, что, в принципе, часто бывает в таких ситуациях.
На олимпийском турнире Гирон уступил в первом круге канадцу Феликсу Оже-Альяссиму, но настоящим разочарованием стали его результаты на недавних «Мастерсах».
На старте «тысячника» в Монреале Гирон проиграл австралийцу Джеймсу Дакворту, а в Цинциннати — Себастьяну Баэсу.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.28, победу Гирона букмекеры предлагают за 3.65.
Прогноз: когда Алекс в оптимальной форме, он, безусловно, явный фаворит в таком матче. Но сейчас он вряд ли сможет показать свой лучший теннис. Вполне вероятно, что Де Минор на данном этапе просто не готов к затяжному матчу.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 37,0 за 1.94.