Мартина Тревизан
Тэйлор Таунсенд
Мартина Тревизан
В этом году у Тревизан больше времени уходило на всевозможное лечение и восстановление, нежели на качественный теннис.
Но даже в таком состоянии итальянка смогла взять титул в шведском Бостаде, поэтому однозначно можно занести текущий сезон в актив
За пять последних матчей у итальянки всего лишь одна победа, что перед стартом турнира в Нью-Йорке не очень хорошо влияет на Мартину с точки зрения психологии.
Однако она бывала и в куда более плохих эмоциональных ситуациях перед стартами больших турниров, но могла играть с чистого листа и добивалась побед, когда на неё никто всерьез не ставил.
Тэйлор Таунсенд
На данный момент времени американку Таунсенд смело можно относить в пятерку сильнейших теннисисток страны, поскольку последние её результаты по сезону говорят сами за себя.
Недавний турнир в Торонто стал для неё одним из самых успешных за последнее время, поскольку Тэйлор попала в восьмёрку сильнейших, где уступила Эмме Наварро в конкурентном матче.
Спустя неделю в Цинциннати ей пришлось начинать со стадии квалификации, и на домашнем харде Тэйлор удалось добраться до третьего круга, одержав четыре победы подряд.
Игра против Тревизан будет проходит с полным доминированием американки, но списывать со счетов Мартину не стоит, поскольку она бьется на любом покрытии.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Тревизан — 6.25, победа Таунсенд — 1.13.
Прогноз: Таунсенд разгромит ослабленную итальянку
- 1.80Стирнс — Цуренко: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- 1.66Голубич — Бадоса: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- 2.12Рублев — Сейбот-Уайлд: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф2 (-6) за 2.05
Альтернативный прогноз: Эта встреча не затянется на длительное количество времени
Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.22