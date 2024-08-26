ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джеймс ХагенсДрафт НХЛ 2025: Хагенс, Миса и другие звезды завтрашнего дня Нуралы Алип — защитник «Зенита» «Зенит» едва не проиграл «Спартаку». Латышонок вновь спас питерцев Виктор ОсимхенНа флажке. Осимхен, Стерлинг, Кьеза и еще 27 игроков, которым нужен трансфер до закрытия окна
    Все новости спорта

    Таунсенд разгромит не полностью готовую итальянку?

    Тревизан — Таунсенд. Ставка (к. 2.05) и прогноз на матч «US Open» 26 августа 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на US Open Прогнозы на Мартина Тревизан
    Прогноз и ставки на Тревизан — Таунсенд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тэйлор Таунсенд
    Итальянка Мартина Тревизан и американка Тэйлор Таунсенд встретятся в первом круге «US Open». Матч пройдет 26 августа, начало — в 21:30 мск Ставка и прогноз на матч Тревизан — Таунсенд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. US Open. Женщины 26 Августа 2024 года

    Мартина Тревизан

  • Италия
    •  Мартина Тревизан 21:30 Тэйлор Таунсенд

    Тэйлор Таунсенд

  • США
    •

    Мартина Тревизан

    В этом году у Тревизан больше времени уходило на всевозможное лечение и восстановление, нежели на качественный теннис.

    Но даже в таком состоянии итальянка смогла взять титул в шведском Бостаде, поэтому однозначно можно занести текущий сезон в актив

    За пять последних матчей у итальянки всего лишь одна победа, что перед стартом турнира в Нью-Йорке не очень хорошо влияет на Мартину с точки зрения психологии.

    Однако она бывала и в куда более плохих эмоциональных ситуациях перед стартами больших турниров, но могла играть с чистого листа и добивалась побед, когда на неё никто всерьез не ставил.

    Тэйлор Таунсенд

    На данный момент времени американку Таунсенд смело можно относить в пятерку сильнейших теннисисток страны, поскольку последние её результаты по сезону говорят сами за себя.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Недавний турнир в Торонто стал для неё одним из самых успешных за последнее время, поскольку Тэйлор попала в восьмёрку сильнейших, где уступила Эмме Наварро в конкурентном матче.

    Спустя неделю в Цинциннати ей пришлось начинать со стадии квалификации, и на домашнем харде Тэйлор удалось добраться до третьего круга, одержав четыре победы подряд.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Игра против Тревизан будет проходит с полным доминированием американки, но списывать со счетов Мартину не стоит, поскольку она бьется на любом покрытии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Тревизан — 6.25, победа Таунсенд — 1.13.

    Прогноз: Таунсенд разгромит ослабленную итальянку

    Ставка: Ф2 (-6) за 2.05

    Альтернативный прогноз: Эта встреча не затянется на длительное количество времени

    Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.22

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Уфа — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ланс — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Борнмут — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Торпедо — Черноморец Нв
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Динамо — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Ницца — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.03
  • Прогноз на матч Чайка — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Балтика — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Тревизан — Таунсенд: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 26.08.2024. Прогнозы на теннис. Таунсенд разгромит не полностью готовую итальянку?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры