Итальянка Мартина Тревизан и американка Тэйлор Таунсенд встретятся в первом круге «US Open». Матч пройдет 26 августа, начало — в 21:30 мск Ставка и прогноз на матч Тревизан — Таунсенд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мартина Тревизан

В этом году у Тревизан больше времени уходило на всевозможное лечение и восстановление, нежели на качественный теннис.

Но даже в таком состоянии итальянка смогла взять титул в шведском Бостаде, поэтому однозначно можно занести текущий сезон в актив

За пять последних матчей у итальянки всего лишь одна победа, что перед стартом турнира в Нью-Йорке не очень хорошо влияет на Мартину с точки зрения психологии.

Однако она бывала и в куда более плохих эмоциональных ситуациях перед стартами больших турниров, но могла играть с чистого листа и добивалась побед, когда на неё никто всерьез не ставил.

Тэйлор Таунсенд

На данный момент времени американку Таунсенд смело можно относить в пятерку сильнейших теннисисток страны, поскольку последние её результаты по сезону говорят сами за себя.

Прогнозы и ставки на US Open

Недавний турнир в Торонто стал для неё одним из самых успешных за последнее время, поскольку Тэйлор попала в восьмёрку сильнейших, где уступила Эмме Наварро в конкурентном матче.

Спустя неделю в Цинциннати ей пришлось начинать со стадии квалификации, и на домашнем харде Тэйлор удалось добраться до третьего круга, одержав четыре победы подряд.

Игра против Тревизан будет проходит с полным доминированием американки, но списывать со счетов Мартину не стоит, поскольку она бьется на любом покрытии.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Тревизан — 6.25, победа Таунсенд — 1.13.

Прогноз: Таунсенд разгромит ослабленную итальянку

Ставка: Ф2 (-6) за 2.05

Альтернативный прогноз: Эта встреча не затянется на длительное количество времени

Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.22