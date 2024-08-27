Австралиец Алекс Де Минор сыграет против американца Маркоса Гирона в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 27 августа в Нью-Йорке, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Де Минор — Гирон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Де Минор

Алекс до сих пор не провел ни одного матча с тех пор, как получил травму во время матча с Артуром Фисом в четвертом круге Уимблдона.

Де Минор тогда надорвал волокнистый хрящ, который соединяется с приводящей мышцей.

Самое неприятное, что австралиец, похоже, пока не смог избавиться от этой проблемы.

Вот что он сказал две недели назад: «Это абсолютно уникальная, новая травма, по ней очень мало исследований. Ее изучают четыре года. Поэтому врачи не могут спрогнозировать время восстановления. У меня очень редкая травма».

Прогнозы и ставки на US Open

Вполне вероятно, что Де Минор прекратит борьбу уже после первого круга. Ну и нельзя исключать, что ему придется досрочно завершить сезон.

Гирон

Маркос тем временем в конце прошлого месяца взял титул на травяном турнире в Ньюпорте, благодаря чему вернулся в топ-50.

Правда, после этого у американца начался спад, что, в принципе, часто бывает в таких ситуациях.

На олимпийском турнире Гирон уступил в первом круге канадцу Феликсу Оже-Альяссиму, но настоящим разочарованием стали его результаты на недавних «Мастерсах».

На старте «тысячника» в Монреале Гирон проиграл австралийцу Джеймсу Дакворту, а в Цинциннати — Себастьяну Баэсу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.28, победу Гирона букмекеры предлагают за 3.65.

Прогноз: когда Алекс в оптимальной форме, он, безусловно, явный фаворит в таком матче. Но сейчас он вряд ли сможет показать свой лучший теннис. Вполне вероятно, что Де Минор на данном этапе просто не готов к затяжному матчу.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 37,0 за 1.94.